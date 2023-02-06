https://ria.ru/20230206/trener-1850096523.html
В Воронеже тренера по карате осудили за убийство матери двух воспитанниц
В Воронеже тренера по карате осудили за убийство матери двух воспитанниц - РИА Новости, 06.02.2023
В Воронеже тренера по карате осудили за убийство матери двух воспитанниц
Суд в Воронеже приговорил к 10 годам колонии тренера по карате по делу об убийстве матери двух воспитанниц, рассказавших о противоправных действиях в секции,... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T17:04
2023-02-06T17:04
2023-02-06T17:04
происшествия
воронеж
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ВОРОНЕЖ, 6 фев - РИА Новости. Суд в Воронеже приговорил к 10 годам колонии тренера по карате по делу об убийстве матери двух воспитанниц, рассказавших о противоправных действиях в секции, сообщила областная прокуратура. По данным надзорного ведомства, Сергей Голубцов создал и руководил в 1998-2003 годах спортивно-культурным центром и городской молодежной организацией восточных единоборств. Девочки распространили в воронежских СМИ сведения о совершении противоправных действий в отношении воспитанников этих спортивных организаций. Голубцов решил отомстить. В мае 2002 года, добавляет прокуратура, 49-летний Голубцов прибыл на автомобиле к дому, где проживали сестры со своей матерью. Женщина работала дворником. Голубцов, изменив внешность, подошел к ней и нанес несколько ножевых ударов. Потерпевшая скончалась на месте. Длительное время уголовное дело оставалось нераскрытым. Затем, когда у следствия появился фигурант, в отношении Голубцова было возбуждено дело об убийстве. "Приговором суда виновному назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, судом удовлетворен иск потерпевшей о взыскании с осужденного компенсации морального вреда на сумму 1 миллион рублей", - говорится в сообщении. Приговор может быть обжалован в течение 15 дней. Как ранее сообщали местные СМИ, Голубцов был организатором ныне ликвидированной школы восточных единоборств "Бутоко-рю". Дочери погибшей женщины, по данным СМИ, занимались в этой школе и "публично заявили о сексуальных домогательствах со стороны Голубцова, издевательствах и разговорах о смерти". Сообщалось, что после этого девушкам стали угрожать.
https://ria.ru/20230205/manyaki-1849612886.html
https://ria.ru/20230201/povar-1848915999.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронеж
В Воронеже тренера по карате осудили за убийство матери двух воспитанниц
Суд в Воронеже приговорил к колонии тренера по карате за убийство матери двух воспитанниц
ВОРОНЕЖ, 6 фев - РИА Новости.
Суд в Воронеже приговорил к 10 годам колонии тренера по карате по делу об убийстве матери двух воспитанниц, рассказавших о противоправных действиях в секции, сообщила областная прокуратура
.
По данным надзорного ведомства, Сергей Голубцов создал и руководил в 1998-2003 годах спортивно-культурным центром и городской молодежной организацией восточных единоборств. Девочки распространили в воронежских СМИ сведения о совершении противоправных действий в отношении воспитанников этих спортивных организаций. Голубцов решил отомстить.
В мае 2002 года, добавляет прокуратура, 49-летний Голубцов прибыл на автомобиле к дому, где проживали сестры со своей матерью. Женщина работала дворником. Голубцов, изменив внешность, подошел к ней и нанес несколько ножевых ударов. Потерпевшая скончалась на месте.
Длительное время уголовное дело оставалось нераскрытым. Затем, когда у следствия появился фигурант, в отношении Голубцова было возбуждено дело об убийстве.
"Приговором суда виновному назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, судом удовлетворен иск потерпевшей о взыскании с осужденного компенсации морального вреда на сумму 1 миллион рублей", - говорится в сообщении. Приговор может быть обжалован в течение 15 дней.
Как ранее сообщали местные СМИ, Голубцов был организатором ныне ликвидированной школы восточных единоборств "Бутоко-рю". Дочери погибшей женщины, по данным СМИ, занимались в этой школе и "публично заявили о сексуальных домогательствах со стороны Голубцова, издевательствах и разговорах о смерти". Сообщалось, что после этого девушкам стали угрожать.