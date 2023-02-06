https://ria.ru/20230206/ugledar-1849999884.html

Украинские войска минируют жилые дома в Угледаре на случай отступления

Украинские войска минируют жилые дома в Угледаре на случай отступления - РИА Новости, 06.02.2023

Украинские войска минируют жилые дома в Угледаре на случай отступления

Положение украинских войск серьезно ухудшилось в Угледаре, противник минирует многоэтажки на случай отступления, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T12:40

2023-02-06T12:40

2023-02-06T14:41

специальная военная операция на украине

ситуация в днр и лнр

безопасность

донецкая народная республика

денис пушилин

россия

угледар

украина

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Положение украинских войск серьезно ухудшилось в Угледаре, противник минирует многоэтажки на случай отступления, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин."Положение противника серьезно ухудшилось, в результате чего противник был вынужден перебрасывать часть резервов, которые планировалось направлять на артемовский участок. Тем не менее, мы сейчас можем говорить, что на угледарском направлении противник уже минирует многоэтажки - на случай, если ему придется отступать", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, в целом стоящая перед российскими подразделениями задача на этом направлении выполняется, но не быстрыми темпами. "Окрестности с южной и западной стороны, имеется в виду так называемые дачи, сейчас находятся под контролем. Но ситуация не так просто разворачивается", - заявил Пушилин.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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угледар

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, угледар, украина, вооруженные силы украины