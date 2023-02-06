https://ria.ru/20230206/trevoga-1850150894.html
В Харьковской области прозвучала воздушная тревога
В Харьковской области прозвучала воздушная тревога - РИА Новости, 06.02.2023
В Харьковской области прозвучала воздушная тревога
Воздушная тревога снова объявлена в Харьковской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T22:01
2023-02-06T22:01
2023-02-06T22:01
специальная военная операция на украине
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харьковская область
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днепропетровская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Воздушная тревога снова объявлена в Харьковской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги начал звучать в 21.28 мск. Ранее в понедельник тревога была объявлена в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской. Спустя некоторое время она была отменена. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230206/spetsoperatsiya-1849945355.html
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в мире, харьковская область, украина, днепропетровская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ
В Харьковской области прозвучала воздушная тревога
Минцифры Украины: в Харьковской области прозвучала воздушная тревога