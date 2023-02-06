https://ria.ru/20230206/ukraina-1850064953.html

В США заявили о провале плана Белого дома по Украине

В США заявили о провале плана Белого дома по Украине - РИА Новости, 06.02.2023

В США заявили о провале плана Белого дома по Украине

Вашингтон хотел использовать конфликт на Украине в том числе для ослабления власти Владимира Путина, но этот план провалился, заявил в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T15:43

2023-02-06T15:43

2023-02-06T16:20

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Вашингтон хотел использовать конфликт на Украине в том числе для ослабления власти Владимира Путина, но этот план провалился, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.По его словам, американские власти рассчитывали использовать обострение ситуации и антироссийские санкции в своих собственных целях."Можно сказать, что это провал. Путин стал даже сильнее. <…> Кроме того, Вашингтон не может ничего сделать, чтобы изменить ситуацию", — поделился мнением Риттер.Офицер пояснил, что действия США привели к тому, что Россия стала на порядок сильнее в военном плане. В Москве неоднократно предупреждали НАТО о недопустимости разжигания конфликта на Украине. МИД еще прошлой весной направил странам альянса ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава дипломатического ведомства Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Украины, станут законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230206/ukraina-1850052712.html

https://ria.ru/20230206/ukraina-1849982835.html

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в мире, украина, москва, сша, владимир путин, скотт риттер, сергей лавров, нато, вашингтон (штат)