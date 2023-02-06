https://ria.ru/20230206/sud-1850017694.html
Суд отказался пересматривать спор Пригожина с Венедиктовым* из-за "Вагнера"
Суд отказался пересматривать спор Пригожина с Венедиктовым* из-за "Вагнера" - РИА Новости, 06.02.2023
Суд отказался пересматривать спор Пригожина с Венедиктовым* из-за "Вагнера"
Пресненский суд Москвы в понедельник решил не пересматривать иск бизнесмена Евгения Пригожина к бывшему главреду "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову*, назвавшего... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T13:31
2023-02-06T13:31
2023-02-06T13:31
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Пресненский суд Москвы в понедельник решил не пересматривать иск бизнесмена Евгения Пригожина к бывшему главреду "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову*, назвавшего его "хозяином ЧВК "Вагнер"; мотивы будут изложены позже, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. В 2020 году в эфире "Эха" Венедиктов* назвал Пригожина "хозяином ЧВК "Вагнер", тот подал к нему иск о защите чести и достоинства. В августе 2022 года Пресненский райсуд удовлетворил его частично: признал эту информацию недостоверной, но отклонил требование о ее опровержении, денежную компенсацию не назначил. При этом Пригожин в сентябре 2022 года признал, что в 2014 году создал группу, впоследствии названную "Вагнер". По его словам, благодаря отваге его бойцов коренным образом изменилась судьба ДНР и ЛНР, а также получили защиту народы Сирии, других арабских, африканских и латиноамериканских стран. После этого адвокат Венедиктова* подал заявление о пересмотре решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам. Его адвокат указывал, что "на протяжении всего процесса истец и его представители вводили суд в заблуждение", а у ответчиков не было возможности доказать причастность Пригожина к "Вагнеру". Представитель бизнесмена в свою очередь оставила вопрос о пересмотре на усмотрение суда. "В удовлетворении заявления о пересмотре решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам отказать", - огласила решение судья. Мотивы, которыми она руководствовалась, будут позднее изложены в письменном решении.*Физлицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20230203/prigozhin-1849656353.html
https://ria.ru/20230119/pobeda-1846101198.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, евгений пригожин, алексей венедиктов (журналист), донецкая народная республика, луганская народная республика, общество
Москва, Евгений Пригожин, Алексей Венедиктов (журналист), Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Общество
Суд отказался пересматривать спор Пригожина с Венедиктовым* из-за "Вагнера"
Пресненский суд отказался пересматривать спор Пригожина с Венедиктовым из-за "Вагнера"
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Пресненский суд Москвы в понедельник решил не пересматривать иск бизнесмена Евгения Пригожина к бывшему главреду "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову*, назвавшего его "хозяином ЧВК "Вагнер"; мотивы будут изложены позже, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В 2020 году в эфире "Эха" Венедиктов* назвал Пригожина "хозяином ЧВК "Вагнер", тот подал к нему иск о защите чести и достоинства. В августе 2022 года Пресненский райсуд удовлетворил его частично: признал эту информацию недостоверной, но отклонил требование о ее опровержении, денежную компенсацию не назначил.
При этом Пригожин в сентябре 2022 года признал, что в 2014 году создал группу, впоследствии названную "Вагнер". По его словам, благодаря отваге его бойцов коренным образом изменилась судьба ДНР
и ЛНР
, а также получили защиту народы Сирии
, других арабских, африканских и латиноамериканских стран.
После этого адвокат Венедиктова* подал заявление о пересмотре решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам.
Его адвокат указывал, что "на протяжении всего процесса истец и его представители вводили суд в заблуждение", а у ответчиков не было возможности доказать причастность Пригожина к "Вагнеру". Представитель бизнесмена в свою очередь оставила вопрос о пересмотре на усмотрение суда.
"В удовлетворении заявления о пересмотре решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам отказать", - огласила решение судья. Мотивы, которыми она руководствовалась, будут позднее изложены в письменном решении.
*Физлицо, выполняющее функции иностранного агента