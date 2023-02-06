https://ria.ru/20230206/ukraina-1850063462.html

Украинский командир заявил, что не верит словам Запада о победе ВСУ

Украинский командир заявил, что не верит словам Запада о победе ВСУ - РИА Новости, 06.02.2023

Украинский командир заявил, что не верит словам Запада о победе ВСУ

Воюющий под Соледаром командир с позывным Припять заявил, что не верит в искренность заявлений западных стран о победе Украины, пишет издание "Страна.ua". РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T15:39

2023-02-06T15:39

2023-02-06T17:10

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Воюющий под Соледаром командир с позывным Припять заявил, что не верит в искренность заявлений западных стран о победе Украины, пишет издание "Страна.ua"."Они говорят, что цель — победа Украины, а я не верю в это. "Мы еще решение приняли — не приняли". На фоне того, что каждый день сообщают, как погибли наши друзья, знакомые, воспринимать, что "решение не приняли" — культурных слов нет по этому поводу", — рассказал украинский военный.По данным СМИ, командир сделал такие выводы после западных заявлений о поставках вооружений ВСУ.На минувшей неделе США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на 2,2 миллиарда долларов. Он включает средства ПВО, ракеты большой дальности для HIMARS и дальнобойные снаряды GLSDB. В Пентагоне уточнили, что Вашингтон оставляет на усмотрение Киева возможность использования этого оружия для ударов по Крыму.Кроме того, в конце января Германия после давления со стороны союзников по НАТО заявила, что передаст Украине танки Leopard 2 и разрешает передачу немецких танков другим странам, у которых они есть. Москва еще прошлой весной направила странам альянса ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Украины, станут законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230205/vsu-1849830982.html

https://ria.ru/20230206/ukraina-1849478016.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, нато, ситуация в днр и лнр, сергей лавров, министерство обороны сша, сша