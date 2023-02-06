https://ria.ru/20230206/ssha-1849984254.html

США продолжают играть с огнем, поощряя курдский сепаратизм, заявил Лавров

США продолжают играть с огнем, поощряя курдский сепаратизм, заявил Лавров - РИА Новости, 06.02.2023

США продолжают играть с огнем, поощряя курдский сепаратизм, заявил Лавров

США продолжают играть с огнем в Сирии, поощряя курдский сепаратизм, что создает угрозу для самой САР и для других стран региона, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T11:57

2023-02-06T11:57

2023-02-06T12:06

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сша

сергей лавров

сирия

россия

фуад хусейн

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БАГДАД, 6 фев - РИА Новости. США продолжают играть с огнем в Сирии, поощряя курдский сепаратизм, что создает угрозу для самой САР и для других стран региона, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Наши американские коллеги продолжают играть с огнем, всячески поощряя курдский сепаратизм, игнорируя в том числе территориальную целостность Сирийской Арабской Республики, но и риски, которые подобные заигрывания создают для других стран региона с курдским населением", - сказал Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Ирака Фуадом Хусейном во время визита в страну.

https://ria.ru/20230206/ryabkov-1849954982.html

сша

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в мире, сша, сергей лавров, сирия, россия, фуад хусейн