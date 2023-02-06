Пушилин поручил проработать ситуацию с завышенными ценами в магазинах
Пушилин поручил правительству ДНР проработать ситуацию с завышенными ценами в магазинах
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкПродавщица за прилавком в одном из продуктовых магазинов Светлодарска
Продавщица за прилавком в одном из продуктовых магазинов Светлодарска. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 фев - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин по итогам оперативного совещания поручил правительству республики проработать ситуацию с ценами в магазинах у дома, где стоимость продуктов часто завышена.
"Правительство ведет мониторинг торговых сетей, на прошлой неделе провели 12 рейдов в Донецке, Макеевке, Мариуполе. Во всех сетях есть продукты питания, обозначенные ценником "Социальная цена". Но если с сетями ситуация выравнивается, то цены в магазинах у дома часто завышены. Необходимо и в них менять ситуацию, поручил это правительству", - написал он в своем телеграм-канале.
Пушилин добавил, что одним из вопросов на совещании был ход отопительного сезона 2022/23 года на территории республики. По его словам, в 340 многоквартирных домах отсутствует тепло, 280 из них – в Донецке. "Отопление по-прежнему в зоне особого внимания", - уточнил Пушилин.
Кроме того, власти обсудили вопрос повышения эффективности работы органов государственной власти, а также рассмотрели показатели исполнения бюджета и вопросы программы восстановления.