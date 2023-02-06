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"Хоть Чингисхана посылайте". Читатели DM высмеяли главу Минобороны Украины - РИА Новости, 06.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230206/ukraina-1850012214.html
"Хоть Чингисхана посылайте". Читатели DM высмеяли главу Минобороны Украины
"Хоть Чингисхана посылайте". Читатели DM высмеяли главу Минобороны Украины - РИА Новости, 06.02.2023
"Хоть Чингисхана посылайте". Читатели DM высмеяли главу Минобороны Украины
Читателей Daily Mail возмутили слова министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что Киев в обязательном порядке получит запрашиваемые у Запада военные... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T13:10
2023-02-06T16:06
украина
киев
россия
алексей резников
нато
сергей лавров
дмитрий песков
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Читателей Daily Mail возмутили слова министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что Киев в обязательном порядке получит запрашиваемые у Запада военные самолеты."Возможно, Украине нужен главнокомандующий получше", — отметил участник дискуссии."В начале конфликта у Украины была одна из самых мощных бронетанковых сил, включая более двух тысяч танков, и огромные военно-воздушные силы. Где они сейчас?" — задался вопросом другой читатель."Резников звучит как игроман. Киеву действительно нужно признать, что они проиграли, прежде чем потеряют все", — подытожили в комментариях.Ранее Резников заявил, что Украина получила все из своего "новогоднего вишлиста", кроме военных самолетов. Тем не менее он выразил уверенность, что страны Запада согласятся удовлетворить и эту просьбу. Некоторые западные лидеры, впрочем, предположили, что подобный шаг может спровоцировать Кремль и еще больше втянуть их страны в конфликт.Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат оружие для ВСУ, станут законной целью для российской армии.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что военные поставки со стороны Запада не способствуют успеху российско-украинских переговоров и будут иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230201/reznikov-1849025366.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230206/lavrov-1850007483.html
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украина, киев, россия, алексей резников, нато, сергей лавров, дмитрий песков
Украина, Киев, Россия, Алексей Резников, НАТО, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Специальная военная операция на Украине
13:10 06.02.2023 (обновлено: 16:06 06.02.2023)
 
"Хоть Чингисхана посылайте". Читатели DM высмеяли главу Минобороны Украины

Читатели Daily Mail высмеяли слова главы Минобороны Украины Резникова о военных самолетах

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 Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Алексей Резников. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Читателей Daily Mail возмутили слова министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что Киев в обязательном порядке получит запрашиваемые у Запада военные самолеты.

"Украина находится на отступающей стороне фронта, абсолютно все на украинской стороне является целью. На российской стороне фронта сражения уже закончены. Украина может послать хоть Чингисхана, если захочет, но, пока нынешний баланс сил не изменится, Киев будет продолжать проигрывать. <...> Сильно", — написал пользователь.

"Возможно, Украине нужен главнокомандующий получше", — отметил участник дискуссии.
"В начале конфликта у Украины была одна из самых мощных бронетанковых сил, включая более двух тысяч танков, и огромные военно-воздушные силы. Где они сейчас?" — задался вопросом другой читатель.
Министр обороны Украины Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
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"Резников звучит как игроман. Киеву действительно нужно признать, что они проиграли, прежде чем потеряют все", — подытожили в комментариях.
Ранее Резников заявил, что Украина получила все из своего "новогоднего вишлиста", кроме военных самолетов. Тем не менее он выразил уверенность, что страны Запада согласятся удовлетворить и эту просьбу. Некоторые западные лидеры, впрочем, предположили, что подобный шаг может спровоцировать Кремль и еще больше втянуть их страны в конфликт.
Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат оружие для ВСУ, станут законной целью для российской армии.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что военные поставки со стороны Запада не способствуют успеху российско-украинских переговоров и будут иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевРоссияАлексей РезниковНАТОСергей ЛавровДмитрий Песков
 
 
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