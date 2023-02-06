https://ria.ru/20230206/ukraina-1850066431.html

Деньги в помощь Украине не покидают США, заявил племянник Джона Кеннеди

Деньги в помощь Украине не покидают США, заявил племянник Джона Кеннеди - РИА Новости, 06.02.2023

Деньги в помощь Украине не покидают США, заявил племянник Джона Кеннеди

Миллиарды долларов, выделенные американцами в помощь Украине, даже не покидают Соединенных Штатов, напрямую поступая военным подрядчикам, заявил племянник... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T15:47

2023-02-06T15:47

2023-02-06T15:47

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

джон кеннеди (политик)

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Миллиарды долларов, выделенные американцами в помощь Украине, даже не покидают Соединенных Штатов, напрямую поступая военным подрядчикам, заявил племянник экс-президента США Джона Кеннеди, юрист и политический деятель Роберт Кеннеди в интервью независимому информационно-аналитическому видео-шоу в интернете Ким Айверсен. "Мы отдали 100 миллиардов Украине. Куда идут эти деньги? Они направляются на Украину и отскакивают обратно, даже не покидая Соединенные Штаты. Прямо в General Dynamics, прямо в Boeing и ко всем военным подрядчикам и компаниям по производству оборудования", - сказал Кеннеди.По его словам, это подстегнуло инфляцию в США. "Откуда идет инфляция? Они напечатали 16 триллионов долларов, чтобы оплатить локдауны (в связи с COVID-19), и должны были напечатать 100 миллиардов на поддержку Украины. У нас не было таких денег, и бедные люди, средний класс платят за это через налоги", - подчеркнул Кеннеди. Как сообщалось ранее, совокупная зарубежная финансовая помощь Украине составила почти 100 миллиардов долларов, наибольший вклад в поставки вносят США, Великобритания, Польша и Румыния.

https://ria.ru/20230201/dollar-1848759856.html

https://ria.ru/20230128/zapad-1848009637.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, сша, джон кеннеди (политик)