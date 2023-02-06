https://ria.ru/20230206/ukraina-1849940651.html
Зеленский зарегистрировал в Раде проект о продлении военного положения
Зеленский зарегистрировал в Раде проект о продлении военного положения - РИА Новости, 06.02.2023
Зеленский зарегистрировал в Раде проект о продлении военного положения
Владимир Зеленский внес в Верховную раду Украины законопроекты о продлении сроков действия военного положения и мобилизации. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T09:16
2023-02-06T09:16
2023-02-06T09:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский внес в Верховную раду Украины законопроекты о продлении сроков действия военного положения и мобилизации.Законопроекты о продлении действия сроков мобилизации и военного положения зарегистрированы на сайте Рады в понедельник. Их инициатор – Зеленский. На сколько предлагается продлить, неизвестно, пояснительные записки к проектам пока отсутствуют.Действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине в ноябре 2022 года было продлено до 19 февраля 2023 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
09:16 06.02.2023 (обновлено: 09:38 06.02.2023)
Зеленский зарегистрировал в Раде проект о продлении военного положения
Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о продлении военного положения и мобилизации