https://ria.ru/20230206/ukraina-1850052712.html

В США назвали важную проблему на Украине, которая сыграет на руку России

В США назвали важную проблему на Украине, которая сыграет на руку России - РИА Новости, 06.02.2023

В США назвали важную проблему на Украине, которая сыграет на руку России

Вес танков, поставленных Украине странами НАТО, может стать препятствием для их успешного использования на поле боя, пишет американское издание Newsweek. В... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T15:11

2023-02-06T15:11

2023-02-06T15:52

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Вес танков, поставленных Украине странами НАТО, может стать препятствием для их успешного использования на поле боя, пишет американское издание Newsweek. В статье говорится, что Т-72 весит около 45 тонн, как и более поздняя модель Т-80. По данным армии США, вес боевой машины M1A1 Abrams может достигать от 67 до 74 тонн. "Это влияет на то, по каким мостам техника сможет безопасно проехать, а это, в свою очередь, определяет будущее место дислокации и быстроту маневров на поле боя", — цитирует издание военного эксперта Майкла Пека.Кроме того, по мнению военного офицера Фрэнка Ледвиджа, понтонные переправы украинских военных также разрабатывались с учетом советских танков, а не "Абрамсов", "Челленджеров" или "Леопардов"."При необходимости западные союзники поставят новое оборудование, но российская военная разведка извлечет выгоду из логистических решений ВСУ по обходу неподходящих мостов", — резюмировал эксперт. Правительство ФРГ после давления со стороны союзников по НАТО заявило, что передаст Украине танки Leopard 2 и разрешит поставки немецких машин другим странам, у которых они есть. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США же анонсировали отправку в Киев батальонного комплекса — 31 единицы — современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что поставка займет "много месяцев".Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с западной военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие в другое государство.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230206/ukraina-1849982835.html

https://ria.ru/20230206/putin-1849946568.html

сша

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