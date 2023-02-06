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Суд обязал вернуть приложение "Столото" в сервис Google Play - РИА Новости, 06.02.2023
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Суд обязал вернуть приложение "Столото" в сервис Google Play
Суд обязал вернуть приложение "Столото" в сервис Google Play - РИА Новости, 06.02.2023
Суд обязал вернуть приложение "Столото" в сервис Google Play
Арбитражный суд Москвы по иску крупнейшего в России распространителя государственных лотерей АО "Технологическая компания "Центр" (бренд "Столото") признал... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T14:12
2023-02-06T14:12
технологии
россия
москва
столото
google
министерство финансов рф (минфин россии)
google android
происшествия
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску крупнейшего в России распространителя государственных лотерей АО "Технологическая компания "Центр" (бренд "Столото") признал незаконным отказ структур компании Google от распространения программных продуктов истца и обязал вернуть мобильное приложение "Столото" в сервис Google Play, следует из опубликованной резолютивной части решения суда. "Обязать Google LLC, Google Commerce Limited, ООО "Гугл" обеспечить допуск приложения "Столото" к распространению через сервис Google Play для операционных систем под управлением Android на территории РФ", - говорится в судебном акте. В случае неисполнения решения суда в течение пяти дней с даты его вступления в силу суд решил взыскать солидарно с троих ответчиков неустойку в размере 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения судебного акта, начиная с шестого дня с даты его вступления в законную силу. При этом сумма ежедневно начисляемой неустойки будет еженедельно увеличиваться в два раза, говорится в решении. Иск ТК "Центр" поступил в суд в октябре. Ответчиками в нем указаны головная американская компания Google LLC, ирландская Google Commerce Limited и российское ООО "Гугл", которое сейчас находится в процессе банкротства. Все лотереи в России государственные, их организуют Минфин и Минспорт России, а проводятся они под надзором Федеральной налоговой службы (ФНС). "Столото" в свою очередь - крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей.
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технологии, россия, москва, столото, google, министерство финансов рф (минфин россии), google android, происшествия, лотерея
Технологии, Россия, Москва, Столото, Google, Министерство финансов РФ (Минфин России), Google Android, Происшествия, Лотерея
14:12 06.02.2023
 
Суд обязал вернуть приложение "Столото" в сервис Google Play

Суд в Москве обязал Google вернуть мобильное приложение "Столото" в сервис Google Play

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску крупнейшего в России распространителя государственных лотерей АО "Технологическая компания "Центр" (бренд "Столото") признал незаконным отказ структур компании Google от распространения программных продуктов истца и обязал вернуть мобильное приложение "Столото" в сервис Google Play, следует из опубликованной резолютивной части решения суда.
"Обязать Google LLC, Google Commerce Limited, ООО "Гугл" обеспечить допуск приложения "Столото" к распространению через сервис Google Play для операционных систем под управлением Android на территории РФ", - говорится в судебном акте.
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Агрегатор новостей Google News перестал открываться из России
В случае неисполнения решения суда в течение пяти дней с даты его вступления в силу суд решил взыскать солидарно с троих ответчиков неустойку в размере 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения судебного акта, начиная с шестого дня с даты его вступления в законную силу. При этом сумма ежедневно начисляемой неустойки будет еженедельно увеличиваться в два раза, говорится в решении.
Иск ТК "Центр" поступил в суд в октябре. Ответчиками в нем указаны головная американская компания Google LLC, ирландская Google Commerce Limited и российское ООО "Гугл", которое сейчас находится в процессе банкротства.
Все лотереи в России государственные, их организуют Минфин и Минспорт России, а проводятся они под надзором Федеральной налоговой службы (ФНС). "Столото" в свою очередь - крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей.
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ТехнологииРоссияМоскваСтолотоGoogleМинистерство финансов РФ (Минфин России)Google AndroidПроисшествияЛотерея
 
 
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