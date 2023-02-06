https://ria.ru/20230206/tseny-1850072981.html

Пушилин поручил проработать ситуацию с завышенными ценами в магазинах

Пушилин поручил проработать ситуацию с завышенными ценами в магазинах - РИА Новости, 06.02.2023

Пушилин поручил проработать ситуацию с завышенными ценами в магазинах

Врио главы ДНР Денис Пушилин по итогам оперативного совещания поручил правительству республики проработать ситуацию с ценами в магазинах у дома, где стоимость... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T16:07

2023-02-06T16:07

2023-02-06T16:07

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ДОНЕЦК, 6 фев - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин по итогам оперативного совещания поручил правительству республики проработать ситуацию с ценами в магазинах у дома, где стоимость продуктов часто завышена. "Правительство ведет мониторинг торговых сетей, на прошлой неделе провели 12 рейдов в Донецке, Макеевке, Мариуполе. Во всех сетях есть продукты питания, обозначенные ценником "Социальная цена". Но если с сетями ситуация выравнивается, то цены в магазинах у дома часто завышены. Необходимо и в них менять ситуацию, поручил это правительству", - написал он в своем телеграм-канале. Пушилин добавил, что одним из вопросов на совещании был ход отопительного сезона 2022/23 года на территории республики. По его словам, в 340 многоквартирных домах отсутствует тепло, 280 из них – в Донецке. "Отопление по-прежнему в зоне особого внимания", - уточнил Пушилин. Кроме того, власти обсудили вопрос повышения эффективности работы органов государственной власти, а также рассмотрели показатели исполнения бюджета и вопросы программы восстановления.

https://ria.ru/20230206/khimoruzhie-1850036996.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецк, донецкая народная республика, макеевка, денис пушилин