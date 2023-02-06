Рейтинг@Mail.ru
Александр Лазарев представил в "Ленкоме" легендарную пьесу Булгакова - РИА Новости, 06.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20230206/teatr-1850016199.html
Александр Лазарев представил в "Ленкоме" легендарную пьесу Булгакова
Александр Лазарев представил в "Ленкоме" легендарную пьесу Булгакова - РИА Новости, 06.02.2023
Александр Лазарев представил в "Ленкоме" легендарную пьесу Булгакова
Актер и режиссер Александр Лазарев поставил в "Ленкоме" легендарную пьесу Михаила Булгакова "Бег" и показал новые смыслы этой истории. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T14:11
2023-02-06T14:11
александр лазарев (актер)
михаил булгаков
максим аверин
ленком
театр
спектакль
культура
игорь миркурбанов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/06/1850008824_0:92:3089:1830_1920x0_80_0_0_d1ff7ed0d78eff165a31b45921aba0be.jpg
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Актер и режиссер Александр Лазарев поставил в "Ленкоме" легендарную пьесу Михаила Булгакова "Бег" и показал новые смыслы этой истории.С помощью современных театральных средств постановщики рассказывают о персонажах, которые бежали от трагических событий, их столкновении с одиночеством и о том, как писал Булгаков, что судьба каждого человека связана с судьбой своего народа. Лазарев вплетает в это повествование историю любви, которая, хоть и кажется иногда неуместной, дает веру на лучшее.Режиссер признался, что именно "Бег", впервые увиденный им на сцене Театра Маяковского, где работали его родители, помог ему понять, кем он хочет стать.По словам директора театра Марка Варшавера, с идеей поставить такую непростую пьесу к нему обратился сам Лазарев. Это произошло после того, как артист представил в "Ленкоме" свой режиссерский дебют, "Поминальную молитву" (переиздание постановки Марка Захарова).На предложение сыграть в "Беге" откликнулись и артисты: участие в непростой и вневременной постановке стало лучшим аргументом.Драматичность истории Булгакова подчеркивают не только актерские работы, сценическое решение и свет, но и хореография. Она помогает лучше понять трагические события эпохи.Выделяется и музыка: оригинальная, специально созданная к спектаклю Николаем Парфенюком — одна из "ленкомовских" традиций, которую театр старается сохранять.Главные роли в "Беге" играют приглашенные артисты Максим Аверин и Владимир Большов, а также ведущие актеры "Ленкома": Анна Якунина, Иван Агапов, Андрей Леонов, Игорь Миркурбанов, Станислав Житарев.Премьерный блок постановок намечен на 11, 21, 22 февраля.
https://ria.ru/20230202/kino-1849020197.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Анна Нехаева
Анна Нехаева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/06/1850008824_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_b5a463fbf200d6354c8a0460374f1bc4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр лазарев (актер), михаил булгаков, максим аверин, ленком, театр, спектакль, игорь миркурбанов, знаменитости, новости культуры
Александр Лазарев (актер), Михаил Булгаков, Максим Аверин, Ленком, Театр, Спектакль, Культура, Игорь Миркурбанов, Знаменитости, Новости культуры
14:11 06.02.2023
 
Александр Лазарев представил в "Ленкоме" легендарную пьесу Булгакова

Александр Лазарев поставил в "Ленкоме" пьесу Булгакова "Бег"

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкСцена из спектакля "Бег" режиссера Александра Лазарева в Московском государственном театре "Ленком Марка Захарова" в Москве
Сцена из спектакля Бег режиссера Александра Лазарева в Московском государственном театре Ленком Марка Захарова в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Актер и режиссер Александр Лазарев поставил в "Ленкоме" легендарную пьесу Михаила Булгакова "Бег" и показал новые смыслы этой истории.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкСцена из спектакля "Бег" режиссера Александра Лазарева в Московском государственном театре "Ленком Марка Захарова" в Москве
Сцена из спектакля Бег режиссера Александра Лазарева в Московском государственном театре Ленком Марка Захарова в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Сцена из спектакля "Бег" режиссера Александра Лазарева в Московском государственном театре "Ленком Марка Захарова" в Москве

"В России за десять лет меняется все, за 100 лет — ничего", — эта фраза, которую приписывают Петру Столыпину, стала эпиграфом к спектаклю.

С помощью современных театральных средств постановщики рассказывают о персонажах, которые бежали от трагических событий, их столкновении с одиночеством и о том, как писал Булгаков, что судьба каждого человека связана с судьбой своего народа. Лазарев вплетает в это повествование историю любви, которая, хоть и кажется иногда неуместной, дает веру на лучшее.
Режиссер признался, что именно "Бег", впервые увиденный им на сцене Театра Маяковского, где работали его родители, помог ему понять, кем он хочет стать.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанк

Актеры в сцене из спектакля "Бег" Александра Лазарева в Московском государственном театре "Ленком Марка Захарова"

Актеры в сцене из спектакля Бег режиссера Александра Лазарева в Московском государственном театре Ленком Марка Захарова в Москве
1 из 3

Актеры в сцене из спектакля "Бег" Александра Лазарева в Московском государственном театре "Ленком Марка Захарова"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанк

Павел Капитонов в роли архиепископа Африкана в сцене из спектакля "Бег" режиссера Александра Лазарева в "Ленкоме"

Актер Павел Капитонов в роли архиепископа Африкана в сцене из спектакля Бег режиссера Александра Лазарева в Московском государственном театре Ленком Марка Захарова в Москве
2 из 3

