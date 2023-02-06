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"Позорит нас". Поведение украинского офицера шокировало соотечественников - РИА Новости, 06.02.2023
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"Позорит нас". Поведение украинского офицера шокировало соотечественников
"Позорит нас". Поведение украинского офицера шокировало соотечественников - РИА Новости, 06.02.2023
"Позорит нас". Поведение украинского офицера шокировало соотечественников
Офицер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Иванна Плантовская оказалась в центре очередного скандала, выложив в социальных сетях неуместную... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T18:59
2023-02-06T19:21
в мире
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Офицер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Иванна Плантовская оказалась в центре очередного скандала, выложив в социальных сетях неуместную фотографию, пишет газета "Страна.ua"."Несколько дней назад Плантовская опубликовала новое фото в стиле "богатая жизнь" на своей странице. В комментариях под этим постом пользователи возмутились, мол, сознательно ли она раздражает общество", — говорится в статье.Ответы самой девушки в комментариях еще больше разозлили подписчиков."Надеюсь, уже уволили?" — написал один из них."Погранслужба Украины, вы считаете, что такое поведение достойно госслужащего?" — обратились пользователи к властям.Это уже не первый скандал с участием Плантовской в этом году. Будучи на посту пресс-офицера ГПСУ в Одессе, она выложила в соцсетях кадры с отдыха в Париже и из ночного клуба, которые вызвали негативную реакцию ее соотечественников. По данным СМИ, после январского инцидента девушку перевели в Житомирский пограничный отряд на не связанную с коммуникацией должность.
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в мире, украина, одесса, париж
В мире, Украина, Одесса, Париж
18:59 06.02.2023 (обновлено: 19:21 06.02.2023)
 
"Позорит нас". Поведение украинского офицера шокировало соотечественников

Фотография офицера ГПСУ Плантовской в социальных сетях вызвала скандал на Украине

© Фото : страница Иванны Плантовской в соцсетиФотография, опубликованная Иванной Плантовской
Фотография, опубликованная Иванной Плантовской - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© Фото : страница Иванны Плантовской в соцсети
Фотография, опубликованная Иванной Плантовской
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Офицер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Иванна Плантовская оказалась в центре очередного скандала, выложив в социальных сетях неуместную фотографию, пишет газета "Страна.ua".
"Несколько дней назад Плантовская опубликовала новое фото в стиле "богатая жизнь" на своей странице. В комментариях под этим постом пользователи возмутились, мол, сознательно ли она раздражает общество", — говорится в статье.
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Ответы самой девушки в комментариях еще больше разозлили подписчиков.
"Надеюсь, уже уволили?" — написал один из них.

"Ты позоришь нас и государственную службу", — отметил другой.

"Погранслужба Украины, вы считаете, что такое поведение достойно госслужащего?" — обратились пользователи к властям.
Это уже не первый скандал с участием Плантовской в этом году. Будучи на посту пресс-офицера ГПСУ в Одессе, она выложила в соцсетях кадры с отдыха в Париже и из ночного клуба, которые вызвали негативную реакцию ее соотечественников. По данным СМИ, после январского инцидента девушку перевели в Житомирский пограничный отряд на не связанную с коммуникацией должность.
© Соцсети Иванны ПлантовскойФотография, опубликованная Иванной Плантовской
Фотография, опубликованная Иванной Плантовской
© Соцсети Иванны Плантовской
Фотография, опубликованная Иванной Плантовской
 
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