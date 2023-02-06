https://ria.ru/20230206/sud-1849962629.html

В Москве суд начал банкротство российской "дочки" американской Oracle

В Москве суд начал банкротство российской "дочки" американской Oracle - РИА Новости, 06.02.2023

В Москве суд начал банкротство российской "дочки" американской Oracle

Арбитражный суд Москвы по заявлению крупной российской компании из сферы информационных технологий, ЗАО "Крок инкорпорейтед", ввел начальную процедуру... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T10:53

2023-02-06T10:53

2023-02-06T10:53

москва

техас

oracle corporation

остин

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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению крупной российской компании из сферы информационных технологий, ЗАО "Крок инкорпорейтед", ввел начальную процедуру банкротства – наблюдение – в отношении АО "Оракл компьютерное оборудование" (ОКО), российской структуры американской компании Oracle, производителя программного обеспечения, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Сумма долга компании ОКО перед заявителем в карточке дела не указана, однако известно, что в ноябре суд взыскал с нее в пользу "Крока" около 48 миллионов рублей. Из этой суммы более 47 миллионов составляет аванс, перечисленный истцом ответчику по договору от 29 августа 2021 года на предоставление технической поддержки как сервисному партнеру, а также предоставление запчастей для оказания услуг технической поддержки программного обеспечения. Ответчик с 1 марта приостановил исполнение своих обязательств. В октябре о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве АО "Оракл компьютерное оборудование" на Федресурсе сообщало ПАО "Мегафон". В его пользу судом было взыскано более 44 миллионов рублей аванса по договору оказания услуг технической поддержки оборудования и программного обеспечения. Ранее суд также взыскал с ОКО более 439 миллионов рублей в пользу ООО "Форс Дистрибуция", более 172 миллионов – в пользу ООО "Марвел КТ", около 158 миллионов – в пользу ООО "Форс – центр разработки". Альфа-банк требует от "дочки" Oracle около 101 миллиона рублей. Oracle была основана в 1977 году, ее штаб-квартира находится в городе Остине, штат Техас. Это один из крупнейших производителей программного обеспечения в мире. Производитель предоставлял российским компаниям программное обеспечение для управления предприятием, взаимодействия с клиентами, управления активами. В начале марта компания приостановила работу в России на фоне ситуации вокруг Украины.

https://ria.ru/20230123/arbitrazh-1846674254.html

https://realty.ria.ru/20230119/filion-1846028168.html

москва

техас

остин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, техас, oracle corporation, остин