https://ria.ru/20230206/ukraina-1850087203.html

Рада поддержала досрочное прекращение полномочий депутата Абрамовича

Рада поддержала досрочное прекращение полномочий депутата Абрамовича - РИА Новости, 06.02.2023

Рада поддержала досрочное прекращение полномочий депутата Абрамовича

Верховная рада Украины поддержала досрочное прекращение полномочий депутата Игоря Абрамовича, ранее входившего в запрещенную в стране "Оппозиционную платформу – РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T16:40

2023-02-06T16:40

2023-02-06T16:40

в мире

украина

верховная рада украины

оппозиционная платформа - за жизнь

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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Верховная рада Украины поддержала досрочное прекращение полномочий депутата Игоря Абрамовича, ранее входившего в запрещенную в стране "Оппозиционную платформу – за жизнь", сообщил в понедельник депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк. Ранее глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщал, что Абрамович написал заявление о сложении мандата. По его словам, за проголосовали большинство депутатов - 317. Верховная рада Украины 13 января лишила мандатов депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина. До этого Владимир Зеленский лишил их украинского гражданства. Украинские СМИ сообщали, что четырех депутатов Рады от "Оппозиционной платформы – за жизнь" Наталью Королевскую, Александра Пономарева, Юрия Солода и Олега Волошина планируют досрочно лишить мандатов из-за якобы наличия у них российского гражданства. Позже сообщили, что Волошин, Королевская и Солод написали заявление о сложении мандата. Зеленский весной 2022 года подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине. В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны, были включены более 15 партий, среди которых "Оппозиционная платформа – За жизнь". Министр юстиции Денис Малюська заявлял, что деятельность депутатов партии будет под пристальным наблюдением властей, в перспективе их могут лишить мандатов.

https://ria.ru/20230117/grazhdanstvo-1845593858.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, верховная рада украины, оппозиционная платформа - за жизнь