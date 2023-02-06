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На Украине арестовали 170 вагонов с российскими и белорусскими удобрениями - РИА Новости, 06.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230206/ukraina-1850082320.html
На Украине арестовали 170 вагонов с российскими и белорусскими удобрениями
На Украине арестовали 170 вагонов с российскими и белорусскими удобрениями - РИА Новости, 06.02.2023
На Украине арестовали 170 вагонов с российскими и белорусскими удобрениями
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что правоохранители арестовали 170 вагонов с минеральными удобрениями компаний "Уралкалий" и "Беларуськалий" на... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T16:27
2023-02-06T16:27
специальная военная операция на украине
украина
россия
служба безопасности украины
беларуськалий
уралкалий
дмитрий фирташ (предприниматель)
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что правоохранители арестовали 170 вагонов с минеральными удобрениями компаний "Уралкалий" и "Беларуськалий" на сумму почти 100 миллионов гривен (2,7 миллиона долларов). "Наложен арест на оптовую партию минеральных удобрений российского и белорусского производства. Общий объем изъятого имущества составляет 11,8 тысяч тонн почти на 100 миллионов гривен (2,7 миллиона долларов), груз принадлежал двум иностранным компаниям – "Уралкалий" и "Беларуськалий", - сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале. По информации СБУ, иностранная продукция обнаружена в 170 вагонах, которые находились в Николаеве на территории Морского специализированного порта, входящего в бизнес-структуру украинского олигарха Дмитрия Фирташа. По данным ведомства, железнодорожные контейнеры с минеральными удобрениями прибыли на Украину до 24 февраля, находились в режиме транзита. Служба безопасности в рамках уголовного производства по статье уклонение от уплаты налогов инициировала передачу изъятого имущества в управление Национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.
https://ria.ru/20221227/sbu-1841671650.html
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украина, россия, служба безопасности украины, беларуськалий, уралкалий, дмитрий фирташ (предприниматель)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Служба безопасности Украины, Беларуськалий, Уралкалий, Дмитрий Фирташ (предприниматель)
16:27 06.02.2023
 
На Украине арестовали 170 вагонов с российскими и белорусскими удобрениями

СБУ сообщила об аресте 170 вагонов с удобрениями компаний "Уралкалий" и "Беларуськалий"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ)
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) . Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что правоохранители арестовали 170 вагонов с минеральными удобрениями компаний "Уралкалий" и "Беларуськалий" на сумму почти 100 миллионов гривен (2,7 миллиона долларов).
"Наложен арест на оптовую партию минеральных удобрений российского и белорусского производства. Общий объем изъятого имущества составляет 11,8 тысяч тонн почти на 100 миллионов гривен (2,7 миллиона долларов), груз принадлежал двум иностранным компаниям – "Уралкалий" и "Беларуськалий", - сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
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По информации СБУ, иностранная продукция обнаружена в 170 вагонах, которые находились в Николаеве на территории Морского специализированного порта, входящего в бизнес-структуру украинского олигарха Дмитрия Фирташа.
По данным ведомства, железнодорожные контейнеры с минеральными удобрениями прибыли на Украину до 24 февраля, находились в режиме транзита. Служба безопасности в рамках уголовного производства по статье уклонение от уплаты налогов инициировала передачу изъятого имущества в управление Национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСлужба безопасности УкраиныБеларуськалийУралкалийДмитрий Фирташ (предприниматель)
 
 
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