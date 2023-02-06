Рейтинг@Mail.ru
В ДНР после применения Киевом отравляющих веществ обошлось без погибших - РИА Новости, 06.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230206/ukraina-1850079713.html
В ДНР после применения Киевом отравляющих веществ обошлось без погибших
В ДНР после применения Киевом отравляющих веществ обошлось без погибших - РИА Новости, 06.02.2023
В ДНР после применения Киевом отравляющих веществ обошлось без погибших
Применение киевским режимом отравляющих веществ на Артемовском направлении не привело к гибели людей, но есть пострадавшие среди бойцов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T16:24
2023-02-06T17:28
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
безопасность
ян гагин
украина
россия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830676052_0:75:3078:1807_1920x0_80_0_0_ac7b21e35995d3994d12b460daefcfbd.jpg
ДОНЕЦК, 6 фев — РИА Новости. Применение киевским режимом отравляющих веществ на Артемовском направлении не привело к гибели людей, но есть пострадавшие среди бойцов, сообщил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин."После применения наши бойцы ощущали тошноту, рвоту, головокружение. Случай не единичный и не первый. Ранее уже были сообщения о применении противником отравляющих веществ на разных участках фронта. Летальных случаев не отмечено, чаще всего отравление приводило к временному нанесению вреда здоровью", - сказал Гагин.В понедельник врио главы республики Денис Пушилин сообщил о применении ВСУ химического оружия по Артемовском и Угледаром. По его словам, жалобы от военных поступают уже как минимум три недели.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Сейчас за город ведутся ожесточенные бои — по словам Пушилина, бойцы группы "Вагнер" закрепились на северной и восточной окраинах города.
https://ria.ru/20230205/zelenskiy-1849844370.html
донецкая народная республика
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830676052_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_88db2a081de285b61a0f758e1818c590.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, безопасность, ян гагин, украина, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Ян Гагин, Украина, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:24 06.02.2023 (обновлено: 17:28 06.02.2023)
 
В ДНР после применения Киевом отравляющих веществ обошлось без погибших

Советник врио главы ДНР Гагин сообщил о применении ВСУ отравляющих веществ под Артемовском

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкБоец народной милиции Донецкой народной республики
Боец народной милиции Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Боец народной милиции Донецкой народной республики. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 фев — РИА Новости. Применение киевским режимом отравляющих веществ на Артемовском направлении не привело к гибели людей, но есть пострадавшие среди бойцов, сообщил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин.
"После применения наши бойцы ощущали тошноту, рвоту, головокружение. Случай не единичный и не первый. Ранее уже были сообщения о применении противником отравляющих веществ на разных участках фронта. Летальных случаев не отмечено, чаще всего отравление приводило к временному нанесению вреда здоровью", - сказал Гагин.
В понедельник врио главы республики Денис Пушилин сообщил о применении ВСУ химического оружия по Артемовском и Угледаром. По его словам, жалобы от военных поступают уже как минимум три недели.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Сейчас за город ведутся ожесточенные бои — по словам Пушилина, бойцы группы "Вагнер" закрепились на северной и восточной окраинах города.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
5 февраля, 13:12
Немцы предрекли скорый конец Украины после слов Зеленского об Артемовске
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьЯн ГагинУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала