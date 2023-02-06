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Омские полицейские спасли замерзающих в лесу автоугонщиков - РИА Новости, 06.02.2023
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Омские полицейские спасли замерзающих в лесу автоугонщиков
Омские полицейские спасли замерзающих в лесу автоугонщиков - РИА Новости, 06.02.2023
Омские полицейские спасли замерзающих в лесу автоугонщиков
Омские полицейские спасли заблудившихся в лесу двух молодых людей, которые, как выяснилось позже, оказались угонщиками автомобиля из гаража местного ФАПа,... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T12:34
2023-02-06T12:34
происшествия
омская область
омск
авто
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ОМСК, 6 фев - РИА Новости. Омские полицейские спасли заблудившихся в лесу двух молодых людей, которые, как выяснилось позже, оказались угонщиками автомобиля из гаража местного ФАПа, рассказали в пресс-службе областного УМВД. В полицию Колосовского района Омской области позвонил 59-летний житель села Бражниково и рассказал, что из гаража местного ФАПа пропал его автомобиль ВАЗ 21120 стоимостью около 120 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что кто-то проник в гараж ночью, взломав ломом замок на воротах. Владелец авто, работающий водителем скорой помощи в это время был на выезде. Опрошенные жители села рассказали, что видели проезжавший по улице пропавший автомобиль. В сторону, которую указали сельчане, отправился экипаж ДПС. Примерно в 12 километров от села в кювете они нашли брошенный автомобиль и две цепочки следов в снегу, ведущие в лес. "Чуть позже в полицию с просьбой о помощи позвонил 19-летний житель этого же села, сообщивший, что находится в лесу, где заблудился и замерз. Сотрудники осветили фарами чащу, сигналили, и вскоре потерявшиеся молодые люди вышли на дорогу. Сельчане 1996 и 2003 годов рождения были очень замерзшими, так как пробирались по глубокому снегу, поэтому сразу были препровождены в теплый салон автомобиля, где отогрелись", - сообщили в пресс-службе. Как оказалось, накануне вечером приятели выпивали алкоголь. После этого, старший из них решил доехать до Омска. Вооружившись ломом, он вскрыл гараж ФАПа. Ключ находился в замке зажигания автомобиля. Он пригласил друга в салон и проехал 12 километров, но не справился с управлением и съехал в кювет, повредив капот автомобиля. "Завидев приближающийся автомобиль ДПС, молодые люди убежали в лес, где заблудились и были вынуждены обратиться за помощью в полицию. Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, угрозу убийством и угон этого же автомобиля. В 2017 году он также вскрыл тот же гараж и угнал ВАЗ", - добавили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения". Молодым людям грозит до 7 лет колонии.
https://ria.ru/20221117/ubiystvo-1832166054.html
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происшествия, омская область, омск, авто, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Омская область, Омск, Авто, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
12:34 06.02.2023
 
Омские полицейские спасли замерзающих в лесу автоугонщиков

Омские полицейские спасли замерзающих в лесу мужчин, которые оказались автоугонщиками

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 6 фев - РИА Новости. Омские полицейские спасли заблудившихся в лесу двух молодых людей, которые, как выяснилось позже, оказались угонщиками автомобиля из гаража местного ФАПа, рассказали в пресс-службе областного УМВД.
В полицию Колосовского района Омской области позвонил 59-летний житель села Бражниково и рассказал, что из гаража местного ФАПа пропал его автомобиль ВАЗ 21120 стоимостью около 120 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что кто-то проник в гараж ночью, взломав ломом замок на воротах. Владелец авто, работающий водителем скорой помощи в это время был на выезде. Опрошенные жители села рассказали, что видели проезжавший по улице пропавший автомобиль. В сторону, которую указали сельчане, отправился экипаж ДПС. Примерно в 12 километров от села в кювете они нашли брошенный автомобиль и две цепочки следов в снегу, ведущие в лес.
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"Чуть позже в полицию с просьбой о помощи позвонил 19-летний житель этого же села, сообщивший, что находится в лесу, где заблудился и замерз. Сотрудники осветили фарами чащу, сигналили, и вскоре потерявшиеся молодые люди вышли на дорогу. Сельчане 1996 и 2003 годов рождения были очень замерзшими, так как пробирались по глубокому снегу, поэтому сразу были препровождены в теплый салон автомобиля, где отогрелись", - сообщили в пресс-службе.
Как оказалось, накануне вечером приятели выпивали алкоголь. После этого, старший из них решил доехать до Омска. Вооружившись ломом, он вскрыл гараж ФАПа. Ключ находился в замке зажигания автомобиля. Он пригласил друга в салон и проехал 12 километров, но не справился с управлением и съехал в кювет, повредив капот автомобиля. "Завидев приближающийся автомобиль ДПС, молодые люди убежали в лес, где заблудились и были вынуждены обратиться за помощью в полицию. Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, угрозу убийством и угон этого же автомобиля. В 2017 году он также вскрыл тот же гараж и угнал ВАЗ", - добавили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения". Молодым людям грозит до 7 лет колонии.
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ПроисшествияОмская областьОмскАвтоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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