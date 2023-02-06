https://ria.ru/20230206/tseli-1850140029.html

Полянский рассказал, как Запад отодвигает мирное урегулирование на Украине

Полянский рассказал, как Запад отодвигает мирное урегулирование на Украине - РИА Новости, 06.02.2023

Полянский рассказал, как Запад отодвигает мирное урегулирование на Украине

Россия достигнет целей спецоперации военным путем, если Запад будет продолжать отодвигать перспективы мирного урегулирования, заявил на заседании СБ ООН первый... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T20:19

2023-02-06T20:19

2023-02-06T20:19

в мире

россия

украина

дмитрий полянский

оон

управление верховного комиссара оон по делам беженцев

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ООН, 6 фев – РИА Новости. Россия достигнет целей спецоперации военным путем, если Запад будет продолжать отодвигать перспективы мирного урегулирования, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Если коллективный Запад своими поставками оружия продолжит отодвигать перспективы мира на Украине, значит, все цели нашей специальной военной операции будут достигнуты военным путем", - сказал Полянский. "Как и 80 с лишним лет назад нам вновь бросил вызов коварный враг, стремящийся уничтожить нашу страну и нашу культуру. И Украина в его руках – не более, чем слепое орудие. Соответственно мы просто обязаны остановить киевский режим ради нашего будущего и будущего наших детей, а также и ради будущего детей украинских, отцов которых преступный режим Зеленского сегодня посылает на братоубийственную войну и верную смерть как пушечное мясо", - подчеркнул он. По его словам, остановить зарвавшихся киевских нацистских преступников – долг России. "И большинство украинцев это прекрасно понимают. Иначе чем вы объясняете, что по данным УВКБ, из 8 миллионов покинувших Украину беженцев, почти 3 миллиона направились именно в Россию? С учетом же тех, кто переехал в Россию из охваченной майданным безумием Украины раньше - их более 5 миллионов", - заявил Полянский, отметив, что "это не насильственное перемещение или депортация, о которых твердят бывшие западные партнеры". По его словам, эти люди выбрали будущее вместе с Россией. "И мы тоже верим в это будущее и будем приближать его всеми доступными средствами – предпочтительно, конечно же, мирными", - добавил он.

https://ria.ru/20230206/ukraina-1850119074.html

https://ria.ru/20230206/ukraina-1850107540.html

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в мире, россия, украина, дмитрий полянский, оон, управление верховного комиссара оон по делам беженцев