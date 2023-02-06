15:39 06.02.2023 (обновлено: 17:10 06.02.2023)
Украинский командир заявил, что не верит словам Запада о победе ВСУ
Украинский командир с позывным Припять заявил, что не верит словам Запада о победе ВСУ
© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Воюющий под Соледаром командир с позывным Припять заявил, что не верит в искренность заявлений западных стран о победе Украины, пишет издание "Страна.ua".
"Они говорят, что цель — победа Украины, а я не верю в это. "Мы еще решение приняли — не приняли". На фоне того, что каждый день сообщают, как погибли наши друзья, знакомые, воспринимать, что "решение не приняли" — культурных слов нет по этому поводу", — рассказал украинский военный.
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По данным СМИ, командир сделал такие выводы после западных заявлений о поставках вооружений ВСУ.
На минувшей неделе США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на 2,2 миллиарда долларов. Он включает средства ПВО, ракеты большой дальности для HIMARS и дальнобойные снаряды GLSDB. В Пентагоне уточнили, что Вашингтон оставляет на усмотрение Киева возможность использования этого оружия для ударов по Крыму.
Кроме того, в конце января Германия после давления со стороны союзников по НАТО заявила, что передаст Украине танки Leopard 2 и разрешает передачу немецких танков другим странам, у которых они есть.
Москва еще прошлой весной направила странам альянса ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Украины, станут законной целью для российской армии.
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