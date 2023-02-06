https://ria.ru/20230206/uran-1850130040.html
В Иране приступили к разработке самого большого месторождения урана
В Иране приступили к разработке самого большого месторождения урана - РИА Новости, 06.02.2023
В Иране приступили к разработке самого большого месторождения урана
Иранские атомщики приступили к разработке самого крупного месторождения урана, расположенного в области Бафк, в провинции Йезд в центральной части республики,... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T19:22
2023-02-06T19:22
2023-02-06T19:22
иран
йезд
в мире
уран
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Иранские атомщики приступили к разработке самого крупного месторождения урана, расположенного в области Бафк, в провинции Йезд в центральной части республики, передает агентство Fars. "Результаты примерной оценки объема обнаруженных залежей свидетельствуют о наличии 650 тонн металлического урана и 4600 тонн металлического молибдена", – передает слова Эслами агентство. В связи с этим в понедельник состоялась церемония введения в эксплуатацию месторождения, в ней принял участие глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.
https://ria.ru/20230206/svpd-1850103408.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, йезд, в мире, уран
В Иране приступили к разработке самого большого месторождения урана
Иранские атомщики приступили к разработке самого большого месторождения урана в стране