https://ria.ru/20230206/uss-1849939993.html

В пресс-службе красноярского губернатора опровергли слухи о его отставке

В пресс-службе красноярского губернатора опровергли слухи о его отставке - РИА Новости, 06.02.2023

В пресс-службе красноярского губернатора опровергли слухи о его отставке

Пресс-секретарь губернатора Красноярского края Александра Усса Сергей Зыблев сообщил, что у пресс-службы нет информации, озвученной в СМИ, о якобы возможной... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T09:13

2023-02-06T09:13

2023-02-06T09:14

александр усс

политика

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 6 фев – РИА Новости. Пресс-секретарь губернатора Красноярского края Александра Усса Сергей Зыблев сообщил, что у пресс-службы нет информации, озвученной в СМИ, о якобы возможной отставке главы региона, Усс сейчас находится в Красноярске и работает согласно намеченному плану. Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на три источника, по их словам, близких к администрации президента, написала, что Усса ожидает досрочная отставка. По их данным, глава региона может уйти в отставку весной и не пойти на очередные выборы в 2023 году. "Пресс-служба такой информацией не располагает. Александр Усс работает по плану, он находится в Красноярске, сегодня у него намечен ряд рабочих мероприятий", - сказал Зыблев РИА Новости. В ноябре 2022 года Усс заявил, что готов идти на второй губернаторский срок. Александр Усс был избран главой региона в сентябре 2018 года. До этого он 20 лет возглавлял региональный парламент.

https://ria.ru/20221222/zaderzhanie-1840602147.html

красноярский край

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Екатерина Зайцева

александр усс, политика, красноярский край