14:11 06.02.2023 (обновлено: 16:11 06.02.2023)
В Китае узнали о политической уловке США, направленной против России
Global Times: передача Украине российских активов станет политическим трюком США
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкРубиновая звезда на башне Московского Кремля и главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
Рубиновая звезда на башне Московского Кремля и главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Передача киевским властям российских активов — политический трюк, который поможет США наживаться на украинском кризисе, написала китайская газета Global Times со ссылкой на экспертов.
"Вашингтон предлагает Киеву российские активы, а киевское руководство будет использовать их для покупки оружия у США, чтобы прокормить американский военно-промышленный комплекс. С одной стороны, Америка получает прибыль от войны, а с другой, пытается достичь своей главной геополитической цели — ослабить Россию", — говорится в материале.
При этом, по словам экспертов, передача Вашингтоном российских средств Киеву только подорвет доверие к Штатам, поскольку это покажет миру "их истинное лицо".
"Западные санкции против России незаконны. А Вашингтон ведет себя как грабитель. Это показывает, что в США любых лиц могут лишить активов из-за международных отношений. Это в значительной степени подорвет доверие к США, что приведет к тому, что многие страны незападного лагеря активизируют усилия по "дедолларизации", — подчеркнули аналитики.
На прошлой неделе министр юстиции США Меррик Гарланд и его украинский коллега Андрей Костин заявили, что Вашингтон впервые перечислил Киеву средства, конфискованные у российского предпринимателя Константина Малофеева.
После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, заморозив, в частности, примерно половину ее валютных резервов.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью РИА Новости заявил, что США и Европа, присвоив однажды то, что им не принадлежит, потеряют доверие собственников. По его словам, конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.
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