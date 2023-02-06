https://ria.ru/20230206/spg-1850035203.html
"Новатэк" обсуждает поставки СПГ в Индию с оплатой в нацвалютах
"Новатэк" обсуждает поставки СПГ в Индию с оплатой в нацвалютах - РИА Новости, 06.02.2023
"Новатэк" обсуждает поставки СПГ в Индию с оплатой в нацвалютах
"Новатэк", обсуждая поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Индию, рассматривает оплату в национальных валютах, заявил журналистам глава компании Леонид... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T14:20
2023-02-06T14:20
2023-02-06T14:20
экономика
цены на нефть
индия
новатэк
леонид михельсон
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БАНГАЛОР (Индия), 6 фев - РИА Новости. "Новатэк", обсуждая поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Индию, рассматривает оплату в национальных валютах, заявил журналистам глава компании Леонид Михельсон в рамках India Energy Week. "Да", - ответил он на вопрос о том, рассматривается ли оплата не в долларах, а, например, в рупиях при обсуждении поставок СПГ в Индию. "Это с министром Пури обсуждали... Мы хотим рассматривать индийских поставщиков - инжиниринг именно индийский. Конечно, балансы мы не сравняем - на какую сумму мы продадим СПГ и какие деньги потратим, но все равно это будет способствовать проведению оплаты в национальных валютах", - добавил он.
https://ria.ru/20230206/indiya-1850024626.html
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экономика, цены на нефть, индия, новатэк, леонид михельсон
Экономика, Цены на нефть, Индия, Новатэк, Леонид Михельсон
"Новатэк" обсуждает поставки СПГ в Индию с оплатой в нацвалютах
Михельсон: "Новатэк" обсуждает поставки СПГ в Индию с оплатой в национальных валютах
БАНГАЛОР (Индия), 6 фев - РИА Новости. "Новатэк", обсуждая поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Индию, рассматривает оплату в национальных валютах, заявил журналистам глава компании Леонид Михельсон в рамках India Energy Week.
"Да", - ответил он на вопрос о том, рассматривается ли оплата не в долларах, а, например, в рупиях при обсуждении поставок СПГ в Индию.
"Это с министром Пури обсуждали... Мы хотим рассматривать индийских поставщиков - инжиниринг именно индийский. Конечно, балансы мы не сравняем - на какую сумму мы продадим СПГ и какие деньги потратим, но все равно это будет способствовать проведению оплаты в национальных валютах", - добавил он.