15:43 06.02.2023 (обновлено: 16:20 06.02.2023)
В США заявили о провале плана Белого дома по Украине
Офицер разведки США Риттер: план Белого дома по ослаблению власти Путина провалился
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне СВО
Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Вашингтон хотел использовать конфликт на Украине в том числе для ослабления власти Владимира Путина, но этот план провалился, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
"Нас не волнует Украина, мы готовы принести ее в жертву ради попытки сменить власть в Москве", — отметил военный.
По его словам, американские власти рассчитывали использовать обострение ситуации и антироссийские санкции в своих собственных целях.
"Можно сказать, что это провал. Путин стал даже сильнее. <…> Кроме того, Вашингтон не может ничего сделать, чтобы изменить ситуацию", — поделился мнением Риттер.
Офицер пояснил, что действия США привели к тому, что Россия стала на порядок сильнее в военном плане.
"Сегодня российские вооруженные силы гораздо сильнее, чем были год назад, при этом мы сделали НАТО только слабее", — подытожил спикер.
В Москве неоднократно предупреждали НАТО о недопустимости разжигания конфликта на Украине. МИД еще прошлой весной направил странам альянса ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава дипломатического ведомства Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Украины, станут законной целью для российской армии.