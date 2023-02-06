https://ria.ru/20230206/ukraina-1850012214.html

"Хоть Чингисхана посылайте". Читатели DM высмеяли главу Минобороны Украины

"Хоть Чингисхана посылайте". Читатели DM высмеяли главу Минобороны Украины - РИА Новости, 06.02.2023

"Хоть Чингисхана посылайте". Читатели DM высмеяли главу Минобороны Украины

Читателей Daily Mail возмутили слова министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что Киев в обязательном порядке получит запрашиваемые у Запада военные... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T13:10

2023-02-06T13:10

2023-02-06T16:06

украина

киев

россия

алексей резников

нато

сергей лавров

дмитрий песков

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Читателей Daily Mail возмутили слова министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что Киев в обязательном порядке получит запрашиваемые у Запада военные самолеты."Возможно, Украине нужен главнокомандующий получше", — отметил участник дискуссии."В начале конфликта у Украины была одна из самых мощных бронетанковых сил, включая более двух тысяч танков, и огромные военно-воздушные силы. Где они сейчас?" — задался вопросом другой читатель."Резников звучит как игроман. Киеву действительно нужно признать, что они проиграли, прежде чем потеряют все", — подытожили в комментариях.Ранее Резников заявил, что Украина получила все из своего "новогоднего вишлиста", кроме военных самолетов. Тем не менее он выразил уверенность, что страны Запада согласятся удовлетворить и эту просьбу. Некоторые западные лидеры, впрочем, предположили, что подобный шаг может спровоцировать Кремль и еще больше втянуть их страны в конфликт.Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат оружие для ВСУ, станут законной целью для российской армии.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что военные поставки со стороны Запада не способствуют успеху российско-украинских переговоров и будут иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230201/reznikov-1849025366.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230206/lavrov-1850007483.html

украина

киев

россия

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украина, киев, россия, алексей резников, нато, сергей лавров, дмитрий песков