В Пензе проверят травмпункт, в котором рентген находится на четвертом этаже
В Пензе прокуратура проверит травмпункт, в котором рентген расположен на четвертом этаже
© Depositphotos.com / dmitryi Рентгеновский снимок стопы с переломом большого пальца
© Depositphotos.com / dmitryi
Рентгеновский снимок стопы с переломом большого пальца . Архивное фото
САРАТОВ, 6 фев - РИА Новости. Прокуратура начала проверку качества оказания медицинских услуг в Бессоновской районной больнице Пензенской области, в травмпункте которой по вечерам не работает лифт, а рентген-кабинет находится на четвертом этаже, сообщило надзорное ведомство региона.
Ранее губернатор Олег Мельниченко заявил, что назначил расследование после жалобы местной жительницы на работу травмпункта Бессоновской районной больницы, где по вечерам не работает лифт, из-за чего ей пришлось на спине тащить 11-летнего сына со сломанной ногой в рентген-кабинет на четвертый этаж. Глава региона также поручил подготовить помещение под рентген-кабинет на первом этаже травмпункта. Росздравнадзор начал проверку в больнице после инцидента.
"По поручению прокуратуры Пензенской области прокуратура Бессоновского района организовала проверку по появившейся в СМИ информации о ненадлежащем оказании 11-летнему пациенту медицинских услуг ГБУЗ "Бессоновская районная больница", - говорится в сообщении.
В надзорном ведомстве указали, что проверка должна оценить исполнение должностными лицами ГБУЗ "Бессоновкая РБ" требований законодательства о доступности оказания медицинской помощи жителям района, в том числе несовершеннолетним, а также техническое оснащение медицинской организации.
Если будут выявлены нарушения законодательства, прокуратура обещает принять меры реагирования.