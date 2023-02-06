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США продолжают играть с огнем, поощряя курдский сепаратизм, заявил Лавров
США продолжают играть с огнем, поощряя курдский сепаратизм, заявил Лавров - РИА Новости, 06.02.2023
США продолжают играть с огнем, поощряя курдский сепаратизм, заявил Лавров
США продолжают играть с огнем в Сирии, поощряя курдский сепаратизм, что создает угрозу для самой САР и для других стран региона, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T11:57
2023-02-06T11:57
2023-02-06T12:06
в мире
сша
сергей лавров
сирия
россия
фуад хусейн
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БАГДАД, 6 фев - РИА Новости. США продолжают играть с огнем в Сирии, поощряя курдский сепаратизм, что создает угрозу для самой САР и для других стран региона, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Наши американские коллеги продолжают играть с огнем, всячески поощряя курдский сепаратизм, игнорируя в том числе территориальную целостность Сирийской Арабской Республики, но и риски, которые подобные заигрывания создают для других стран региона с курдским населением", - сказал Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Ирака Фуадом Хусейном во время визита в страну.
https://ria.ru/20230206/ryabkov-1849954982.html
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в мире, сша, сергей лавров, сирия, россия, фуад хусейн
В мире, США, Сергей Лавров, Сирия, Россия, Фуад Хусейн
11:57 06.02.2023 (обновлено: 12:06 06.02.2023)
США продолжают играть с огнем, поощряя курдский сепаратизм, заявил Лавров
Лавров: США продолжают играть с огнем, поощряя курдский сепаратизм, это угрожает региону