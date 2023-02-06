https://ria.ru/20230206/teatr-1849964655.html
Умер один из самых известных театральных режиссеров Германии Юрген Флимм
Умер один из самых известных театральных режиссеров Германии Юрген Флимм - РИА Новости, 06.02.2023
Умер один из самых известных театральных режиссеров Германии Юрген Флимм
Один из самых известных театральных режиссеров Германии Юрген Флимм скончался в возрасте 81 года, сообщает Der Spiegel. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T11:41
2023-02-06T11:41
2023-02-06T11:41
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Один из самых известных театральных режиссеров Германии Юрген Флимм скончался в возрасте 81 года, сообщает Der Spiegel. Флимм родился 17 июля 1941 года в семье врачей. Он изучал театроведение, германистику и социологию в Кельне. Его карьера началась в 1968 году. Он стал ассистентом Фрица Кортнера и Клауса Паймана в Мюнхенском камерном театре. Был индентантом театра Талия с 1985 до 2000 годы и сделал его самой посещаемой сценой во всей Германии. Флимм руководил Рурской триеннале и Зальцбургским фестивалем с 2006-ого по 2010-ый. Восемь лет, до 2018 года, Немецкой государственной оперой. Также он работал в Ла Скала, Ковент-Гардене, Венской государственной опере и Метрополитен-опере.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, театр, знаменитости, германия, немецкая государственная опера, ла скала
Культура, Новости культуры, Театр, Знаменитости, Германия, Немецкая государственная опера, Ла Скала
Умер один из самых известных театральных режиссеров Германии Юрген Флимм
Знаменитый немецкий театральный режиссер Юрген Флимм скончался в возрасте 81 года
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости.
Один из самых известных театральных режиссеров Германии Юрген Флимм скончался в возрасте 81 года, сообщает
Der Spiegel.
Флимм родился 17 июля 1941 года в семье врачей. Он изучал театроведение, германистику и социологию в Кельне.
Его карьера началась в 1968 году. Он стал ассистентом Фрица Кортнера и Клауса Паймана в Мюнхенском камерном театре.
Был индентантом театра Талия с 1985 до 2000 годы и сделал его самой посещаемой сценой во всей Германии.
Флимм руководил Рурской триеннале и Зальцбургским фестивалем с 2006-ого по 2010-ый. Восемь лет, до 2018 года, Немецкой государственной оперой. Также он работал в Ла Скала, Ковент-Гардене, Венской государственной опере и Метрополитен-опере.