Павел Капитонов в роли архиепископа Африкана в сцене из спектакля "Бег" режиссера Александра Лазарева в "Ленкоме"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанк

Максим Аверин в роли генерал-майора в армии белых Григория Чарноты в сцене из спектакля "Бег" Александра Лазарева

Сцена из спектакля Бег режиссера Александра Лазарева в Московском государственном театре Ленком Марка Захарова в Москве
3 из 3

Максим Аверин в роли генерал-майора в армии белых Григория Чарноты в сцене из спектакля "Бег" Александра Лазарева

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
1 из 3

Актеры в сцене из спектакля "Бег" Александра Лазарева в Московском государственном театре "Ленком Марка Захарова"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
2 из 3

Павел Капитонов в роли архиепископа Африкана в сцене из спектакля "Бег" режиссера Александра Лазарева в "Ленкоме"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
3 из 3

Максим Аверин в роли генерал-майора в армии белых Григория Чарноты в сцене из спектакля "Бег" Александра Лазарева

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
По словам директора театра Марка Варшавера, с идеей поставить такую непростую пьесу к нему обратился сам Лазарев. Это произошло после того, как артист представил в "Ленкоме" свой режиссерский дебют, "Поминальную молитву" (переиздание постановки Марка Захарова).
На предложение сыграть в "Беге" откликнулись и артисты: участие в непростой и вневременной постановке стало лучшим аргументом.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанк

Максим Аверин в роли генерал-майора в армии белых Григория Чарноты в сцене из спектакля "Бег"

Актер Максим Аверин в сцене из спектакля Бег режиссера Александра Лазарева в Московском государственном театре Ленком Марка Захарова в Москве
1 из 3

Максим Аверин в роли генерал-майора в армии белых Григория Чарноты в сцене из спектакля "Бег"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанк

Дмитрий Гизбрехт в роли Романа Хлудова в сцене из спектакля "Бег" Александра Лазарева

Актер Дмитрий Гизбрехт в роли Романа Хлудова в сцене из спектакля Бег режиссера Александра Лазарева
2 из 3

Дмитрий Гизбрехт в роли Романа Хлудова в сцене из спектакля "Бег" Александра Лазарева

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанк

Андрей Леонов в роли мужа Серафимы Парамона Корзухина и Анна Якунина в роли походной жены генерала Черноты Люськи в спектакле "Бег"

Заслуженный артист России Андрей Леонов и актриса Анна Якунина в сцене из спектакля Бег режиссера Александра Лазарева в Московском государственном театре Ленком Марка Захарова в Москве
3 из 3

Андрей Леонов в роли мужа Серафимы Парамона Корзухина и Анна Якунина в роли походной жены генерала Черноты Люськи в спектакле "Бег"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
1 из 3

Максим Аверин в роли генерал-майора в армии белых Григория Чарноты в сцене из спектакля "Бег"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
2 из 3

Дмитрий Гизбрехт в роли Романа Хлудова в сцене из спектакля "Бег" Александра Лазарева

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
3 из 3

Андрей Леонов в роли мужа Серафимы Парамона Корзухина и Анна Якунина в роли походной жены генерала Черноты Люськи в спектакле "Бег"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Драматичность истории Булгакова подчеркивают не только актерские работы, сценическое решение и свет, но и хореография. Она помогает лучше понять трагические события эпохи.
Выделяется и музыка: оригинальная, специально созданная к спектаклю Николаем Парфенюком — одна из "ленкомовских" традиций, которую театр старается сохранять.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанк

Алексей Поляков в роли сына профессора-идеалиста Сергея Голубкова, Ясмин Мамаева в роли Серафимы Корзухиной, Максим Аверин в роли Григория Чарноты в спектакле "Бег"

Сцена из спектакля Бег режиссера Александра Лазарева в Московском государственном театре Ленком Марка Захарова в Москве
1 из 2

Алексей Поляков в роли сына профессора-идеалиста Сергея Голубкова, Ясмин Мамаева в роли Серафимы Корзухиной, Максим Аверин в роли Григория Чарноты в спектакле "Бег"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанк

Максим Аверин и Андрей Леонов в сцене из спектакля "Бег" в "Ленкоме"

Сцена из спектакля Бег режиссера Александра Лазарева в Московском государственном театре Ленком Марка Захарова в Москве
2 из 2

Максим Аверин и Андрей Леонов в сцене из спектакля "Бег" в "Ленкоме"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
1 из 2

Алексей Поляков в роли сына профессора-идеалиста Сергея Голубкова, Ясмин Мамаева в роли Серафимы Корзухиной, Максим Аверин в роли Григория Чарноты в спектакле "Бег"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
2 из 2

Максим Аверин и Андрей Леонов в сцене из спектакля "Бег" в "Ленкоме"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Главные роли в "Беге" играют приглашенные артисты Максим Аверин и Владимир Большов, а также ведущие актеры "Ленкома": Анна Якунина, Иван Агапов, Андрей Леонов, Игорь Миркурбанов, Станислав Житарев.
Премьерный блок постановок намечен на 11, 21, 22 февраля.
Кадр из фильма Иван Васильевич меняет профессию - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
2 февраля, 08:00Культура
Как День сурка: фильмы про временную петлю, которые запутают
 
КультураАлександр Лазарев (актер)Михаил БулгаковМаксим АверинЛенкомТеатрСпектакльИгорь МиркурбановЗнаменитостиНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала