https://ria.ru/20230206/srok-1849969103.html
Суд заочно приговорил блогера Белоцерсковскую* к девяти годам колонии
Суд заочно приговорил блогера Белоцерсковскую* к девяти годам колонии - РИА Новости, 06.02.2023
Суд заочно приговорил блогера Белоцерсковскую* к девяти годам колонии
Басманный суд Москвы заочно приговорил к девяти годам колонии блогера Веронику Белоцерковскую* за распространение фейков о российской армии, передает... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T11:13
2023-02-06T11:13
2023-02-06T12:18
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общество
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно приговорил к девяти годам колонии блогера Веронику Белоцерковскую* за распространение фейков о российской армии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Назначить наказание в виде девяти лет колонии общего режима", — огласила решение судья Елена Ленская.Дополнительно ей запретили администрировать интернет-ресурсы в течение пяти лет после отбывания срока — в совокупности именно такое наказание и запрашивала прокуратура.Дело слушалось заочно, обвиняемая объявлена в международный розыск. Представляющая ее интересы по назначению защитница Эльвира Кашигина заявляла ранее о несогласии с позицией обвинения.Она настаивала, что ее подзащитная — "случайная преступница, преступление совершено из-за дезинформации, эмоционального напряжения, под влиянием эмоций". Белоцерковская*, по ее утверждению, с 2012 года живет в Европе "в полной дезинформации, под давлением зарубежных СМИ", которым "хочешь не хочешь, а поверишь".Адвокат, которую назначил суд, почерпнула доводы из интервью своей подзащитной и пояснила, что спорный пост та выложила после звонка двоюродной сестры из Одессы, находясь в "очень эмоциональном состоянии", "в состоянии аффекта, так как не могла спать и есть, постоянно плакала".Как полагает следствие, с марта по апрель 2022 года Белоцерковская* из-за границы разместила в Instagram** на своей личной странице три публикации. В рамках дела арестовано имущество на 153 миллиона рублей.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.** Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230203/belotserkovskaya-1849570944.html
https://ria.ru/20230201/nevzorov-1848888682.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, вооруженные силы рф
Россия, Общество, Вооруженные силы РФ
11:13 06.02.2023 (обновлено: 12:18 06.02.2023)
Суд заочно приговорил блогера Белоцерсковскую* к девяти годам колонии
Басманный суд в Москве заочно приговорил Веронику Белоцерковскую к девяти годам колонии
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно приговорил к девяти годам колонии блогера Веронику Белоцерковскую* за распространение фейков о российской армии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Назначить наказание в виде девяти лет колонии общего режима", — огласила решение судья Елена Ленская.
Дополнительно ей запретили администрировать интернет-ресурсы в течение пяти лет после отбывания срока — в совокупности именно такое наказание и запрашивала прокуратура.
Дело слушалось заочно, обвиняемая объявлена в международный розыск. Представляющая ее интересы по назначению защитница Эльвира Кашигина заявляла ранее о несогласии с позицией обвинения.
Она настаивала, что ее подзащитная — "случайная преступница, преступление совершено из-за дезинформации, эмоционального напряжения, под влиянием эмоций". Белоцерковская*, по ее утверждению, с 2012 года живет в Европе
"в полной дезинформации, под давлением зарубежных СМИ", которым "хочешь не хочешь, а поверишь".
Адвокат, которую назначил суд, почерпнула доводы из интервью своей подзащитной и пояснила, что спорный пост та выложила после звонка двоюродной сестры из Одессы
, находясь в "очень эмоциональном состоянии", "в состоянии аффекта, так как не могла спать и есть, постоянно плакала".
Как полагает следствие, с марта по апрель 2022 года Белоцерковская* из-за границы разместила в Instagram** на своей личной странице три публикации. В рамках дела арестовано имущество на 153 миллиона рублей.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.
** Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.