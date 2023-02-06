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Берлин пожаловался на молчание в ЕС после решения ФРГ по танкам для Киева - РИА Новости, 06.02.2023
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Берлин пожаловался на молчание в ЕС после решения ФРГ по танкам для Киева
Берлин пожаловался на молчание в ЕС после решения ФРГ по танкам для Киева - РИА Новости, 06.02.2023
Берлин пожаловался на молчание в ЕС после решения ФРГ по танкам для Киева
Партнеры Германии в Европейском союзе внезапно замолчали после согласия официального Берлина поставить танки Leopard 2 Украине, отметил генеральный секретарь... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T06:12
2023-02-06T06:12
в мире
украина
германия
россия
олаф шольц
борис писториус
нато
евросоюз
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Партнеры Германии в Европейском союзе внезапно замолчали после согласия официального Берлина поставить танки Leopard 2 Украине, отметил генеральный секретарь входящей в правительственную коалицию Социал-демократической партии Германии Кевин Кюнерт.По словам Кюнерта, канцлер Олаф Шольц, и министр обороны Борис Писториус почти каждый день общаются с партнерами в ЕС, пытаясь "собрать по отдельным частям" то, что необходимо для формирования на Украине обещанных ранее двух танковых батальонов.При этом он уточнил, что оборудование и боеприпасы ограничены.Передача немецких танков УкраинеРанее правительство ФРГ после давления союзников по НАТО заявило, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США же анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что поставка Abrams займет "много месяцев". Ранее руководство Польши заявило, что готово передать Украине до 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции. До этого страна уже передала Украине около 250 танков Т-72.Кроме того, кабмин Германии в пятницу подтвердил, что ФРГ одобрила передачу Украине танков Leopard 1. Ранее об этом писала газета Sueddeutsche Zeitung, которая указывала в этом контексте на проблемы с боеприпасами, поскольку эти танки уже не производятся.Канцлер Германии Шольц незадолго до принятия решения по поставкам танков указывал на то, что готовность Берлина к такому шагу зависит от того, примут ли такое же решение партнеры в лице Вашингтона и союзников по НАТО. Но первым правительством, публично заявившим о положительном решении, стало именно германское, и только после этого последовало аналогичное заявление президента США Джо Байдена."Величайшая историческая ошибка Запада"Намерения Запада отправить немецкие танки на Украину объединили россиян и резко увеличили поддержку специальной военной операции, заявил президент Сербии Александр Вучич."Думаю, что величайшая ошибка Запада – то, что они анонсировали танки (передачу техники Киеву – ред.), особенно немецкие танки. И скажу вам почему – это страшные танки. Неизвестно, какой лучше – Challenger, Leopard или Abrams. Они объединили русский народ, как никто никогда не объединял", - отметил сербский лидер.Символизм Третьего рейхаДобровольческий батальон имени Павла Судоплатова в Запорожской области объявил вознаграждение в 12 миллионов рублей за каждый исправный трофейный западный танк: немецкий Leopard, американский Abrams или британский Challenger."Батальон имени Судоплатова официально объявляет, что заплатит 12 миллионов рублей за каждый исправный трофейный танк "Леопард", "Абрамс" или "Челленджер", - говорится в официальном Telegram-канале батальона.Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, в свою очередь, увидел в числах поставок Украине немецких танков Leopard нацистский символизм.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, германия, россия, олаф шольц, борис писториус, нато, евросоюз, танк
В мире, Украина, Германия, Россия, Олаф Шольц, Борис Писториус, НАТО, Евросоюз, Танк
06:12 06.02.2023
 
Берлин пожаловался на молчание в ЕС после решения ФРГ по танкам для Киева

Генсек СДПГ Кюнерт: в ЕС резко затихли после решения Германии поставить танки Украине

© Фото : U.S. Army / Alun ThomasТанк Leopard 2
Танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© Фото : U.S. Army / Alun Thomas
Танк Leopard 2. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Партнеры Германии в Европейском союзе внезапно замолчали после согласия официального Берлина поставить танки Leopard 2 Украине, отметил генеральный секретарь входящей в правительственную коалицию Социал-демократической партии Германии Кевин Кюнерт.
"В последние недели иногда создавалось впечатление, что весь мир хочет отправить (танки – Прим. ред.), но не Федеративная Республика Германия. Теперь мы видим, что Германия взяла на себя конкретные обязательства и что танковая рота действительно будет поставлена. И вдруг вокруг нас стало очень тихо", - сказал он в эфире второго немецкого канала ZDF, комментируя то, что многие партнеры ФРГ в ЕС еще не взяли на себя никаких обязательств по поставкам танков.
По словам Кюнерта, канцлер Олаф Шольц, и министр обороны Борис Писториус почти каждый день общаются с партнерами в ЕС, пытаясь "собрать по отдельным частям" то, что необходимо для формирования на Украине обещанных ранее двух танковых батальонов.
При этом он уточнил, что оборудование и боеприпасы ограничены.

Передача немецких танков Украине

Ранее правительство ФРГ после давления союзников по НАТО заявило, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США же анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что поставка Abrams займет "много месяцев". Ранее руководство Польши заявило, что готово передать Украине до 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции. До этого страна уже передала Украине около 250 танков Т-72.
Кроме того, кабмин Германии в пятницу подтвердил, что ФРГ одобрила передачу Украине танков Leopard 1. Ранее об этом писала газета Sueddeutsche Zeitung, которая указывала в этом контексте на проблемы с боеприпасами, поскольку эти танки уже не производятся.
Канцлер Германии Шольц незадолго до принятия решения по поставкам танков указывал на то, что готовность Берлина к такому шагу зависит от того, примут ли такое же решение партнеры в лице Вашингтона и союзников по НАТО. Но первым правительством, публично заявившим о положительном решении, стало именно германское, и только после этого последовало аналогичное заявление президента США Джо Байдена.
Немецкий танк Leopard 1 - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
Вчера, 02:48
В США раскрыли главную проблему передаваемых Киеву танков Leopard

"Величайшая историческая ошибка Запада"

Намерения Запада отправить немецкие танки на Украину объединили россиян и резко увеличили поддержку специальной военной операции, заявил президент Сербии Александр Вучич.
"Думаю, что величайшая ошибка Запада – то, что они анонсировали танки (передачу техники Киеву – ред.), особенно немецкие танки. И скажу вам почему – это страшные танки. Неизвестно, какой лучше – Challenger, Leopard или Abrams. Они объединили русский народ, как никто никогда не объединял", - отметил сербский лидер.
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
Вчера, 00:30
Глава Левой партии ФРГ призвал найти дипломатическое решение по Украине

Символизм Третьего рейха

Добровольческий батальон имени Павла Судоплатова в Запорожской области объявил вознаграждение в 12 миллионов рублей за каждый исправный трофейный западный танк: немецкий Leopard, американский Abrams или британский Challenger.
"Батальон имени Судоплатова официально объявляет, что заплатит 12 миллионов рублей за каждый исправный трофейный танк "Леопард", "Абрамс" или "Челленджер", - говорится в официальном Telegram-канале батальона.
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, в свою очередь, увидел в числах поставок Украине немецких танков Leopard нацистский символизм.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Поставки западных танков на УкраинуПоставки западных танков на Украину
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В миреУкраинаГерманияРоссияОлаф ШольцБорис ПисториусНАТОЕвросоюзТанк
 
 
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