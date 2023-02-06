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Пушилин поручил проработать ситуацию с завышенными ценами в магазинах - РИА Новости, 06.02.2023
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Пушилин поручил проработать ситуацию с завышенными ценами в магазинах
Пушилин поручил проработать ситуацию с завышенными ценами в магазинах - РИА Новости, 06.02.2023
Пушилин поручил проработать ситуацию с завышенными ценами в магазинах
Врио главы ДНР Денис Пушилин по итогам оперативного совещания поручил правительству республики проработать ситуацию с ценами в магазинах у дома, где стоимость... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T16:07
2023-02-06T16:07
в мире
донецк
донецкая народная республика
макеевка
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 6 фев - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин по итогам оперативного совещания поручил правительству республики проработать ситуацию с ценами в магазинах у дома, где стоимость продуктов часто завышена. "Правительство ведет мониторинг торговых сетей, на прошлой неделе провели 12 рейдов в Донецке, Макеевке, Мариуполе. Во всех сетях есть продукты питания, обозначенные ценником "Социальная цена". Но если с сетями ситуация выравнивается, то цены в магазинах у дома часто завышены. Необходимо и в них менять ситуацию, поручил это правительству", - написал он в своем телеграм-канале. Пушилин добавил, что одним из вопросов на совещании был ход отопительного сезона 2022/23 года на территории республики. По его словам, в 340 многоквартирных домах отсутствует тепло, 280 из них – в Донецке. "Отопление по-прежнему в зоне особого внимания", - уточнил Пушилин. Кроме того, власти обсудили вопрос повышения эффективности работы органов государственной власти, а также рассмотрели показатели исполнения бюджета и вопросы программы восстановления.
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в мире, донецк, донецкая народная республика, макеевка, денис пушилин
В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Макеевка, Денис Пушилин
16:07 06.02.2023
 
Пушилин поручил проработать ситуацию с завышенными ценами в магазинах

Пушилин поручил правительству ДНР проработать ситуацию с завышенными ценами в магазинах

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкПродавщица за прилавком в одном из продуктовых магазинов Светлодарска
Продавщица за прилавком в одном из продуктовых магазинов Светлодарска - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Продавщица за прилавком в одном из продуктовых магазинов Светлодарска. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 фев - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин по итогам оперативного совещания поручил правительству республики проработать ситуацию с ценами в магазинах у дома, где стоимость продуктов часто завышена.
"Правительство ведет мониторинг торговых сетей, на прошлой неделе провели 12 рейдов в Донецке, Макеевке, Мариуполе. Во всех сетях есть продукты питания, обозначенные ценником "Социальная цена". Но если с сетями ситуация выравнивается, то цены в магазинах у дома часто завышены. Необходимо и в них менять ситуацию, поручил это правительству", - написал он в своем телеграм-канале.
Пушилин добавил, что одним из вопросов на совещании был ход отопительного сезона 2022/23 года на территории республики. По его словам, в 340 многоквартирных домах отсутствует тепло, 280 из них – в Донецке. "Отопление по-прежнему в зоне особого внимания", - уточнил Пушилин.
Кроме того, власти обсудили вопрос повышения эффективности работы органов государственной власти, а также рассмотрели показатели исполнения бюджета и вопросы программы восстановления.
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В миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаМакеевкаДенис Пушилин
 
 
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