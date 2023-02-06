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В Иране приступили к разработке самого большого месторождения урана - РИА Новости, 06.02.2023
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В Иране приступили к разработке самого большого месторождения урана
В Иране приступили к разработке самого большого месторождения урана - РИА Новости, 06.02.2023
В Иране приступили к разработке самого большого месторождения урана
Иранские атомщики приступили к разработке самого крупного месторождения урана, расположенного в области Бафк, в провинции Йезд в центральной части республики,... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T19:22
2023-02-06T19:22
иран
йезд
в мире
уран
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Иранские атомщики приступили к разработке самого крупного месторождения урана, расположенного в области Бафк, в провинции Йезд в центральной части республики, передает агентство Fars. "Результаты примерной оценки объема обнаруженных залежей свидетельствуют о наличии 650 тонн металлического урана и 4600 тонн металлического молибдена", – передает слова Эслами агентство. В связи с этим в понедельник состоялась церемония введения в эксплуатацию месторождения, в ней принял участие глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.
https://ria.ru/20230206/svpd-1850103408.html
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иран, йезд, в мире, уран
Иран, Йезд, В мире, Уран
19:22 06.02.2023
 
В Иране приступили к разработке самого большого месторождения урана

Иранские атомщики приступили к разработке самого большого месторождения урана в стране

© Fotolia / aaastocksФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© Fotolia / aaastocks
Флаг Ирана. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Иранские атомщики приступили к разработке самого крупного месторождения урана, расположенного в области Бафк, в провинции Йезд в центральной части республики, передает агентство Fars.
"Результаты примерной оценки объема обнаруженных залежей свидетельствуют о наличии 650 тонн металлического урана и 4600 тонн металлического молибдена", – передает слова Эслами агентство.
В связи с этим в понедельник состоялась церемония введения в эксплуатацию месторождения, в ней принял участие глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
Вчера, 17:23
Боррель назвал единственный способ остановить ядерную программу Ирана
 
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