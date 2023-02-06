https://ria.ru/20230206/ukraina-1850010534.html
В офисе Зеленского выступили против временного перемирия на Украине
В офисе Зеленского выступили против временного перемирия на Украине - РИА Новости, 06.02.2023
В офисе Зеленского выступили против временного перемирия на Украине
Временное перемирие на Украине невозможно, оно приведет к следующему этапу конфликта, заявил советник главы Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T13:06
2023-02-06T13:06
2023-02-06T18:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
михаил подоляк
россия
ситуация в днр и лнр
ибрагим калын
владимир зеленский
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Временное перемирие на Украине невозможно, оно приведет к следующему этапу конфликта, заявил советник главы Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в Telegram-канале."Любые уступки — это капитуляция, и мы этого не допустим ни при каких обстоятельствах", — подчеркнул он.Москва не раз указывала, что готова к переговорам, но киевский режим на законодательном уровне ввел запрет на них. При этом в Кремле подчеркивали, что мирное соглашение должно учитывать вхождение новых регионов в состав России. Как отмечал Владимир Путин, Москва открыта к диалогу, если киевские власти созреют для этого.В свою очередь, Владимир Зеленский заявлял, что "не будет никакого "Минска-3". При этом западные страны все чаще выступают за то, чтобы Киев продолжал боевые действия, поставляют ему вооружения и готовят украинских военных на своей территории.
https://ria.ru/20230205/zelenskiy-1849904821.html
https://ria.ru/20230205/peregovory-1849829265.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, михаил подоляк, россия, ситуация в днр и лнр, ибрагим калын, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Михаил Подоляк, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР, Ибрагим Калын, Владимир Зеленский
13:06 06.02.2023 (обновлено: 18:31 06.02.2023)
В офисе Зеленского выступили против временного перемирия на Украине
Советник главы офиса Зеленского Подоляк выступил против временного перемирия с Москвой