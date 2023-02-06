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Рада поддержала досрочное прекращение полномочий депутата Абрамовича - РИА Новости, 06.02.2023
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Рада поддержала досрочное прекращение полномочий депутата Абрамовича
Рада поддержала досрочное прекращение полномочий депутата Абрамовича - РИА Новости, 06.02.2023
Рада поддержала досрочное прекращение полномочий депутата Абрамовича
Верховная рада Украины поддержала досрочное прекращение полномочий депутата Игоря Абрамовича, ранее входившего в запрещенную в стране "Оппозиционную платформу – РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T16:40
2023-02-06T16:40
в мире
украина
верховная рада украины
оппозиционная платформа - за жизнь
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Верховная рада Украины поддержала досрочное прекращение полномочий депутата Игоря Абрамовича, ранее входившего в запрещенную в стране "Оппозиционную платформу – за жизнь", сообщил в понедельник депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк. Ранее глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщал, что Абрамович написал заявление о сложении мандата. По его словам, за проголосовали большинство депутатов - 317. Верховная рада Украины 13 января лишила мандатов депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина. До этого Владимир Зеленский лишил их украинского гражданства. Украинские СМИ сообщали, что четырех депутатов Рады от "Оппозиционной платформы – за жизнь" Наталью Королевскую, Александра Пономарева, Юрия Солода и Олега Волошина планируют досрочно лишить мандатов из-за якобы наличия у них российского гражданства. Позже сообщили, что Волошин, Королевская и Солод написали заявление о сложении мандата. Зеленский весной 2022 года подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине. В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны, были включены более 15 партий, среди которых "Оппозиционная платформа – За жизнь". Министр юстиции Денис Малюська заявлял, что деятельность депутатов партии будет под пристальным наблюдением властей, в перспективе их могут лишить мандатов.
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в мире, украина, верховная рада украины, оппозиционная платформа - за жизнь
В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Оппозиционная платформа - За жизнь
16:40 06.02.2023
 
Рада поддержала досрочное прекращение полномочий депутата Абрамовича

Верховная рада поддержала досрочное прекращение полномочий депутата Игоря Абрамовича

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Верховная рада Украины поддержала досрочное прекращение полномочий депутата Игоря Абрамовича, ранее входившего в запрещенную в стране "Оппозиционную платформу – за жизнь", сообщил в понедельник депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.
Ранее глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщал, что Абрамович написал заявление о сложении мандата.
"Рада поддержала досрочное прекращение полномочий народного депутата Украины Игоря Абрамовича", - написал Железняк в своем телеграм-канале.
По его словам, за проголосовали большинство депутатов - 317.
Верховная рада Украины 13 января лишила мандатов депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина. До этого Владимир Зеленский лишил их украинского гражданства.
Украинские СМИ сообщали, что четырех депутатов Рады от "Оппозиционной платформы – за жизнь" Наталью Королевскую, Александра Пономарева, Юрия Солода и Олега Волошина планируют досрочно лишить мандатов из-за якобы наличия у них российского гражданства. Позже сообщили, что Волошин, Королевская и Солод написали заявление о сложении мандата.
Зеленский весной 2022 года подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине. В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны, были включены более 15 партий, среди которых "Оппозиционная платформа – За жизнь". Министр юстиции Денис Малюська заявлял, что деятельность депутатов партии будет под пристальным наблюдением властей, в перспективе их могут лишить мандатов.
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
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В миреУкраинаВерховная Рада УкраиныОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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