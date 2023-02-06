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Умер один из самых известных театральных режиссеров Германии Юрген Флимм - РИА Новости, 06.02.2023
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Культура
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Умер один из самых известных театральных режиссеров Германии Юрген Флимм
Умер один из самых известных театральных режиссеров Германии Юрген Флимм - РИА Новости, 06.02.2023
Умер один из самых известных театральных режиссеров Германии Юрген Флимм
Один из самых известных театральных режиссеров Германии Юрген Флимм скончался в возрасте 81 года, сообщает Der Spiegel. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T11:41
2023-02-06T11:41
культура
новости культуры
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знаменитости
германия
немецкая государственная опера
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Один из самых известных театральных режиссеров Германии Юрген Флимм скончался в возрасте 81 года, сообщает Der Spiegel. Флимм родился 17 июля 1941 года в семье врачей. Он изучал театроведение, германистику и социологию в Кельне. Его карьера началась в 1968 году. Он стал ассистентом Фрица Кортнера и Клауса Паймана в Мюнхенском камерном театре. Был индентантом театра Талия с 1985 до 2000 годы и сделал его самой посещаемой сценой во всей Германии. Флимм руководил Рурской триеннале и Зальцбургским фестивалем с 2006-ого по 2010-ый. Восемь лет, до 2018 года, Немецкой государственной оперой. Также он работал в Ла Скала, Ковент-Гардене, Венской государственной опере и Метрополитен-опере.
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новости культуры, театр, знаменитости, германия, немецкая государственная опера, ла скала
Культура, Новости культуры, Театр, Знаменитости, Германия, Немецкая государственная опера, Ла Скала
11:41 06.02.2023
 
Умер один из самых известных театральных режиссеров Германии Юрген Флимм

Знаменитый немецкий театральный режиссер Юрген Флимм скончался в возрасте 81 года

© AP Photo / Gero BreloerТеатральный режиссёр Юрген Флимм
Театральный режиссёр Юрген Флимм - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© AP Photo / Gero Breloer
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Один из самых известных театральных режиссеров Германии Юрген Флимм скончался в возрасте 81 года, сообщает Der Spiegel.
Флимм родился 17 июля 1941 года в семье врачей. Он изучал театроведение, германистику и социологию в Кельне.
Его карьера началась в 1968 году. Он стал ассистентом Фрица Кортнера и Клауса Паймана в Мюнхенском камерном театре.
Был индентантом театра Талия с 1985 до 2000 годы и сделал его самой посещаемой сценой во всей Германии.
Флимм руководил Рурской триеннале и Зальцбургским фестивалем с 2006-ого по 2010-ый. Восемь лет, до 2018 года, Немецкой государственной оперой. Также он работал в Ла Скала, Ковент-Гардене, Венской государственной опере и Метрополитен-опере.
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