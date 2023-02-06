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Украинский командир заявил, что не верит словам Запада о победе ВСУ - РИА Новости, 06.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230206/ukraina-1850063462.html
Украинский командир заявил, что не верит словам Запада о победе ВСУ
Украинский командир заявил, что не верит словам Запада о победе ВСУ - РИА Новости, 06.02.2023
Украинский командир заявил, что не верит словам Запада о победе ВСУ
Воюющий под Соледаром командир с позывным Припять заявил, что не верит в искренность заявлений западных стран о победе Украины, пишет издание "Страна.ua". РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T15:39
2023-02-06T17:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
нато
ситуация в днр и лнр
сергей лавров
министерство обороны сша
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Воюющий под Соледаром командир с позывным Припять заявил, что не верит в искренность заявлений западных стран о победе Украины, пишет издание "Страна.ua"."Они говорят, что цель — победа Украины, а я не верю в это. "Мы еще решение приняли — не приняли". На фоне того, что каждый день сообщают, как погибли наши друзья, знакомые, воспринимать, что "решение не приняли" — культурных слов нет по этому поводу", — рассказал украинский военный.По данным СМИ, командир сделал такие выводы после западных заявлений о поставках вооружений ВСУ.На минувшей неделе США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на 2,2 миллиарда долларов. Он включает средства ПВО, ракеты большой дальности для HIMARS и дальнобойные снаряды GLSDB. В Пентагоне уточнили, что Вашингтон оставляет на усмотрение Киева возможность использования этого оружия для ударов по Крыму.Кроме того, в конце января Германия после давления со стороны союзников по НАТО заявила, что передаст Украине танки Leopard 2 и разрешает передачу немецких танков другим странам, у которых они есть. Москва еще прошлой весной направила странам альянса ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Украины, станут законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230205/vsu-1849830982.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, нато, ситуация в днр и лнр, сергей лавров, министерство обороны сша, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР, Сергей Лавров, Министерство обороны США, США
15:39 06.02.2023 (обновлено: 17:10 06.02.2023)
 
Украинский командир заявил, что не верит словам Запада о победе ВСУ

Украинский командир с позывным Припять заявил, что не верит словам Запада о победе ВСУ

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Воюющий под Соледаром командир с позывным Припять заявил, что не верит в искренность заявлений западных стран о победе Украины, пишет издание "Страна.ua".
"Они говорят, что цель — победа Украины, а я не верю в это. "Мы еще решение приняли — не приняли". На фоне того, что каждый день сообщают, как погибли наши друзья, знакомые, воспринимать, что "решение не приняли" — культурных слов нет по этому поводу", — рассказал украинский военный.
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
5 февраля, 11:16
Арестович предсказал ВСУ скорые неприятности
По данным СМИ, командир сделал такие выводы после западных заявлений о поставках вооружений ВСУ.
На минувшей неделе США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на 2,2 миллиарда долларов. Он включает средства ПВО, ракеты большой дальности для HIMARS и дальнобойные снаряды GLSDB. В Пентагоне уточнили, что Вашингтон оставляет на усмотрение Киева возможность использования этого оружия для ударов по Крыму.
Кроме того, в конце января Германия после давления со стороны союзников по НАТО заявила, что передаст Украине танки Leopard 2 и разрешает передачу немецких танков другим странам, у которых они есть.
Москва еще прошлой весной направила странам альянса ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Украины, станут законной целью для российской армии.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
Вчера, 08:00
Конец близок. Европа отворачивается от Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныНАТОСитуация в ДНР и ЛНРСергей ЛавровМинистерство обороны СШАСША
 
 
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