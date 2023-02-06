https://ria.ru/20230206/ukraina-1849940651.html

Зеленский зарегистрировал в Раде проект о продлении военного положения

Зеленский зарегистрировал в Раде проект о продлении военного положения - РИА Новости, 06.02.2023

Зеленский зарегистрировал в Раде проект о продлении военного положения

Владимир Зеленский внес в Верховную раду Украины законопроекты о продлении сроков действия военного положения и мобилизации. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T09:16

2023-02-06T09:16

2023-02-06T09:38

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

верховная рада украины

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский внес в Верховную раду Украины законопроекты о продлении сроков действия военного положения и мобилизации.Законопроекты о продлении действия сроков мобилизации и военного положения зарегистрированы на сайте Рады в понедельник. Их инициатор – Зеленский. На сколько предлагается продлить, неизвестно, пояснительные записки к проектам пока отсутствуют.Действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине в ноябре 2022 года было продлено до 19 февраля 2023 года.

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины