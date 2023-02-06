https://ria.ru/20230206/ukraina-1850010534.html

В офисе Зеленского выступили против временного перемирия на Украине

В офисе Зеленского выступили против временного перемирия на Украине - РИА Новости, 06.02.2023

В офисе Зеленского выступили против временного перемирия на Украине

Временное перемирие на Украине невозможно, оно приведет к следующему этапу конфликта, заявил советник главы Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T13:06

2023-02-06T13:06

2023-02-06T18:31

специальная военная операция на украине

в мире

украина

михаил подоляк

россия

ситуация в днр и лнр

ибрагим калын

владимир зеленский

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Временное перемирие на Украине невозможно, оно приведет к следующему этапу конфликта, заявил советник главы Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в Telegram-канале."Любые уступки — это капитуляция, и мы этого не допустим ни при каких обстоятельствах", — подчеркнул он.Москва не раз указывала, что готова к переговорам, но киевский режим на законодательном уровне ввел запрет на них. При этом в Кремле подчеркивали, что мирное соглашение должно учитывать вхождение новых регионов в состав России. Как отмечал Владимир Путин, Москва открыта к диалогу, если киевские власти созреют для этого.В свою очередь, Владимир Зеленский заявлял, что "не будет никакого "Минска-3". При этом западные страны все чаще выступают за то, чтобы Киев продолжал боевые действия, поставляют ему вооружения и готовят украинских военных на своей территории.

https://ria.ru/20230205/zelenskiy-1849904821.html

https://ria.ru/20230205/peregovory-1849829265.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, михаил подоляк, россия, ситуация в днр и лнр, ибрагим калын, владимир зеленский