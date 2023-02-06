https://ria.ru/20230206/sudno-1849930960.html

У берегов Вьетнама загорелось корейское судно с российским экипажем

У берегов Вьетнама загорелось корейское судно с российским экипажем - РИА Новости, 06.02.2023

У берегов Вьетнама загорелось корейское судно с российским экипажем

Корейское судно-автомобилевоз AH SHIN, находящееся у берегов Вьетнама с полностью российским экипажем, четвертый день борется с пожаром на грузовых палубах,... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T08:15

2023-02-06T08:15

2023-02-06T08:26

в мире

вьетнам

сингапур (город)

южная корея

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845747775_321:795:2548:2048_1920x0_80_0_0_d94773fa37a7dbb2fac402508707da8f.jpg

БАНГКОК, 6 фев – РИА Новости. Корейское судно-автомобилевоз AH SHIN, находящееся у берегов Вьетнама с полностью российским экипажем, четвертый день борется с пожаром на грузовых палубах, жертв и пострадавших среди экипажа нет, сообщает в понедельник специализированный новостной портал "Морской бюллетень". На судне, шедшем из южнокорейского порта Инчхон в Сингапур с 4 500 автомобилями на борту, 3 февраля произошло возгорание. Так как экипажу не удалось справиться самостоятельно с возникшим пожаром, капитан принял решение изменить курс и следовать в ближайшую гавань, где судну может быть оказана помощь, передает "Морской бюллетень". В воскресенье 5 февраля горящий автомобилевоз прибыл к берегам Вьетнама, и на раннее утро понедельника находился в 20 милях от вьетнамского порта Вунгтау. Спутниковые данные от 07.30 (04.30 мск) не показали вблизи автомобилевоза спасательных или пожарных судов. Вьетнамские СМИ сообщают о готовящейся спасательной операции, говорится в сообщении. По последней информации у судна появился по неизвестной пока причине крен на правый борт. Экипаж сообщил, что пожар продолжает бушевать на грузовых палубах, все запасы углекислого газа для тушения пожаров на борту исчерпаны, пострадавших среди членов экипажа нет, сообщает "Морской бюллетень". На судне находится полностью российский экипаж из 21 моряка, сообщает портал со ссылкой на вьетнамские и корейские источники. "Причины возгорания пока неизвестны. Однако в последнее время участились случаи пожаров на судах-автомобилевозах, возникающие при перевозке электромобилей. Происходят самовозгорания аккумуляторных батарей, вызывающие пожары", - сказал РИА Новости редактор "Морского бюллетеня" российский журналист и эксперт по морским перевозкам Михаил Войтенко.

https://ria.ru/20230125/sudno-1847236708.html

https://ria.ru/20230201/sudno-1849026914.html

вьетнам

сингапур (город)

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, вьетнам, сингапур (город), южная корея