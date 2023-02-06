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Премьер Польши не исключил третью мировую войну из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 06.02.2023
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Премьер Польши не исключил третью мировую войну из-за конфликта на Украине
Премьер Польши не исключил третью мировую войну из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 06.02.2023
Премьер Польши не исключил третью мировую войну из-за конфликта на Украине
Конфликт на Украине может привести к третьей мировой войне, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью испанскому изданию El Mundo. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T10:47
2023-02-06T15:22
в мире
польша
матеуш моравецкий
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Конфликт на Украине может привести к третьей мировой войне, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью испанскому изданию El Mundo."Конец этому кризису наступит именно тогда, когда Россия решит уйти с территории Украины. Либо добровольно, либо в принудительной форме", — отметил политик.Отвечая на уточняющий вопрос журналистов о том, означает ли "принудительная форма" третью мировую войну, польский премьер отметил, что "все сценарии учитываются". В конце января зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что поставки Украине бронетехники и другого оружия не предотвратят третью мировую войну и, если до нее дойдет, использоваться будут уже не танки. Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие в другое государство.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230205/volodin-1849819023.html
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в мире, польша, матеуш моравецкий, украина, ситуация в днр и лнр
В мире, Польша, Матеуш Моравецкий, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:47 06.02.2023 (обновлено: 15:22 06.02.2023)
 
Премьер Польши не исключил третью мировую войну из-за конфликта на Украине

Премьер Польши Моравецкий допустил превращение конфликта на Украине в третью мировую войну

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Конфликт на Украине может привести к третьей мировой войне, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью испанскому изданию El Mundo.
"Конец этому кризису наступит именно тогда, когда Россия решит уйти с территории Украины. Либо добровольно, либо в принудительной форме", — отметил политик.
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Отвечая на уточняющий вопрос журналистов о том, означает ли "принудительная форма" третью мировую войну, польский премьер отметил, что "все сценарии учитываются".
В конце января зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что поставки Украине бронетехники и другого оружия не предотвратят третью мировую войну и, если до нее дойдет, использоваться будут уже не танки.
Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие в другое государство.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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