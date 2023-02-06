https://ria.ru/20230206/tuva-1850106568.html
Тува направит в ДНР представителей из-за жалоб мобилизованных на побои
Тува направит в ДНР представителей из-за жалоб мобилизованных на побои - РИА Новости, 06.02.2023
Тува направит в ДНР представителей из-за жалоб мобилизованных на побои
Представители Тувы направятся в Донецкую Народную Республику, чтобы разобраться в конфликте между мобилизованными и народной милицией, сообщил в своем... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T17:34
2023-02-06T17:34
2023-02-06T18:11
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
владислав ховалыг
республика тыва
россия
ситуация в днр и лнр
частичная мобилизация в россии
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КРАСНОЯРСК, 6 фев — РИА Новости. Представители Тувы направятся в Донецкую Народную Республику, чтобы разобраться в конфликте между мобилизованными и народной милицией, сообщил в своем Telegram-канале глава Тувы Владислав Ховалыг. Ранее в социальных сетях и СМИ появилось видео, на котором люди в военной форме говорят на тувинском языке. Судя по прикрепленному переводу, мужчины жалуются, что находятся на линии соприкосновения без должной военной подготовки, и на проблемы с бумагами, из-за чего раненых отказывались принимать в военных госпиталях. Также на видео рассказывается, что представители народной милиции ДНР якобы избили их и угрожали оружием. "Созвонился с председателем правительства ДНР Виталием Павловичем Хоценко. Попросил его проверить законность действий народной милиции, упоминаемой в видеосообщениях. В срочном порядке направляю в Донецкую Народную Республику своих представителей для непосредственного разбирательства на месте", - говорится в сообщении. Глава Тувы поручил оперативно установить численность мобилизованных и их прикрепление, а также число раненых военнослужащих, где и какую помощь они получают.
https://ria.ru/20230119/mobilizovannyy-1845871780.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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17:34 06.02.2023 (обновлено: 18:11 06.02.2023)
Тува направит в ДНР представителей из-за жалоб мобилизованных на побои
Глава Тувы Ховалыг поручил проверить жалобы мобилизованных о побоях в ДНР