https://ria.ru/20230206/ssha-1850032111.html

В Китае узнали о политической уловке США, направленной против России

В Китае узнали о политической уловке США, направленной против России - РИА Новости, 06.02.2023

В Китае узнали о политической уловке США, направленной против России

Передача киевским властям российских активов — политический трюк, который поможет США наживаться на украинском кризисе, написала китайская газета Global Times... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T14:11

2023-02-06T14:11

2023-02-06T16:11

китай

россия

киев

андрей костин (банкир)

константин малофеев

дмитрий песков

украина

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828343933_0:0:2852:1605_1920x0_80_0_0_fdd7dd7feeef36f3ef34fa2b4ca66833.jpg

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Передача киевским властям российских активов — политический трюк, который поможет США наживаться на украинском кризисе, написала китайская газета Global Times со ссылкой на экспертов.При этом, по словам экспертов, передача Вашингтоном российских средств Киеву только подорвет доверие к Штатам, поскольку это покажет миру "их истинное лицо"."Западные санкции против России незаконны. А Вашингтон ведет себя как грабитель. Это показывает, что в США любых лиц могут лишить активов из-за международных отношений. Это в значительной степени подорвет доверие к США, что приведет к тому, что многие страны незападного лагеря активизируют усилия по "дедолларизации", — подчеркнули аналитики.На прошлой неделе министр юстиции США Меррик Гарланд и его украинский коллега Андрей Костин заявили, что Вашингтон впервые перечислил Киеву средства, конфискованные у российского предпринимателя Константина Малофеева.После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, заморозив, в частности, примерно половину ее валютных резервов.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью РИА Новости заявил, что США и Европа, присвоив однажды то, что им не принадлежит, потеряют доверие собственников. По его словам, конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.

https://ria.ru/20230206/kitay-1849952897.html

https://ria.ru/20230206/britaniya-1849926763.html

китай

россия

киев

украина

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

китай, россия, киев, андрей костин (банкир), константин малофеев, дмитрий песков, украина, политика, сша, вашингтон (штат), в мире