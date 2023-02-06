https://ria.ru/20230206/uss-1849939993.html
В пресс-службе красноярского губернатора опровергли слухи о его отставке
В пресс-службе красноярского губернатора опровергли слухи о его отставке - РИА Новости, 06.02.2023
В пресс-службе красноярского губернатора опровергли слухи о его отставке
Пресс-секретарь губернатора Красноярского края Александра Усса Сергей Зыблев сообщил, что у пресс-службы нет информации, озвученной в СМИ, о якобы возможной... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T09:13
2023-02-06T09:13
2023-02-06T09:14
александр усс
политика
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 6 фев – РИА Новости. Пресс-секретарь губернатора Красноярского края Александра Усса Сергей Зыблев сообщил, что у пресс-службы нет информации, озвученной в СМИ, о якобы возможной отставке главы региона, Усс сейчас находится в Красноярске и работает согласно намеченному плану. Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на три источника, по их словам, близких к администрации президента, написала, что Усса ожидает досрочная отставка. По их данным, глава региона может уйти в отставку весной и не пойти на очередные выборы в 2023 году. "Пресс-служба такой информацией не располагает. Александр Усс работает по плану, он находится в Красноярске, сегодня у него намечен ряд рабочих мероприятий", - сказал Зыблев РИА Новости. В ноябре 2022 года Усс заявил, что готов идти на второй губернаторский срок. Александр Усс был избран главой региона в сентябре 2018 года. До этого он 20 лет возглавлял региональный парламент.
https://ria.ru/20221222/zaderzhanie-1840602147.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр усс, политика, красноярский край
Александр Усс, Политика, Красноярский край
09:13 06.02.2023 (обновлено: 09:14 06.02.2023)
В пресс-службе красноярского губернатора опровергли слухи о его отставке
В пресс-службе красноярского губернатора Александра Усса опровергли слухи о его отставке
КРАСНОЯРСК, 6 фев – РИА Новости. Пресс-секретарь губернатора Красноярского края Александра Усса Сергей Зыблев сообщил, что у пресс-службы нет информации, озвученной в СМИ, о якобы возможной отставке главы региона, Усс сейчас находится в Красноярске и работает согласно намеченному плану.
Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на три источника, по их словам, близких к администрации президента, написала, что Усса ожидает досрочная отставка. По их данным, глава региона может уйти в отставку весной и не пойти на очередные выборы в 2023 году.
"Пресс-служба такой информацией не располагает. Александр Усс работает по плану, он находится в Красноярске, сегодня у него намечен ряд рабочих мероприятий", - сказал Зыблев РИА Новости.
В ноябре 2022 года Усс заявил, что готов идти на второй губернаторский срок.
Александр Усс был избран главой региона в сентябре 2018 года. До этого он 20 лет возглавлял региональный парламент.