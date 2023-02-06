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В США заявили о провале плана Белого дома по Украине - РИА Новости, 06.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230206/ukraina-1850064953.html
В США заявили о провале плана Белого дома по Украине
В США заявили о провале плана Белого дома по Украине - РИА Новости, 06.02.2023
В США заявили о провале плана Белого дома по Украине
Вашингтон хотел использовать конфликт на Украине в том числе для ослабления власти Владимира Путина, но этот план провалился, заявил в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T15:43
2023-02-06T16:20
в мире
украина
москва
сша
владимир путин
скотт риттер
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Вашингтон хотел использовать конфликт на Украине в том числе для ослабления власти Владимира Путина, но этот план провалился, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.По его словам, американские власти рассчитывали использовать обострение ситуации и антироссийские санкции в своих собственных целях."Можно сказать, что это провал. Путин стал даже сильнее. &lt;…&gt; Кроме того, Вашингтон не может ничего сделать, чтобы изменить ситуацию", — поделился мнением Риттер.Офицер пояснил, что действия США привели к тому, что Россия стала на порядок сильнее в военном плане. В Москве неоднократно предупреждали НАТО о недопустимости разжигания конфликта на Украине. МИД еще прошлой весной направил странам альянса ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава дипломатического ведомства Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Украины, станут законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230206/ukraina-1850052712.html
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в мире, украина, москва, сша, владимир путин, скотт риттер, сергей лавров, нато, вашингтон (штат)
В мире, Украина, Москва, США, Владимир Путин, Скотт Риттер, Сергей Лавров, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Вашингтон (штат)
15:43 06.02.2023 (обновлено: 16:20 06.02.2023)
 
В США заявили о провале плана Белого дома по Украине

Офицер разведки США Риттер: план Белого дома по ослаблению власти Путина провалился

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне СВО
Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Вашингтон хотел использовать конфликт на Украине в том числе для ослабления власти Владимира Путина, но этот план провалился, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

"Нас не волнует Украина, мы готовы принести ее в жертву ради попытки сменить власть в Москве", — отметил военный.

По его словам, американские власти рассчитывали использовать обострение ситуации и антироссийские санкции в своих собственных целях.
"Можно сказать, что это провал. Путин стал даже сильнее. <…> Кроме того, Вашингтон не может ничего сделать, чтобы изменить ситуацию", — поделился мнением Риттер.
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"Сегодня российские вооруженные силы гораздо сильнее, чем были год назад, при этом мы сделали НАТО только слабее", — подытожил спикер.

В Москве неоднократно предупреждали НАТО о недопустимости разжигания конфликта на Украине. МИД еще прошлой весной направил странам альянса ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава дипломатического ведомства Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Украины, станут законной целью для российской армии.
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