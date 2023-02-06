https://ria.ru/20230206/ugon-1849997237.html

Омские полицейские спасли замерзающих в лесу автоугонщиков

Омские полицейские спасли замерзающих в лесу автоугонщиков - РИА Новости, 06.02.2023

Омские полицейские спасли замерзающих в лесу автоугонщиков

Омские полицейские спасли заблудившихся в лесу двух молодых людей, которые, как выяснилось позже, оказались угонщиками автомобиля из гаража местного ФАПа,... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T12:34

2023-02-06T12:34

2023-02-06T12:34

происшествия

омская область

омск

авто

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

ОМСК, 6 фев - РИА Новости. Омские полицейские спасли заблудившихся в лесу двух молодых людей, которые, как выяснилось позже, оказались угонщиками автомобиля из гаража местного ФАПа, рассказали в пресс-службе областного УМВД. В полицию Колосовского района Омской области позвонил 59-летний житель села Бражниково и рассказал, что из гаража местного ФАПа пропал его автомобиль ВАЗ 21120 стоимостью около 120 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что кто-то проник в гараж ночью, взломав ломом замок на воротах. Владелец авто, работающий водителем скорой помощи в это время был на выезде. Опрошенные жители села рассказали, что видели проезжавший по улице пропавший автомобиль. В сторону, которую указали сельчане, отправился экипаж ДПС. Примерно в 12 километров от села в кювете они нашли брошенный автомобиль и две цепочки следов в снегу, ведущие в лес. "Чуть позже в полицию с просьбой о помощи позвонил 19-летний житель этого же села, сообщивший, что находится в лесу, где заблудился и замерз. Сотрудники осветили фарами чащу, сигналили, и вскоре потерявшиеся молодые люди вышли на дорогу. Сельчане 1996 и 2003 годов рождения были очень замерзшими, так как пробирались по глубокому снегу, поэтому сразу были препровождены в теплый салон автомобиля, где отогрелись", - сообщили в пресс-службе. Как оказалось, накануне вечером приятели выпивали алкоголь. После этого, старший из них решил доехать до Омска. Вооружившись ломом, он вскрыл гараж ФАПа. Ключ находился в замке зажигания автомобиля. Он пригласил друга в салон и проехал 12 километров, но не справился с управлением и съехал в кювет, повредив капот автомобиля. "Завидев приближающийся автомобиль ДПС, молодые люди убежали в лес, где заблудились и были вынуждены обратиться за помощью в полицию. Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, угрозу убийством и угон этого же автомобиля. В 2017 году он также вскрыл тот же гараж и угнал ВАЗ", - добавили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения". Молодым людям грозит до 7 лет колонии.

https://ria.ru/20221117/ubiystvo-1832166054.html

https://ria.ru/20221115/ugon-1831504649.html

омская область

омск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, омская область, омск, авто, министерство внутренних дел рф (мвд россии)