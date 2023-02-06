На Украине арестовали 170 вагонов с российскими и белорусскими удобрениями
СБУ сообщила об аресте 170 вагонов с удобрениями компаний "Уралкалий" и "Беларуськалий"
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) . Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что правоохранители арестовали 170 вагонов с минеральными удобрениями компаний "Уралкалий" и "Беларуськалий" на сумму почти 100 миллионов гривен (2,7 миллиона долларов).
"Наложен арест на оптовую партию минеральных удобрений российского и белорусского производства. Общий объем изъятого имущества составляет 11,8 тысяч тонн почти на 100 миллионов гривен (2,7 миллиона долларов), груз принадлежал двум иностранным компаниям – "Уралкалий" и "Беларуськалий", - сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
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По информации СБУ, иностранная продукция обнаружена в 170 вагонах, которые находились в Николаеве на территории Морского специализированного порта, входящего в бизнес-структуру украинского олигарха Дмитрия Фирташа.
По данным ведомства, железнодорожные контейнеры с минеральными удобрениями прибыли на Украину до 24 февраля, находились в режиме транзита. Служба безопасности в рамках уголовного производства по статье уклонение от уплаты налогов инициировала передачу изъятого имущества в управление Национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.