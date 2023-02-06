Деньги в помощь Украине не покидают США, заявил племянник Джона Кеннеди
Юрист Роберт Кеннеди: деньги в помощь Киеву не покидают США, поступая военным подрядчикам
© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Миллиарды долларов, выделенные американцами в помощь Украине, даже не покидают Соединенных Штатов, напрямую поступая военным подрядчикам, заявил племянник экс-президента США Джона Кеннеди, юрист и политический деятель Роберт Кеннеди в интервью независимому информационно-аналитическому видео-шоу в интернете Ким Айверсен.
"Мы отдали 100 миллиардов Украине. Куда идут эти деньги? Они направляются на Украину и отскакивают обратно, даже не покидая Соединенные Штаты. Прямо в General Dynamics, прямо в Boeing и ко всем военным подрядчикам и компаниям по производству оборудования", - сказал Кеннеди.
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По его словам, это подстегнуло инфляцию в США.
"Откуда идет инфляция? Они напечатали 16 триллионов долларов, чтобы оплатить локдауны (в связи с COVID-19), и должны были напечатать 100 миллиардов на поддержку Украины. У нас не было таких денег, и бедные люди, средний класс платят за это через налоги", - подчеркнул Кеннеди.
Как сообщалось ранее, совокупная зарубежная финансовая помощь Украине составила почти 100 миллиардов долларов, наибольший вклад в поставки вносят США, Великобритания, Польша и Румыния.
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