https://ria.ru/20230206/ukraina-1850082320.html

На Украине арестовали 170 вагонов с российскими и белорусскими удобрениями

На Украине арестовали 170 вагонов с российскими и белорусскими удобрениями - РИА Новости, 06.02.2023

На Украине арестовали 170 вагонов с российскими и белорусскими удобрениями

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что правоохранители арестовали 170 вагонов с минеральными удобрениями компаний "Уралкалий" и "Беларуськалий" на... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T16:27

2023-02-06T16:27

2023-02-06T16:27

специальная военная операция на украине

украина

россия

служба безопасности украины

беларуськалий

уралкалий

дмитрий фирташ (предприниматель)

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что правоохранители арестовали 170 вагонов с минеральными удобрениями компаний "Уралкалий" и "Беларуськалий" на сумму почти 100 миллионов гривен (2,7 миллиона долларов). "Наложен арест на оптовую партию минеральных удобрений российского и белорусского производства. Общий объем изъятого имущества составляет 11,8 тысяч тонн почти на 100 миллионов гривен (2,7 миллиона долларов), груз принадлежал двум иностранным компаниям – "Уралкалий" и "Беларуськалий", - сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале. По информации СБУ, иностранная продукция обнаружена в 170 вагонах, которые находились в Николаеве на территории Морского специализированного порта, входящего в бизнес-структуру украинского олигарха Дмитрия Фирташа. По данным ведомства, железнодорожные контейнеры с минеральными удобрениями прибыли на Украину до 24 февраля, находились в режиме транзита. Служба безопасности в рамках уголовного производства по статье уклонение от уплаты налогов инициировала передачу изъятого имущества в управление Национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.

https://ria.ru/20221227/sbu-1841671650.html

https://ria.ru/20230128/rezervy-1847977006.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, служба безопасности украины, беларуськалий, уралкалий, дмитрий фирташ (предприниматель)