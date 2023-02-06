https://ria.ru/20230206/trebovanie-1849916053.html

СМИ: Украина потребовала от Израиля денег и осуждения действий России

СМИ: Украина потребовала от Израиля денег и осуждения действий России - РИА Новости, 06.02.2023

СМИ: Украина потребовала от Израиля денег и осуждения действий России

Украинское руководство в преддверии ожидающегося визита в страну министра иностранных дел Израиля Эли Коэна требует от израильской стороны публично "осудить"... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T01:25

2023-02-06T01:25

2023-02-06T10:35

в мире

израиль

россия

украина

биньямин нетаньяху

владимир зеленский

дмитрий кулеба

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Украинское руководство в преддверии ожидающегося визита в страну министра иностранных дел Израиля Эли Коэна требует от израильской стороны публично "осудить" действия России и дать Киеву крупный кредит, сообщил один из ведущих новостных порталов страны Walla со ссылкой на источники в обоих государствах.В середине января газета Times of Israel со ссылкой на источники сообщила, что Коэн во время разговора с украинским коллегой Дмитрием Кулебой принял приглашение посетить Киев.Украинское руководство, как утверждается в публикации Walla, направило Израилю ряд запросов, включающих одобрение займа на 500 миллионов долларов, а также призвало сделать "четкое публичное заявление" против российской спецоперации и в поддержку "территориальной целостности Украины". Также Киев ожидает от Израиля поддержки "мирного плана" Владимира Зеленского и согласия на отправку в страну для лечения "сотен украинских солдат и мирных жителей".Как заявил источник портала в Киеве, руководство Украины считает, что "степень отзывчивости" на указанные запросы в ходе визита Коэна "будет свидетельствовать об искренности намерений Израиля".Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль изучает вопрос поставок вооружений Украине в соответствии со своими национальными интересами. В конце января посол Израиля в Германии Рон Просор сообщил, что Тель-Авив поддерживает Киев в гораздо большем масштабе, чем известно общественности. При этом, по словам дипломата, есть две причины, по которым Израиль не снабжает ВСУ оружием: военное присутствие Москвы в Сирии и большая еврейская община в России.В октябре прошлого года министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что еврейское государство не будет поставлять Украине вооружения из оперативных соображений, несмотря на продолжение поддержки Киева через гуманитарную помощь.Россия с 24 февраля прошлого года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Москва направляла государствам Североатлантического альянса ноту из-за поставок оружия ВСУ. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, которые содержат военную технику для Киева, будут уничтожены силами ВКС России в соседней республике.

https://ria.ru/20230205/opoveschenie-1849890900.html

https://ria.ru/20230205/ukraina-1849847952.html

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в мире, израиль, россия, украина, биньямин нетаньяху, владимир зеленский, дмитрий кулеба