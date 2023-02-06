https://ria.ru/20230206/ukraina-1849984575.html
СМИ сообщили о конфликте в Киеве из-за возможной перестановки в Минобороны
СМИ сообщили о конфликте в Киеве из-за возможной перестановки в Минобороны - РИА Новости, 06.02.2023
СМИ сообщили о конфликте в Киеве из-за возможной перестановки в Минобороны
Конфликт разгорается между руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком и главой фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давидом Арахамией на фоне... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T11:57
2023-02-06T11:57
2023-02-06T11:57
украина
в мире
алексей резников
давид арахамия
андрей ермак
верховная рада украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844878987_0:0:3000:1687_1920x0_80_0_0_deabab28cf566cc67fbb304e2793300a.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Конфликт разгорается между руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком и главой фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давидом Арахамией на фоне информации о возможном назначении главы военной разведки Кирилла Буданова на должность министра обороны вместо Алексея Резникова, пишет украинское издание "Страна.ua". Ранее Арахамия сообщил, что Резников будет переведен с поста министра обороны Украины на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, его место займет руководитель главного управления разведки минобороны Буданов. Сам Резников заявил, что впервые слышит об этом и вряд ли согласился бы на эту должность. "В украинской власти разворачивается острый внутренний конфликт между главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией и главой офиса президента Андреем Ермаком", - пишет "Страна" со ссылкой на источники, близкие к офису Зеленского, и в "Слуге народа". По информации источников, конфликт тлел давно и разгорелся после того, как на заседании фракции "Слуга народа" Арахамия "провел решение" о замене Резникова на Буданова. "Резников – это ближайший доверенный человек Ермака. Буданов – вообще не человек Ермака. Это альтернативный Ермаку канал прямой коммуникации с президентом. Поэтому по Ермаку его отставка - это очень болезненный удар. И его конфликт с Арахамией стал максимально жестким", - пишет "Страна" со ссылкой на источник в Раде. Собеседники издания не исключают, что при голосовании в парламенте – после этого решение еще должен утвердить Зеленский - голосов за отставку Резникова может не хватить. "Многими называется формальная причина – Буданов не может занять пост министра обороны, потому что по закону министр должен был гражданским лицом. То есть генерал-майор Буданов должен уйти на гражданку. Но это процедура не быстрая. А министерство обороны во время войны нельзя оставлять обезглавленным - такой аргумент приводится. Также говорят, что вина Резникова в последних коррупционных скандалах не доказана и нельзя увольнять на основании публикаций в СМИ министра обороны", - отмечает источник. По его мнению, реальная причина, почему Рада может не поддержать отставку Резникова – нежелание Ермака "сдавать своего человека".
https://ria.ru/20230206/reznikov-1849943620.html
https://ria.ru/20230205/otstavki-1849896983.html
https://ria.ru/20230203/zakupki-1849457069.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844878942_0:0:2355:1767_1920x0_80_0_0_ee44433672eca6b6ac01e8f8f28c27be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, алексей резников, давид арахамия, андрей ермак, верховная рада украины
Украина, В мире, Алексей Резников, Давид Арахамия, Андрей Ермак, Верховная Рада Украины
СМИ сообщили о конфликте в Киеве из-за возможной перестановки в Минобороны
"Страна.ua" сообщила о конфликте Ермака и Арахамии из-за возможной перестановки в МО
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости.
Конфликт разгорается между руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком и главой фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давидом Арахамией на фоне информации о возможном назначении главы военной разведки Кирилла Буданова на должность министра обороны вместо Алексея Резникова, пишет украинское издание "Страна.ua
".
Ранее Арахамия сообщил, что Резников будет переведен с поста министра обороны Украины
на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, его место займет руководитель главного управления разведки минобороны Буданов. Сам Резников заявил, что впервые слышит об этом и вряд ли согласился бы на эту должность.
"В украинской власти разворачивается острый внутренний конфликт между главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией и главой офиса президента Андреем Ермаком", - пишет "Страна" со ссылкой на источники, близкие к офису Зеленского, и в "Слуге народа".
По информации источников, конфликт тлел давно и разгорелся после того, как на заседании фракции "Слуга народа" Арахамия "провел решение" о замене Резникова на Буданова.
"Резников – это ближайший доверенный человек Ермака. Буданов – вообще не человек Ермака. Это альтернативный Ермаку канал прямой коммуникации с президентом. Поэтому по Ермаку его отставка - это очень болезненный удар. И его конфликт с Арахамией стал максимально жестким", - пишет "Страна" со ссылкой на источник в Раде.
Собеседники издания не исключают, что при голосовании в парламенте – после этого решение еще должен утвердить Зеленский - голосов за отставку Резникова может не хватить.
"Многими называется формальная причина – Буданов не может занять пост министра обороны, потому что по закону министр должен был гражданским лицом. То есть генерал-майор Буданов должен уйти на гражданку. Но это процедура не быстрая. А министерство обороны во время войны нельзя оставлять обезглавленным - такой аргумент приводится. Также говорят, что вина Резникова в последних коррупционных скандалах не доказана и нельзя увольнять на основании публикаций в СМИ министра обороны", - отмечает источник.
По его мнению, реальная причина, почему Рада может не поддержать отставку Резникова – нежелание Ермака "сдавать своего человека".