https://ria.ru/20230206/sud-1850017694.html

Суд отказался пересматривать спор Пригожина с Венедиктовым* из-за "Вагнера"

Суд отказался пересматривать спор Пригожина с Венедиктовым* из-за "Вагнера" - РИА Новости, 06.02.2023

Суд отказался пересматривать спор Пригожина с Венедиктовым* из-за "Вагнера"

Пресненский суд Москвы в понедельник решил не пересматривать иск бизнесмена Евгения Пригожина к бывшему главреду "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову*, назвавшего... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T13:31

2023-02-06T13:31

2023-02-06T13:31

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евгений пригожин

алексей венедиктов (журналист)

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Пресненский суд Москвы в понедельник решил не пересматривать иск бизнесмена Евгения Пригожина к бывшему главреду "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову*, назвавшего его "хозяином ЧВК "Вагнер"; мотивы будут изложены позже, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. В 2020 году в эфире "Эха" Венедиктов* назвал Пригожина "хозяином ЧВК "Вагнер", тот подал к нему иск о защите чести и достоинства. В августе 2022 года Пресненский райсуд удовлетворил его частично: признал эту информацию недостоверной, но отклонил требование о ее опровержении, денежную компенсацию не назначил. При этом Пригожин в сентябре 2022 года признал, что в 2014 году создал группу, впоследствии названную "Вагнер". По его словам, благодаря отваге его бойцов коренным образом изменилась судьба ДНР и ЛНР, а также получили защиту народы Сирии, других арабских, африканских и латиноамериканских стран. После этого адвокат Венедиктова* подал заявление о пересмотре решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам. Его адвокат указывал, что "на протяжении всего процесса истец и его представители вводили суд в заблуждение", а у ответчиков не было возможности доказать причастность Пригожина к "Вагнеру". Представитель бизнесмена в свою очередь оставила вопрос о пересмотре на усмотрение суда. "В удовлетворении заявления о пересмотре решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам отказать", - огласила решение судья. Мотивы, которыми она руководствовалась, будут позднее изложены в письменном решении.*Физлицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20230203/prigozhin-1849656353.html

https://ria.ru/20230119/pobeda-1846101198.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, евгений пригожин, алексей венедиктов (журналист), донецкая народная республика, луганская народная республика, общество