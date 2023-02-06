https://ria.ru/20230206/ukraina-1850126079.html

"Позорит нас". Поведение украинского офицера шокировало соотечественников

"Позорит нас". Поведение украинского офицера шокировало соотечественников - РИА Новости, 06.02.2023

"Позорит нас". Поведение украинского офицера шокировало соотечественников

Офицер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Иванна Плантовская оказалась в центре очередного скандала, выложив в социальных сетях неуместную... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T18:59

2023-02-06T18:59

2023-02-06T19:21

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одесса

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Офицер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Иванна Плантовская оказалась в центре очередного скандала, выложив в социальных сетях неуместную фотографию, пишет газета "Страна.ua"."Несколько дней назад Плантовская опубликовала новое фото в стиле "богатая жизнь" на своей странице. В комментариях под этим постом пользователи возмутились, мол, сознательно ли она раздражает общество", — говорится в статье.Ответы самой девушки в комментариях еще больше разозлили подписчиков."Надеюсь, уже уволили?" — написал один из них."Погранслужба Украины, вы считаете, что такое поведение достойно госслужащего?" — обратились пользователи к властям.Это уже не первый скандал с участием Плантовской в этом году. Будучи на посту пресс-офицера ГПСУ в Одессе, она выложила в соцсетях кадры с отдыха в Париже и из ночного клуба, которые вызвали негативную реакцию ее соотечественников. По данным СМИ, после январского инцидента девушку перевели в Житомирский пограничный отряд на не связанную с коммуникацией должность.

https://ria.ru/20230113/ukraina-1844665849.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, одесса, париж