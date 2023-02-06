https://ria.ru/20230206/ukraina-1850079713.html
В ДНР после применения Киевом отравляющих веществ обошлось без погибших
В ДНР после применения Киевом отравляющих веществ обошлось без погибших - РИА Новости, 06.02.2023
В ДНР после применения Киевом отравляющих веществ обошлось без погибших
Применение киевским режимом отравляющих веществ на Артемовском направлении не привело к гибели людей, но есть пострадавшие среди бойцов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T16:24
2023-02-06T16:24
2023-02-06T17:28
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
безопасность
ян гагин
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 6 фев — РИА Новости. Применение киевским режимом отравляющих веществ на Артемовском направлении не привело к гибели людей, но есть пострадавшие среди бойцов, сообщил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин."После применения наши бойцы ощущали тошноту, рвоту, головокружение. Случай не единичный и не первый. Ранее уже были сообщения о применении противником отравляющих веществ на разных участках фронта. Летальных случаев не отмечено, чаще всего отравление приводило к временному нанесению вреда здоровью", - сказал Гагин.В понедельник врио главы республики Денис Пушилин сообщил о применении ВСУ химического оружия по Артемовском и Угледаром. По его словам, жалобы от военных поступают уже как минимум три недели.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Сейчас за город ведутся ожесточенные бои — по словам Пушилина, бойцы группы "Вагнер" закрепились на северной и восточной окраинах города.
https://ria.ru/20230205/zelenskiy-1849844370.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, безопасность, ян гагин, украина, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Ян Гагин, Украина, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:24 06.02.2023 (обновлено: 17:28 06.02.2023)
В ДНР после применения Киевом отравляющих веществ обошлось без погибших
Советник врио главы ДНР Гагин сообщил о применении ВСУ отравляющих веществ под Артемовском