18:59 06.02.2023 (обновлено: 19:21 06.02.2023)
"Позорит нас". Поведение украинского офицера шокировало соотечественников
Фотография офицера ГПСУ Плантовской в социальных сетях вызвала скандал на Украине
© Фото : страница Иванны Плантовской в соцсетиФотография, опубликованная Иванной Плантовской
© Фото : страница Иванны Плантовской в соцсети
Фотография, опубликованная Иванной Плантовской
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Офицер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Иванна Плантовская оказалась в центре очередного скандала, выложив в социальных сетях неуместную фотографию, пишет газета "Страна.ua".
"Несколько дней назад Плантовская опубликовала новое фото в стиле "богатая жизнь" на своей странице. В комментариях под этим постом пользователи возмутились, мол, сознательно ли она раздражает общество", — говорится в статье.
Ответы самой девушки в комментариях еще больше разозлили подписчиков.
"Надеюсь, уже уволили?" — написал один из них.
"Ты позоришь нас и государственную службу", — отметил другой.
"Погранслужба Украины, вы считаете, что такое поведение достойно госслужащего?" — обратились пользователи к властям.
Это уже не первый скандал с участием Плантовской в этом году. Будучи на посту пресс-офицера ГПСУ в Одессе, она выложила в соцсетях кадры с отдыха в Париже и из ночного клуба, которые вызвали негативную реакцию ее соотечественников. По данным СМИ, после январского инцидента девушку перевели в Житомирский пограничный отряд на не связанную с коммуникацией должность.
© Соцсети Иванны ПлантовскойФотография, опубликованная Иванной Плантовской
© Соцсети Иванны Плантовской
Фотография, опубликованная Иванной Плантовской