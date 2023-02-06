Рейтинг@Mail.ru
Суд отказался пересматривать спор Пригожина с Венедиктовым* из-за "Вагнера" - РИА Новости, 06.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230206/sud-1850017694.html
Суд отказался пересматривать спор Пригожина с Венедиктовым* из-за "Вагнера"
Суд отказался пересматривать спор Пригожина с Венедиктовым* из-за "Вагнера" - РИА Новости, 06.02.2023
Суд отказался пересматривать спор Пригожина с Венедиктовым* из-за "Вагнера"
Пресненский суд Москвы в понедельник решил не пересматривать иск бизнесмена Евгения Пригожина к бывшему главреду "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову*, назвавшего... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T13:31
2023-02-06T13:31
москва
евгений пригожин
алексей венедиктов (журналист)
донецкая народная республика
луганская народная республика
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Пресненский суд Москвы в понедельник решил не пересматривать иск бизнесмена Евгения Пригожина к бывшему главреду "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову*, назвавшего его "хозяином ЧВК "Вагнер"; мотивы будут изложены позже, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. В 2020 году в эфире "Эха" Венедиктов* назвал Пригожина "хозяином ЧВК "Вагнер", тот подал к нему иск о защите чести и достоинства. В августе 2022 года Пресненский райсуд удовлетворил его частично: признал эту информацию недостоверной, но отклонил требование о ее опровержении, денежную компенсацию не назначил. При этом Пригожин в сентябре 2022 года признал, что в 2014 году создал группу, впоследствии названную "Вагнер". По его словам, благодаря отваге его бойцов коренным образом изменилась судьба ДНР и ЛНР, а также получили защиту народы Сирии, других арабских, африканских и латиноамериканских стран. После этого адвокат Венедиктова* подал заявление о пересмотре решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам. Его адвокат указывал, что "на протяжении всего процесса истец и его представители вводили суд в заблуждение", а у ответчиков не было возможности доказать причастность Пригожина к "Вагнеру". Представитель бизнесмена в свою очередь оставила вопрос о пересмотре на усмотрение суда. "В удовлетворении заявления о пересмотре решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам отказать", - огласила решение судья. Мотивы, которыми она руководствовалась, будут позднее изложены в письменном решении.*Физлицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20230203/prigozhin-1849656353.html
https://ria.ru/20230119/pobeda-1846101198.html
москва
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_c2ec9c10e1defc4f801ff2e21647cd9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, евгений пригожин, алексей венедиктов (журналист), донецкая народная республика, луганская народная республика, общество
Москва, Евгений Пригожин, Алексей Венедиктов (журналист), Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Общество
13:31 06.02.2023
 
Суд отказался пересматривать спор Пригожина с Венедиктовым* из-за "Вагнера"

Пресненский суд отказался пересматривать спор Пригожина с Венедиктовым из-за "Вагнера"

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Пресненский суд Москвы в понедельник решил не пересматривать иск бизнесмена Евгения Пригожина к бывшему главреду "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову*, назвавшего его "хозяином ЧВК "Вагнер"; мотивы будут изложены позже, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В 2020 году в эфире "Эха" Венедиктов* назвал Пригожина "хозяином ЧВК "Вагнер", тот подал к нему иск о защите чести и достоинства. В августе 2022 года Пресненский райсуд удовлетворил его частично: признал эту информацию недостоверной, но отклонил требование о ее опровержении, денежную компенсацию не назначил.
Бойцы Группы Вагнера с Евгением Пригожиным - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
3 февраля, 20:55Специальная военная операция на Украине
Пригожин призвал Зеленского бороться до конца за Артемовск
При этом Пригожин в сентябре 2022 года признал, что в 2014 году создал группу, впоследствии названную "Вагнер". По его словам, благодаря отваге его бойцов коренным образом изменилась судьба ДНР и ЛНР, а также получили защиту народы Сирии, других арабских, африканских и латиноамериканских стран.
После этого адвокат Венедиктова* подал заявление о пересмотре решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам.
Его адвокат указывал, что "на протяжении всего процесса истец и его представители вводили суд в заблуждение", а у ответчиков не было возможности доказать причастность Пригожина к "Вагнеру". Представитель бизнесмена в свою очередь оставила вопрос о пересмотре на усмотрение суда.
"В удовлетворении заявления о пересмотре решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам отказать", - огласила решение судья. Мотивы, которыми она руководствовалась, будут позднее изложены в письменном решении.
*Физлицо, выполняющее функции иностранного агента
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
19 января, 19:54
Пригожин решил "подарить" победу в суде Венедиктову*
 
МоскваЕвгений ПригожинАлексей Венедиктов (журналист)Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала