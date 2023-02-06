Омские полицейские спасли замерзающих в лесу автоугонщиков
Омские полицейские спасли замерзающих в лесу мужчин, которые оказались автоугонщиками
Сотрудник полиции. Архивное фото
ОМСК, 6 фев - РИА Новости. Омские полицейские спасли заблудившихся в лесу двух молодых людей, которые, как выяснилось позже, оказались угонщиками автомобиля из гаража местного ФАПа, рассказали в пресс-службе областного УМВД.
В полицию Колосовского района Омской области позвонил 59-летний житель села Бражниково и рассказал, что из гаража местного ФАПа пропал его автомобиль ВАЗ 21120 стоимостью около 120 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что кто-то проник в гараж ночью, взломав ломом замок на воротах. Владелец авто, работающий водителем скорой помощи в это время был на выезде. Опрошенные жители села рассказали, что видели проезжавший по улице пропавший автомобиль. В сторону, которую указали сельчане, отправился экипаж ДПС. Примерно в 12 километров от села в кювете они нашли брошенный автомобиль и две цепочки следов в снегу, ведущие в лес.
17 ноября 2022, 12:17В Красноярске подросток украл ружье, расстрелял человека и угнал машину
"Чуть позже в полицию с просьбой о помощи позвонил 19-летний житель этого же села, сообщивший, что находится в лесу, где заблудился и замерз. Сотрудники осветили фарами чащу, сигналили, и вскоре потерявшиеся молодые люди вышли на дорогу. Сельчане 1996 и 2003 годов рождения были очень замерзшими, так как пробирались по глубокому снегу, поэтому сразу были препровождены в теплый салон автомобиля, где отогрелись", - сообщили в пресс-службе.
Как оказалось, накануне вечером приятели выпивали алкоголь. После этого, старший из них решил доехать до Омска. Вооружившись ломом, он вскрыл гараж ФАПа. Ключ находился в замке зажигания автомобиля. Он пригласил друга в салон и проехал 12 километров, но не справился с управлением и съехал в кювет, повредив капот автомобиля. "Завидев приближающийся автомобиль ДПС, молодые люди убежали в лес, где заблудились и были вынуждены обратиться за помощью в полицию. Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, угрозу убийством и угон этого же автомобиля. В 2017 году он также вскрыл тот же гараж и угнал ВАЗ", - добавили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения". Молодым людям грозит до 7 лет колонии.
15 ноября 2022, 06:38Страховщики назвали наиболее угоняемые марки автомобилей