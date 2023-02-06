https://ria.ru/20230206/ukraina-1849960855.html

Премьер Польши не исключил третью мировую войну из-за конфликта на Украине

Премьер Польши не исключил третью мировую войну из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 06.02.2023

Премьер Польши не исключил третью мировую войну из-за конфликта на Украине

Конфликт на Украине может привести к третьей мировой войне, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью испанскому изданию El Mundo. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T10:47

2023-02-06T10:47

2023-02-06T15:22

в мире

польша

матеуш моравецкий

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Конфликт на Украине может привести к третьей мировой войне, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью испанскому изданию El Mundo."Конец этому кризису наступит именно тогда, когда Россия решит уйти с территории Украины. Либо добровольно, либо в принудительной форме", — отметил политик.Отвечая на уточняющий вопрос журналистов о том, означает ли "принудительная форма" третью мировую войну, польский премьер отметил, что "все сценарии учитываются". В конце января зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что поставки Украине бронетехники и другого оружия не предотвратят третью мировую войну и, если до нее дойдет, использоваться будут уже не танки. Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие в другое государство.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230205/volodin-1849819023.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, польша, матеуш моравецкий, украина, ситуация в днр и лнр