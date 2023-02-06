https://ria.ru/20230206/uglevodorod-1850106444.html

"Роснефть" планирует нарастить добычу углеводородов в 2023 году

"Роснефть" планирует нарастить добычу углеводородов в 2023 году - РИА Новости, 06.02.2023

"Роснефть" планирует нарастить добычу углеводородов в 2023 году

"Роснефть" увеличила добычу углеводородов в 2022 году на 3%, а в 2023 году ожидает роста примерно на 5%, сообщил журналистам глава компании Игорь Сечин в... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T17:34

2023-02-06T17:34

2023-02-06T17:34

экономика

цены на нефть

азия

европа

игорь сечин

роснефть

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БАНГАЛОР (Индия), 6 фев - РИА Новости. "Роснефть" увеличила добычу углеводородов в 2022 году на 3%, а в 2023 году ожидает роста примерно на 5%, сообщил журналистам глава компании Игорь Сечин в кулуарах India Energy Week. "Рост планируем. В 2022 году тоже подросли на 3%, а в этом году будет побольше, процентов на 5", - ответил он вопрос о планах по добыче в 2023 году. Добыча углеводородов "Роснефти" за девять месяцев 2022 года выросла на 2,2% в годовом исчислении - до 4,97 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Добыча жидких углеводородов составила 3,81 миллиона баррелей в сутки, не изменившись за год. Сечин, комментируя итоги работы за 9 месяцев, говорил, что "Роснефть" оптимизировала каналы сбыта, увеличив поставки нефти в Азию примерно на треть и полностью компенсировав снижение в Европу. Добыча углеводородов "Роснефти" в 2021 году составила 1,82 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента, или 245,3 миллиона тонн нефтяного эквивалента, среднесуточный показатель – 4,985 миллиона баррелей нефтяного эквивалента. Добыча жидких углеводородов - 1,425 миллиарда баррелей, или 192,1 миллиона тонн, среднесуточный показатель составил 3,91 миллиона баррелей в сутки.

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экономика, цены на нефть, азия, европа, игорь сечин, роснефть