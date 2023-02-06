https://ria.ru/20230206/stantsiya-1850053759.html

Российские силы уничтожили украинскую станцию наведения С-300

Российские силы уничтожили украинскую станцию наведения С-300 - РИА Новости, 06.02.2023

Российские силы уничтожили украинскую станцию наведения С-300

Российские авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили украинскую радиолокационную станцию наведения ЗРК С-300 и американскую AN/TPQ-36 в... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T15:15

2023-02-06T15:15

2023-02-06T15:27

специальная военная операция на украине

харьковская область

россия

зрк с-300

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/04/1849718873_0:0:3349:1884_1920x0_80_0_0_7b3940800f040797ea57c1a75e67ffaf.jpg

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российские авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили украинскую радиолокационную станцию наведения ЗРК С-300 и американскую AN/TPQ-36 в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. "Ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 98 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 135 районах. В районе населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области уничтожена многоканальная радиолокационная станция наведения зенитного ракетного комплекса С-300. В районе населенного пункта Двуречная Харьковской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20230206/spetsoperatsiya-1850051010.html

харьковская область

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

харьковская область, россия, зрк с-300, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, сша, вооруженные силы украины