https://ria.ru/20230206/ukraina-1850022975.html
Договоренность Шольца и Зеленского по России возмутила пользователей Сети
Договоренность Шольца и Зеленского по России возмутила пользователей Сети - РИА Новости, 06.02.2023
Договоренность Шольца и Зеленского по России возмутила пользователей Сети
Пользователи Twitter раскритиковали заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что у него есть неофициальная договоренность с президентом Украины... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T13:45
2023-02-06T13:45
2023-02-06T15:55
специальная военная операция на украине
в мире
россия
германия
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олаф шольц
владимир зеленский
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что у него есть неофициальная договоренность с президентом Украины Владимиром Зеленским о неиспользовании западного оружия для ударов по России."На этот счет существует консенсус", — подчеркнул политик накануне в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag.В ответ на это возмущенные читатели заявили, что "обещания Германии ничего не значат"."А много ли доверия к украинской стороне?" — спросил третий участник дискуссии."О, теперь Германия напугана. Почему они объявили об этом только сейчас, а не до того, как решили отправить танки "Leopard" на Украину?" — поделился мнением еще один читатель."Германии придется отвечать за поступки Украины", — заключил комментатор.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие в другое государство.
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в мире, россия, германия, украина, олаф шольц, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Германия, Украина, Олаф Шольц, Владимир Зеленский
13:45 06.02.2023 (обновлено: 15:55 06.02.2023)
Договоренность Шольца и Зеленского по России возмутила пользователей Сети
Пользователи Twitter раскритиковали договоренность между Шольцем и Зеленским по России
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что у него есть неофициальная договоренность с президентом Украины Владимиром Зеленским о неиспользовании западного оружия для ударов по России.
"На этот счет существует консенсус", — подчеркнул политик накануне в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag.
В ответ на это возмущенные читатели заявили, что "обещания Германии ничего не значат".
"Это похоже на отвратительную шахматную партию, в которой реальные люди используются в качестве пешек", — отметил пользователь.
"А много ли доверия к украинской стороне?" — спросил третий участник дискуссии.
"О, теперь Германия напугана. Почему они объявили об этом только сейчас, а не до того, как решили отправить танки "Leopard" на Украину?" — поделился мнением еще один читатель.
"Германии придется отвечать за поступки Украины", — заключил комментатор.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса
.
Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие в другое государство.