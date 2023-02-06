https://ria.ru/20230206/teatr-1850016199.html

Александр Лазарев представил в "Ленкоме" легендарную пьесу Булгакова

Александр Лазарев представил в "Ленкоме" легендарную пьесу Булгакова - РИА Новости, 06.02.2023

Александр Лазарев представил в "Ленкоме" легендарную пьесу Булгакова

Актер и режиссер Александр Лазарев поставил в "Ленкоме" легендарную пьесу Михаила Булгакова "Бег" и показал новые смыслы этой истории. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T14:11

2023-02-06T14:11

2023-02-06T14:11

александр лазарев (актер)

михаил булгаков

максим аверин

ленком

театр

спектакль

культура

игорь миркурбанов

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Актер и режиссер Александр Лазарев поставил в "Ленкоме" легендарную пьесу Михаила Булгакова "Бег" и показал новые смыслы этой истории.С помощью современных театральных средств постановщики рассказывают о персонажах, которые бежали от трагических событий, их столкновении с одиночеством и о том, как писал Булгаков, что судьба каждого человека связана с судьбой своего народа. Лазарев вплетает в это повествование историю любви, которая, хоть и кажется иногда неуместной, дает веру на лучшее.Режиссер признался, что именно "Бег", впервые увиденный им на сцене Театра Маяковского, где работали его родители, помог ему понять, кем он хочет стать.По словам директора театра Марка Варшавера, с идеей поставить такую непростую пьесу к нему обратился сам Лазарев. Это произошло после того, как артист представил в "Ленкоме" свой режиссерский дебют, "Поминальную молитву" (переиздание постановки Марка Захарова).На предложение сыграть в "Беге" откликнулись и артисты: участие в непростой и вневременной постановке стало лучшим аргументом.Драматичность истории Булгакова подчеркивают не только актерские работы, сценическое решение и свет, но и хореография. Она помогает лучше понять трагические события эпохи.Выделяется и музыка: оригинальная, специально созданная к спектаклю Николаем Парфенюком — одна из "ленкомовских" традиций, которую театр старается сохранять.Главные роли в "Беге" играют приглашенные артисты Максим Аверин и Владимир Большов, а также ведущие актеры "Ленкома": Анна Якунина, Иван Агапов, Андрей Леонов, Игорь Миркурбанов, Станислав Житарев.Премьерный блок постановок намечен на 11, 21, 22 февраля.

https://ria.ru/20230202/kino-1849020197.html

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2023

Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

александр лазарев (актер), михаил булгаков, максим аверин, ленком, театр, спектакль, игорь миркурбанов, знаменитости, новости культуры