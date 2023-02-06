https://ria.ru/20230206/tuva-1850106568.html

Тува направит в ДНР представителей из-за жалоб мобилизованных на побои

Тува направит в ДНР представителей из-за жалоб мобилизованных на побои - РИА Новости, 06.02.2023

Тува направит в ДНР представителей из-за жалоб мобилизованных на побои

Представители Тувы направятся в Донецкую Народную Республику, чтобы разобраться в конфликте между мобилизованными и народной милицией, сообщил в своем... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T17:34

2023-02-06T17:34

2023-02-06T18:11

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

владислав ховалыг

республика тыва

россия

ситуация в днр и лнр

частичная мобилизация в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819424968_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_301395f3835d71319e2a1344d28c53df.jpg

КРАСНОЯРСК, 6 фев — РИА Новости. Представители Тувы направятся в Донецкую Народную Республику, чтобы разобраться в конфликте между мобилизованными и народной милицией, сообщил в своем Telegram-канале глава Тувы Владислав Ховалыг. Ранее в социальных сетях и СМИ появилось видео, на котором люди в военной форме говорят на тувинском языке. Судя по прикрепленному переводу, мужчины жалуются, что находятся на линии соприкосновения без должной военной подготовки, и на проблемы с бумагами, из-за чего раненых отказывались принимать в военных госпиталях. Также на видео рассказывается, что представители народной милиции ДНР якобы избили их и угрожали оружием. "Созвонился с председателем правительства ДНР Виталием Павловичем Хоценко. Попросил его проверить законность действий народной милиции, упоминаемой в видеосообщениях. В срочном порядке направляю в Донецкую Народную Республику своих представителей для непосредственного разбирательства на месте", - говорится в сообщении. Глава Тувы поручил оперативно установить численность мобилизованных и их прикрепление, а также число раненых военнослужащих, где и какую помощь они получают.

https://ria.ru/20230119/mobilizovannyy-1845871780.html

донецкая народная республика

республика тыва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, владислав ховалыг, республика тыва, россия, ситуация в днр и лнр, частичная мобилизация в россии