https://ria.ru/20230206/svpd-1850103408.html

Боррель назвал единственный способ остановить ядерную программу Ирана

Боррель назвал единственный способ остановить ядерную программу Ирана - РИА Новости, 06.02.2023

Боррель назвал единственный способ остановить ядерную программу Ирана

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отказывается прекратить попытки спасти иранскую ядерную сделку, даже на фоне подавления Тегераном протестов внутри... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T17:23

2023-02-06T17:23

2023-02-06T17:23

в мире

иран

жозеп боррель

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

евросоюз

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отказывается прекратить попытки спасти иранскую ядерную сделку, даже на фоне подавления Тегераном протестов внутри страны и якобы оказания помощи РФ в её конфликте с Украиной, считая, что, кроме неё, нет способа остановить ядерную программу Ирана, сообщила газета Wall Street Journal. Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что позиция Ирана по некоторым вопросам усложняет возможность достижения соглашения по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Страны Запада утверждают, что Иран якобы в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения не раз опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявлял, что Тегеран поставлял РФ беспилотники, но за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине. Министр иностранных дел Ирана называл информацию о поставках ракет в Россию "полностью ложной". В Кремле также отмечали, что не располагают данными об иранском вооружении - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что "используется российская техника, с российскими наименованиями". В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана. В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.

https://ria.ru/20230204/ssha-1849683046.html

https://ria.ru/20230205/iran-1849851847.html

иран

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, иран, жозеп боррель, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), евросоюз