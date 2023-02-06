https://ria.ru/20230206/uran-1850130040.html

В Иране приступили к разработке самого большого месторождения урана

В Иране приступили к разработке самого большого месторождения урана - РИА Новости, 06.02.2023

В Иране приступили к разработке самого большого месторождения урана

Иранские атомщики приступили к разработке самого крупного месторождения урана, расположенного в области Бафк, в провинции Йезд в центральной части республики,... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T19:22

2023-02-06T19:22

2023-02-06T19:22

иран

йезд

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уран

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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Иранские атомщики приступили к разработке самого крупного месторождения урана, расположенного в области Бафк, в провинции Йезд в центральной части республики, передает агентство Fars. "Результаты примерной оценки объема обнаруженных залежей свидетельствуют о наличии 650 тонн металлического урана и 4600 тонн металлического молибдена", – передает слова Эслами агентство. В связи с этим в понедельник состоялась церемония введения в эксплуатацию месторождения, в ней принял участие глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.

https://ria.ru/20230206/svpd-1850103408.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

иран, йезд, в мире, уран