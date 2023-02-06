https://ria.ru/20230206/teatr-1849964655.html

Умер один из самых известных театральных режиссеров Германии Юрген Флимм

Умер один из самых известных театральных режиссеров Германии Юрген Флимм - РИА Новости, 06.02.2023

Умер один из самых известных театральных режиссеров Германии Юрген Флимм

Один из самых известных театральных режиссеров Германии Юрген Флимм скончался в возрасте 81 года, сообщает Der Spiegel. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T11:41

2023-02-06T11:41

2023-02-06T11:41

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Один из самых известных театральных режиссеров Германии Юрген Флимм скончался в возрасте 81 года, сообщает Der Spiegel. Флимм родился 17 июля 1941 года в семье врачей. Он изучал театроведение, германистику и социологию в Кельне. Его карьера началась в 1968 году. Он стал ассистентом Фрица Кортнера и Клауса Паймана в Мюнхенском камерном театре. Был индентантом театра Талия с 1985 до 2000 годы и сделал его самой посещаемой сценой во всей Германии. Флимм руководил Рурской триеннале и Зальцбургским фестивалем с 2006-ого по 2010-ый. Восемь лет, до 2018 года, Немецкой государственной оперой. Также он работал в Ла Скала, Ковент-Гардене, Венской государственной опере и Метрополитен-опере.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, театр, знаменитости, германия, немецкая государственная опера, ла скала