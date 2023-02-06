https://ria.ru/20230206/turtsiya-1850106905.html

В Турции школьникам дали неделю каникул из-за землетрясения

В Турции школьникам дали неделю каникул из-за землетрясения - РИА Новости, 06.02.2023

В Турции школьникам дали неделю каникул из-за землетрясения

Школьникам Турции дали неделю каникул в связи с разрушительным землетрясением на юго-востоке страны, заявил министр образования Махмут Озер. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T17:36

2023-02-06T17:36

2023-02-06T17:36

турция

стамбул

сирия

сильное землетрясение в турции и сирии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/06/1850097252_0:92:2000:1217_1920x0_80_0_0_39a47869c8804ee7fb64c45c6b25b954.jpg

СТАМБУЛ, 6 фев - РИА Новости. Школьникам Турции дали неделю каникул в связи с разрушительным землетрясением на юго-востоке страны, заявил министр образования Махмут Озер. Решение принято с целью облегчить спасательно-поисковые работы и разбор завалов, освободив дороги страны. Помимо этого, Озер сообщил, что школы в 10 городах провинции Малатья будут функционировать в качестве убежищ для пострадавших от землетрясения. Также ряд концертных площадок и театров в Стамбуле и других городах Турции начали по своей инициативе отменять или переносить на другие даты концерты и другие увеселительные мероприятия. Так, отмена затронула запланированные на 7 и 8 февраля концерты пианиста Людовика Эйнауди, билетов на которые почти не осталось в продаже. Рано утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. По последним данным, погибли более 1100 человек, пострадали более 7600. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. Около 13.25 произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6 по оценкам турецких сейсмологов.

турция

стамбул

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

турция, стамбул, сирия, сильное землетрясение в турции и сирии