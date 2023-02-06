Рада поддержала досрочное прекращение полномочий депутата Абрамовича
Верховная рада поддержала досрочное прекращение полномочий депутата Игоря Абрамовича
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Верховная рада Украины поддержала досрочное прекращение полномочий депутата Игоря Абрамовича, ранее входившего в запрещенную в стране "Оппозиционную платформу – за жизнь", сообщил в понедельник депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.
Ранее глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщал, что Абрамович написал заявление о сложении мандата.
"Рада поддержала досрочное прекращение полномочий народного депутата Украины Игоря Абрамовича", - написал Железняк в своем телеграм-канале.
По его словам, за проголосовали большинство депутатов - 317.
Верховная рада Украины 13 января лишила мандатов депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина. До этого Владимир Зеленский лишил их украинского гражданства.
Украинские СМИ сообщали, что четырех депутатов Рады от "Оппозиционной платформы – за жизнь" Наталью Королевскую, Александра Пономарева, Юрия Солода и Олега Волошина планируют досрочно лишить мандатов из-за якобы наличия у них российского гражданства. Позже сообщили, что Волошин, Королевская и Солод написали заявление о сложении мандата.
Зеленский весной 2022 года подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине. В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны, были включены более 15 партий, среди которых "Оппозиционная платформа – За жизнь". Министр юстиции Денис Малюська заявлял, что деятельность депутатов партии будет под пристальным наблюдением властей, в перспективе их могут лишить мандатов.