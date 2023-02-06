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В Турции школьникам дали неделю каникул из-за землетрясения - РИА Новости, 06.02.2023
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В Турции школьникам дали неделю каникул из-за землетрясения
В Турции школьникам дали неделю каникул из-за землетрясения - РИА Новости, 06.02.2023
В Турции школьникам дали неделю каникул из-за землетрясения
Школьникам Турции дали неделю каникул в связи с разрушительным землетрясением на юго-востоке страны, заявил министр образования Махмут Озер. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T17:36
2023-02-06T17:36
турция
стамбул
сирия
сильное землетрясение в турции и сирии
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СТАМБУЛ, 6 фев - РИА Новости. Школьникам Турции дали неделю каникул в связи с разрушительным землетрясением на юго-востоке страны, заявил министр образования Махмут Озер. Решение принято с целью облегчить спасательно-поисковые работы и разбор завалов, освободив дороги страны. Помимо этого, Озер сообщил, что школы в 10 городах провинции Малатья будут функционировать в качестве убежищ для пострадавших от землетрясения. Также ряд концертных площадок и театров в Стамбуле и других городах Турции начали по своей инициативе отменять или переносить на другие даты концерты и другие увеселительные мероприятия. Так, отмена затронула запланированные на 7 и 8 февраля концерты пианиста Людовика Эйнауди, билетов на которые почти не осталось в продаже. Рано утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. По последним данным, погибли более 1100 человек, пострадали более 7600. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. Около 13.25 произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6 по оценкам турецких сейсмологов.
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турция, стамбул, сирия, сильное землетрясение в турции и сирии
Турция, Стамбул, Сирия, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
17:36 06.02.2023
 
В Турции школьникам дали неделю каникул из-за землетрясения

Глава Минобразования Турции Озер: школьникам дали неделю каникул из-за землетрясения

© AP Photo / DIA ImagesПоследствия землетрясения в Адане, Турция
Последствия землетрясения в Адане, Турция - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© AP Photo / DIA Images
Последствия землетрясения в Адане, Турция
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СТАМБУЛ, 6 фев - РИА Новости. Школьникам Турции дали неделю каникул в связи с разрушительным землетрясением на юго-востоке страны, заявил министр образования Махмут Озер.
"С сегодняшнего дня школьникам по всей Турции предоставлены каникулы на неделю", - заявил Озер из города Малатья, одного из близких к эпицентру катастрофы. Заявление опубликовано в Twitter министерства. В понедельник школьники вышли с каникул.
Решение принято с целью облегчить спасательно-поисковые работы и разбор завалов, освободив дороги страны. Помимо этого, Озер сообщил, что школы в 10 городах провинции Малатья будут функционировать в качестве убежищ для пострадавших от землетрясения.
Также ряд концертных площадок и театров в Стамбуле и других городах Турции начали по своей инициативе отменять или переносить на другие даты концерты и другие увеселительные мероприятия. Так, отмена затронула запланированные на 7 и 8 февраля концерты пианиста Людовика Эйнауди, билетов на которые почти не осталось в продаже.
Рано утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. По последним данным, погибли более 1100 человек, пострадали более 7600. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. Около 13.25 произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6 по оценкам турецких сейсмологов.
Города, превратившиеся в руины: землетрясение в Турции и Сирии
© AP Photo / IHA agency

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш.

Последствия землетрясения в Адане, Турция
1 из 12

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш.

© AP Photo / IHA agency
© AP Photo / IHA agency

Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от Газиантепа, население которого превышает миллион человек.

Спасатели на месте землетрясения в Турции
2 из 12

Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от Газиантепа, население которого превышает миллион человек.

© AP Photo / IHA agency
© AP Photo / Mahmut Bozarsan

Затем последовали три десятка афтершоков, самый мощный — магнитудой 6,6.

Последствия землетрясения в Турции
3 из 12

Затем последовали три десятка афтершоков, самый мощный — магнитудой 6,6.

© AP Photo / Mahmut Bozarsan
© AP Photo / Ghaith Alsayed

В Сирии сильно пострадал исторический центр Алеппо. Подземные толчки ощущались также в Бейруте и Ираке.

