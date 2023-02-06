https://ria.ru/20230206/turtsiya-1849935488.html

Турция пока не обращалась за помощью после землетрясения, сообщил источник

Турция пока не обращалась за помощью после землетрясения, сообщил источник - РИА Новости, 06.02.2023

Турция пока не обращалась за помощью после землетрясения, сообщил источник

Турция не обращалась за помощью какой-либо из стран в связи с устранением последствий землетрясения, может запросить ее при необходимости, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T09:00

2023-02-06T09:00

2023-02-06T12:39

турция

в мире

сильное землетрясение в турции и сирии

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АНКАРА, 6 фев – РИА Новости. Турция не обращалась за помощью какой-либо из стран в связи с устранением последствий землетрясения, может запросить ее при необходимости, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что объявлен уровень тревоги, подразумевающий международную помощь."Пока никаких обращений не было", - сказал собеседник агентства.На уточняющий вопрос, может ли соответствующий запрос поступить в ближайшее время, источник отметил, что "при необходимости будет принято решение".Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям, в семи провинциях погибли 76 человек, 440 пострадали. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте.

турция

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разбор завалов на месте обрушения домов после землетрясения в Турции Разбор завалов на месте обрушения домов после землетрясения в Турции 2023-02-06T09:00 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

турция, в мире, сильное землетрясение в турции и сирии