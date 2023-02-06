https://ria.ru/20230206/ukraina-1850079713.html

В ДНР после применения Киевом отравляющих веществ обошлось без погибших

В ДНР после применения Киевом отравляющих веществ обошлось без погибших - РИА Новости, 06.02.2023

В ДНР после применения Киевом отравляющих веществ обошлось без погибших

Применение киевским режимом отравляющих веществ на Артемовском направлении не привело к гибели людей, но есть пострадавшие среди бойцов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T16:24

2023-02-06T16:24

2023-02-06T17:28

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

безопасность

ян гагин

украина

россия

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 6 фев — РИА Новости. Применение киевским режимом отравляющих веществ на Артемовском направлении не привело к гибели людей, но есть пострадавшие среди бойцов, сообщил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин."После применения наши бойцы ощущали тошноту, рвоту, головокружение. Случай не единичный и не первый. Ранее уже были сообщения о применении противником отравляющих веществ на разных участках фронта. Летальных случаев не отмечено, чаще всего отравление приводило к временному нанесению вреда здоровью", - сказал Гагин.В понедельник врио главы республики Денис Пушилин сообщил о применении ВСУ химического оружия по Артемовском и Угледаром. По его словам, жалобы от военных поступают уже как минимум три недели.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Сейчас за город ведутся ожесточенные бои — по словам Пушилина, бойцы группы "Вагнер" закрепились на северной и восточной окраинах города.

https://ria.ru/20230205/zelenskiy-1849844370.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

донецкая народная республика, безопасность, ян гагин, украина, россия, ситуация в днр и лнр