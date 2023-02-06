https://ria.ru/20230206/stoloto-1850033019.html

Суд обязал вернуть приложение "Столото" в сервис Google Play

Суд обязал вернуть приложение "Столото" в сервис Google Play - РИА Новости, 06.02.2023

Суд обязал вернуть приложение "Столото" в сервис Google Play

Арбитражный суд Москвы по иску крупнейшего в России распространителя государственных лотерей АО "Технологическая компания "Центр" (бренд "Столото") признал... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T14:12

2023-02-06T14:12

2023-02-06T14:12

технологии

россия

москва

столото

google

министерство финансов рф (минфин россии)

google android

происшествия

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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску крупнейшего в России распространителя государственных лотерей АО "Технологическая компания "Центр" (бренд "Столото") признал незаконным отказ структур компании Google от распространения программных продуктов истца и обязал вернуть мобильное приложение "Столото" в сервис Google Play, следует из опубликованной резолютивной части решения суда. "Обязать Google LLC, Google Commerce Limited, ООО "Гугл" обеспечить допуск приложения "Столото" к распространению через сервис Google Play для операционных систем под управлением Android на территории РФ", - говорится в судебном акте. В случае неисполнения решения суда в течение пяти дней с даты его вступления в силу суд решил взыскать солидарно с троих ответчиков неустойку в размере 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения судебного акта, начиная с шестого дня с даты его вступления в законную силу. При этом сумма ежедневно начисляемой неустойки будет еженедельно увеличиваться в два раза, говорится в решении. Иск ТК "Центр" поступил в суд в октябре. Ответчиками в нем указаны головная американская компания Google LLC, ирландская Google Commerce Limited и российское ООО "Гугл", которое сейчас находится в процессе банкротства. Все лотереи в России государственные, их организуют Минфин и Минспорт России, а проводятся они под надзором Федеральной налоговой службы (ФНС). "Столото" в свою очередь - крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей.

https://ria.ru/20230104/google-1842996782.html

https://ria.ru/20221226/iphone-1841308936.html

россия

москва

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

технологии, россия, москва, столото, google, министерство финансов рф (минфин россии), google android, происшествия, лотерея