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Российские силы уничтожили украинскую станцию наведения С-300 - РИА Новости, 06.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230206/stantsiya-1850053759.html
Российские силы уничтожили украинскую станцию наведения С-300
Российские силы уничтожили украинскую станцию наведения С-300 - РИА Новости, 06.02.2023
Российские силы уничтожили украинскую станцию наведения С-300
Российские авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили украинскую радиолокационную станцию наведения ЗРК С-300 и американскую AN/TPQ-36 в... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T15:15
2023-02-06T15:27
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
зрк с-300
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
сша
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российские авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили украинскую радиолокационную станцию наведения ЗРК С-300 и американскую AN/TPQ-36 в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. "Ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 98 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 135 районах. В районе населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области уничтожена многоканальная радиолокационная станция наведения зенитного ракетного комплекса С-300. В районе населенного пункта Двуречная Харьковской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - говорится в сводке министерства.
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харьковская область
россия
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харьковская область, россия, зрк с-300, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, ЗРК С-300, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, США, Вооруженные силы Украины
15:15 06.02.2023 (обновлено: 15:27 06.02.2023)
 
Российские силы уничтожили украинскую станцию наведения С-300

Российские силы уничтожили украинскую станцию наведения ЗРК С-300 и американскую AN/TPQ-36

© РИА Новости / Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы "Мста-Б" в южном секторе спецоперации
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости
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Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы "Мста-Б" в южном секторе спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российские авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили украинскую радиолокационную станцию наведения ЗРК С-300 и американскую AN/TPQ-36 в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 98 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 135 районах. В районе населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области уничтожена многоканальная радиолокационная станция наведения зенитного ракетного комплекса С-300. В районе населенного пункта Двуречная Харьковской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - говорится в сводке министерства.
ВС РФ - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
Вчера, 15:08Специальная военная операция на Украине
Российские войска уничтожили 70 военных ВСУ на Южно-Донецком направлении
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияЗРК С-300БезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФСШАВооруженные силы Украины
 
 
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