Последствия землетрясения в Сирии
4 из 12

В Сирии сильно пострадал исторический центр Алеппо. Подземные толчки ощущались также в Бейруте и Ираке.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
© AFP 2023 / NAYEF AL-ABOUD

"В нашей квартире треснули стены, мы думаем теперь искать новый дом. В Латакии сильные разрушения", — рассказал житель Сирии.

Пострадавшие при землетрясении в больнице Сирии
5 из 12

"В нашей квартире треснули стены, мы думаем теперь искать новый дом. В Латакии сильные разрушения", — рассказал житель Сирии.

© AFP 2023 / NAYEF AL-ABOUD
© AP Photo / Hussein Malla

В разных городах разрушены тысячи зданий. На фото — семья возле своего дома после землетрясения в Турции.

Семья возле своего дома после землетрясения в Турции
6 из 12

В разных городах разрушены тысячи зданий. На фото — семья возле своего дома после землетрясения в Турции.

© AP Photo / Hussein Malla
© AP Photo / DIA images

Жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали более двух тысяч человек.

Разрешенная мечеть в Малатье, Турция
7 из 12

Жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали более двух тысяч человек.

© AP Photo / DIA images
© AP Photo / IHA

Прогнозировать число погибших пока невозможно, признал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Последствия землетрясения в Турции
8 из 12

Прогнозировать число погибших пока невозможно, признал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

© AP Photo / IHA
© AP Photo / Depo Photos

Эрдоган назвал это землетрясение крупнейшим для Турции стихийным бедствием с 1939 года.

Последствия землетрясения в Турции
9 из 12

Эрдоган назвал это землетрясение крупнейшим для Турции стихийным бедствием с 1939 года.

© AP Photo / Depo Photos
© AFP 2023 / BAKR ALKASEM

Минобороны Сирии мобилизует все свои части и соединения для помощи пострадавшим и ликвидации последствий ЧС.

Последствия землетрясения в Сирии
10 из 12

Минобороны Сирии мобилизует все свои части и соединения для помощи пострадавшим и ликвидации последствий ЧС.

© AFP 2023 / BAKR ALKASEM
© AFP 2023 / AAREF WATAD

Многие страны выразили Сирии и Турции соболезнования и предложили помощь.

Пострадавшие при землетрясении в сирийской провинции Идлиб
11 из 12

Многие страны выразили Сирии и Турции соболезнования и предложили помощь.

© AFP 2023 / AAREF WATAD
© AP Photo / Ghaith Alsayed

МЧС России заявило о готовности направить в Турцию два самолета со спасателями.

Последствия землетрясения в Сирии
12 из 12

МЧС России заявило о готовности направить в Турцию два самолета со спасателями.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
1 из 12

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш.

© AP Photo / IHA agency
2 из 12

Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от Газиантепа, население которого превышает миллион человек.

© AP Photo / IHA agency
3 из 12

Затем последовали три десятка афтершоков, самый мощный — магнитудой 6,6.

© AP Photo / Mahmut Bozarsan
4 из 12

В Сирии сильно пострадал исторический центр Алеппо. Подземные толчки ощущались также в Бейруте и Ираке.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
5 из 12

"В нашей квартире треснули стены, мы думаем теперь искать новый дом. В Латакии сильные разрушения", — рассказал житель Сирии.

© AFP 2023 / NAYEF AL-ABOUD
6 из 12

В разных городах разрушены тысячи зданий. На фото — семья возле своего дома после землетрясения в Турции.

© AP Photo / Hussein Malla
7 из 12

Жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали более двух тысяч человек.

© AP Photo / DIA images
8 из 12

Прогнозировать число погибших пока невозможно, признал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

© AP Photo / IHA
9 из 12

Эрдоган назвал это землетрясение крупнейшим для Турции стихийным бедствием с 1939 года.

© AP Photo / Depo Photos
10 из 12

Минобороны Сирии мобилизует все свои части и соединения для помощи пострадавшим и ликвидации последствий ЧС.

© AFP 2023 / BAKR ALKASEM
11 из 12

Многие страны выразили Сирии и Турции соболезнования и предложили помощь.

© AFP 2023 / AAREF WATAD
12 из 12

МЧС России заявило о готовности направить в Турцию два самолета со спасателями.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
 
ТурцияСтамбулСирияСильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
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