https://ria.ru/20230206/teatr-1850016199.html
Александр Лазарев представил в "Ленкоме" легендарную пьесу Булгакова
Александр Лазарев представил в "Ленкоме" легендарную пьесу Булгакова - РИА Новости, 06.02.2023
Александр Лазарев представил в "Ленкоме" легендарную пьесу Булгакова
Актер и режиссер Александр Лазарев поставил в "Ленкоме" легендарную пьесу Михаила Булгакова "Бег" и показал новые смыслы этой истории. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T14:11
2023-02-06T14:11
2023-02-06T14:11
александр лазарев (актер)
михаил булгаков
максим аверин
ленком
театр
спектакль
культура
игорь миркурбанов
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Актер и режиссер Александр Лазарев поставил в "Ленкоме" легендарную пьесу Михаила Булгакова "Бег" и показал новые смыслы этой истории.С помощью современных театральных средств постановщики рассказывают о персонажах, которые бежали от трагических событий, их столкновении с одиночеством и о том, как писал Булгаков, что судьба каждого человека связана с судьбой своего народа. Лазарев вплетает в это повествование историю любви, которая, хоть и кажется иногда неуместной, дает веру на лучшее.Режиссер признался, что именно "Бег", впервые увиденный им на сцене Театра Маяковского, где работали его родители, помог ему понять, кем он хочет стать.По словам директора театра Марка Варшавера, с идеей поставить такую непростую пьесу к нему обратился сам Лазарев. Это произошло после того, как артист представил в "Ленкоме" свой режиссерский дебют, "Поминальную молитву" (переиздание постановки Марка Захарова).На предложение сыграть в "Беге" откликнулись и артисты: участие в непростой и вневременной постановке стало лучшим аргументом.Драматичность истории Булгакова подчеркивают не только актерские работы, сценическое решение и свет, но и хореография. Она помогает лучше понять трагические события эпохи.Выделяется и музыка: оригинальная, специально созданная к спектаклю Николаем Парфенюком — одна из "ленкомовских" традиций, которую театр старается сохранять.Главные роли в "Беге" играют приглашенные артисты Максим Аверин и Владимир Большов, а также ведущие актеры "Ленкома": Анна Якунина, Иван Агапов, Андрей Леонов, Игорь Миркурбанов, Станислав Житарев.Премьерный блок постановок намечен на 11, 21, 22 февраля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лазарев (актер), михаил булгаков, максим аверин, ленком, театр, спектакль, игорь миркурбанов, знаменитости, новости культуры
Александр Лазарев (актер), Михаил Булгаков, Максим Аверин, Ленком, Театр, Спектакль, Культура, Игорь Миркурбанов, Знаменитости, Новости культуры
Александр Лазарев представил в "Ленкоме" легендарную пьесу Булгакова
Александр Лазарев поставил в "Ленкоме" пьесу Булгакова "Бег"
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Актер и режиссер Александр Лазарев поставил в "Ленкоме" легендарную пьесу Михаила Булгакова "Бег" и показал новые смыслы этой истории.
"В России за десять лет меняется все, за 100 лет — ничего", — эта фраза, которую приписывают Петру Столыпину, стала эпиграфом к спектаклю.
С помощью современных театральных средств постановщики рассказывают о персонажах, которые бежали от трагических событий, их столкновении с одиночеством и о том, как писал Булгаков, что судьба каждого человека связана с судьбой своего народа. Лазарев вплетает в это повествование историю любви, которая, хоть и кажется иногда неуместной, дает веру на лучшее.
Режиссер признался, что именно "Бег", впервые увиденный им на сцене Театра Маяковского, где работали его родители, помог ему понять, кем он хочет стать.
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Актеры в сцене из спектакля "Бег" Александра Лазарева в Московском государственном театре "Ленком Марка Захарова"
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Павел Капитонов в роли архиепископа Африкана в сцене из спектакля "Бег" режиссера Александра Лазарева в "Ленкоме"
3 из 3
Максим Аверин в роли генерал-майора в армии белых Григория Чарноты в сцене из спектакля "Бег" Александра Лазарева
1 из 3
Актеры в сцене из спектакля "Бег" Александра Лазарева в Московском государственном театре "Ленком Марка Захарова"
2 из 3
Павел Капитонов в роли архиепископа Африкана в сцене из спектакля "Бег" режиссера Александра Лазарева в "Ленкоме"
3 из 3
Максим Аверин в роли генерал-майора в армии белых Григория Чарноты в сцене из спектакля "Бег" Александра Лазарева
По словам директора театра Марка Варшавера, с идеей поставить такую непростую пьесу к нему обратился сам Лазарев. Это произошло после того, как артист представил в "Ленкоме" свой режиссерский дебют, "Поминальную молитву" (переиздание постановки Марка Захарова).
На предложение сыграть в "Беге" откликнулись и артисты: участие в непростой и вневременной постановке стало лучшим аргументом.
1 из 3
Максим Аверин в роли генерал-майора в армии белых Григория Чарноты в сцене из спектакля "Бег"
2 из 3
Дмитрий Гизбрехт в роли Романа Хлудова в сцене из спектакля "Бег" Александра Лазарева
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Андрей Леонов в роли мужа Серафимы Парамона Корзухина и Анна Якунина в роли походной жены генерала Черноты Люськи в спектакле "Бег"
1 из 3
Максим Аверин в роли генерал-майора в армии белых Григория Чарноты в сцене из спектакля "Бег"
2 из 3
Дмитрий Гизбрехт в роли Романа Хлудова в сцене из спектакля "Бег" Александра Лазарева
3 из 3
Андрей Леонов в роли мужа Серафимы Парамона Корзухина и Анна Якунина в роли походной жены генерала Черноты Люськи в спектакле "Бег"
Драматичность истории Булгакова подчеркивают не только актерские работы, сценическое решение и свет, но и хореография. Она помогает лучше понять трагические события эпохи.
Выделяется и музыка: оригинальная, специально созданная к спектаклю Николаем Парфенюком — одна из "ленкомовских" традиций, которую театр старается сохранять.
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Алексей Поляков в роли сына профессора-идеалиста Сергея Голубкова, Ясмин Мамаева в роли Серафимы Корзухиной, Максим Аверин в роли Григория Чарноты в спектакле "Бег"
2 из 2
Максим Аверин и Андрей Леонов в сцене из спектакля "Бег" в "Ленкоме"
1 из 2
Алексей Поляков в роли сына профессора-идеалиста Сергея Голубкова, Ясмин Мамаева в роли Серафимы Корзухиной, Максим Аверин в роли Григория Чарноты в спектакле "Бег"
2 из 2
Максим Аверин и Андрей Леонов в сцене из спектакля "Бег" в "Ленкоме"
Главные роли в "Беге" играют приглашенные артисты Максим Аверин и Владимир Большов, а также ведущие актеры "Ленкома": Анна Якунина, Иван Агапов, Андрей Леонов, Игорь Миркурбанов, Станислав Житарев.
Премьерный блок постановок намечен на 11, 21, 22 февраля.