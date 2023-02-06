https://ria.ru/20230206/ukraina-1849984575.html

СМИ сообщили о конфликте в Киеве из-за возможной перестановки в Минобороны

СМИ сообщили о конфликте в Киеве из-за возможной перестановки в Минобороны - РИА Новости, 06.02.2023

СМИ сообщили о конфликте в Киеве из-за возможной перестановки в Минобороны

Конфликт разгорается между руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком и главой фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давидом Арахамией на фоне... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T11:57

2023-02-06T11:57

2023-02-06T11:57

украина

в мире

алексей резников

давид арахамия

андрей ермак

верховная рада украины

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Конфликт разгорается между руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком и главой фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давидом Арахамией на фоне информации о возможном назначении главы военной разведки Кирилла Буданова на должность министра обороны вместо Алексея Резникова, пишет украинское издание "Страна.ua". Ранее Арахамия сообщил, что Резников будет переведен с поста министра обороны Украины на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, его место займет руководитель главного управления разведки минобороны Буданов. Сам Резников заявил, что впервые слышит об этом и вряд ли согласился бы на эту должность. "В украинской власти разворачивается острый внутренний конфликт между главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией и главой офиса президента Андреем Ермаком", - пишет "Страна" со ссылкой на источники, близкие к офису Зеленского, и в "Слуге народа". По информации источников, конфликт тлел давно и разгорелся после того, как на заседании фракции "Слуга народа" Арахамия "провел решение" о замене Резникова на Буданова. "Резников – это ближайший доверенный человек Ермака. Буданов – вообще не человек Ермака. Это альтернативный Ермаку канал прямой коммуникации с президентом. Поэтому по Ермаку его отставка - это очень болезненный удар. И его конфликт с Арахамией стал максимально жестким", - пишет "Страна" со ссылкой на источник в Раде. Собеседники издания не исключают, что при голосовании в парламенте – после этого решение еще должен утвердить Зеленский - голосов за отставку Резникова может не хватить. "Многими называется формальная причина – Буданов не может занять пост министра обороны, потому что по закону министр должен был гражданским лицом. То есть генерал-майор Буданов должен уйти на гражданку. Но это процедура не быстрая. А министерство обороны во время войны нельзя оставлять обезглавленным - такой аргумент приводится. Также говорят, что вина Резникова в последних коррупционных скандалах не доказана и нельзя увольнять на основании публикаций в СМИ министра обороны", - отмечает источник. По его мнению, реальная причина, почему Рада может не поддержать отставку Резникова – нежелание Ермака "сдавать своего человека".

https://ria.ru/20230206/reznikov-1849943620.html

https://ria.ru/20230205/otstavki-1849896983.html

https://ria.ru/20230203/zakupki-1849457069.html

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, алексей резников, давид арахамия, андрей ермак, верховная рада украины