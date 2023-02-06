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Деньги в помощь Украине не покидают США, заявил племянник Джона Кеннеди - РИА Новости, 06.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230206/ukraina-1850066431.html
Деньги в помощь Украине не покидают США, заявил племянник Джона Кеннеди
Деньги в помощь Украине не покидают США, заявил племянник Джона Кеннеди - РИА Новости, 06.02.2023
Деньги в помощь Украине не покидают США, заявил племянник Джона Кеннеди
Миллиарды долларов, выделенные американцами в помощь Украине, даже не покидают Соединенных Штатов, напрямую поступая военным подрядчикам, заявил племянник... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T15:47
2023-02-06T15:47
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
джон кеннеди (политик)
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Миллиарды долларов, выделенные американцами в помощь Украине, даже не покидают Соединенных Штатов, напрямую поступая военным подрядчикам, заявил племянник экс-президента США Джона Кеннеди, юрист и политический деятель Роберт Кеннеди в интервью независимому информационно-аналитическому видео-шоу в интернете Ким Айверсен. "Мы отдали 100 миллиардов Украине. Куда идут эти деньги? Они направляются на Украину и отскакивают обратно, даже не покидая Соединенные Штаты. Прямо в General Dynamics, прямо в Boeing и ко всем военным подрядчикам и компаниям по производству оборудования", - сказал Кеннеди.По его словам, это подстегнуло инфляцию в США. "Откуда идет инфляция? Они напечатали 16 триллионов долларов, чтобы оплатить локдауны (в связи с COVID-19), и должны были напечатать 100 миллиардов на поддержку Украины. У нас не было таких денег, и бедные люди, средний класс платят за это через налоги", - подчеркнул Кеннеди. Как сообщалось ранее, совокупная зарубежная финансовая помощь Украине составила почти 100 миллиардов долларов, наибольший вклад в поставки вносят США, Великобритания, Польша и Румыния.
https://ria.ru/20230201/dollar-1848759856.html
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в мире, украина, сша, джон кеннеди (политик)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Джон Кеннеди (политик)
15:47 06.02.2023
 
Деньги в помощь Украине не покидают США, заявил племянник Джона Кеннеди

Юрист Роберт Кеннеди: деньги в помощь Киеву не покидают США, поступая военным подрядчикам

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Миллиарды долларов, выделенные американцами в помощь Украине, даже не покидают Соединенных Штатов, напрямую поступая военным подрядчикам, заявил племянник экс-президента США Джона Кеннеди, юрист и политический деятель Роберт Кеннеди в интервью независимому информационно-аналитическому видео-шоу в интернете Ким Айверсен.
"Мы отдали 100 миллиардов Украине. Куда идут эти деньги? Они направляются на Украину и отскакивают обратно, даже не покидая Соединенные Штаты. Прямо в General Dynamics, прямо в Boeing и ко всем военным подрядчикам и компаниям по производству оборудования", - сказал Кеннеди.
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По его словам, это подстегнуло инфляцию в США.
"Откуда идет инфляция? Они напечатали 16 триллионов долларов, чтобы оплатить локдауны (в связи с COVID-19), и должны были напечатать 100 миллиардов на поддержку Украины. У нас не было таких денег, и бедные люди, средний класс платят за это через налоги", - подчеркнул Кеннеди.
Как сообщалось ранее, совокупная зарубежная финансовая помощь Украине составила почти 100 миллиардов долларов, наибольший вклад в поставки вносят США, Великобритания, Польша и Румыния.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАДжон Кеннеди (политик)
 
 
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