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Спецоперация, 6 февраля: в ООН опасаются широкомасштабной войны - РИА Новости, 06.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230206/spetsoperatsiya-1850147963.html
Спецоперация, 6 февраля: в ООН опасаются широкомасштабной войны
Спецоперация, 6 февраля: в ООН опасаются широкомасштабной войны - РИА Новости, 06.02.2023
Спецоперация, 6 февраля: в ООН опасаются широкомасштабной войны
Перспективы достижения мира на Украине снижаются, вероятность дальнейшей эскалации растет, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, выразив опасение, что мир... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T21:21
2023-02-06T21:21
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
дмитрий песков
владимир путин
рафаэль гросси
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Перспективы достижения мира на Украине снижаются, вероятность дальнейшей эскалации растет, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, выразив опасение, что мир скатывается к "более широкомасштабной войне". Рассказывая в генассамблее о своих приоритетах на 2023 год, генсек ООН заявил, что планете нужен мир - "мир в соответствии с Уставом ООН и международным правом". По его словам, часы Судного дня ближе к полуночи, чем когда-либо, "пора проснуться и действовать", а ядерные державы должны отказаться от применения ядерного оружия первыми, а по сути, в итоге и от применения этого вида вооружений вообще. Ход операции Минобороны РФ в понедельник сообщило, что на купянском и красно-лиманском направлениях Киев потерял за сутки около 140 военнослужащих, на донецком направлении, где был взят населенный пункт Николаевка, – до 90 человек, на запорожском направлении – более 70 человек. Кроме того, в районе Константинополя в ДНР уничтожены украинские склад с артиллерийскими боеприпасами и хранилище топлива для военной техники, склад украинских боеприпасов уничтожен в районе Очакова Николаевской области, сообщили в министерстве. Положение украинских войск серьезно ухудшилось в Угледаре, они минируют многоэтажки на случай отступления, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Химоружие Кроме того, Пушилин заявил о фактах применения Киевом химического оружия на артемовском и угледарском направлениях, он уточнил, что его сбрасывают с беспилотников. Применение Киевом отравляющих веществ на артемовском направлении не привело к летальным случаям, но есть пострадавшие среди бойцов, сообщил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не располагает информацией о применении украинскими силами запрещенных химических веществ в качестве оружия, если президенту РФ Владимиру Путину и докладывали такие данные, то по линии военных, за деталями стоит обратиться в министерство обороны РФ. Гросси и контакты в РФ Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Москву на этой неделе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. У Путина не планируется разговор с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в ходе его визита в РФ, Гросси ждут коллеги, в том числе из "Росатома" и МИД, сообщил Песков. Пресс-секретарь президента также прокомментировал заявления бывшего премьера Израиля Нафтали Беннета, который ранее утверждал, что в начале спецоперации РФ на Украине Путин заверил его, что Владимира Зеленского устранять не будут. Песков сказал, что два политика действительно вели весьма эффективный диалог, тема Украины и спецоперации была в повестке дня, однако детали самой беседы он не раскрыл.
https://ria.ru/20230206/kosmos-1849883241.html
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в мире, россия, украина, киев, дмитрий песков, владимир путин, рафаэль гросси, оон, магатэ
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Рафаэль Гросси, ООН, МАГАТЭ
21:21 06.02.2023
 
Спецоперация, 6 февраля: в ООН опасаются широкомасштабной войны

Гутерреш: перспективы достижения мира на Украине снижаются, а вероятность эскалации растет

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкСАУ 2С3 "Акация" Вооруженных сил РФ на марше
САУ 2С3 Акация Вооруженных сил РФ на марше - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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САУ 2С3 "Акация" Вооруженных сил РФ на марше. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Перспективы достижения мира на Украине снижаются, вероятность дальнейшей эскалации растет, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, выразив опасение, что мир скатывается к "более широкомасштабной войне".
Рассказывая в генассамблее о своих приоритетах на 2023 год, генсек ООН заявил, что планете нужен мир - "мир в соответствии с Уставом ООН и международным правом".
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По его словам, часы Судного дня ближе к полуночи, чем когда-либо, "пора проснуться и действовать", а ядерные державы должны отказаться от применения ядерного оружия первыми, а по сути, в итоге и от применения этого вида вооружений вообще.

Ход операции

Минобороны РФ в понедельник сообщило, что на купянском и красно-лиманском направлениях Киев потерял за сутки около 140 военнослужащих, на донецком направлении, где был взят населенный пункт Николаевка, – до 90 человек, на запорожском направлении – более 70 человек.
Кроме того, в районе Константинополя в ДНР уничтожены украинские склад с артиллерийскими боеприпасами и хранилище топлива для военной техники, склад украинских боеприпасов уничтожен в районе Очакова Николаевской области, сообщили в министерстве.
Положение украинских войск серьезно ухудшилось в Угледаре, они минируют многоэтажки на случай отступления, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Химоружие

Кроме того, Пушилин заявил о фактах применения Киевом химического оружия на артемовском и угледарском направлениях, он уточнил, что его сбрасывают с беспилотников.
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Вчера, 08:00
Запад начал бояться расплаты за содеянное
Применение Киевом отравляющих веществ на артемовском направлении не привело к летальным случаям, но есть пострадавшие среди бойцов, сообщил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не располагает информацией о применении украинскими силами запрещенных химических веществ в качестве оружия, если президенту РФ Владимиру Путину и докладывали такие данные, то по линии военных, за деталями стоит обратиться в министерство обороны РФ.

Гросси и контакты в РФ

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Москву на этой неделе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
У Путина не планируется разговор с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в ходе его визита в РФ, Гросси ждут коллеги, в том числе из "Росатома" и МИД, сообщил Песков.
Пресс-секретарь президента также прокомментировал заявления бывшего премьера Израиля Нафтали Беннета, который ранее утверждал, что в начале спецоперации РФ на Украине Путин заверил его, что Владимира Зеленского устранять не будут. Песков сказал, что два политика действительно вели весьма эффективный диалог, тема Украины и спецоперации была в повестке дня, однако детали самой беседы он не раскрыл.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевДмитрий ПесковВладимир ПутинРафаэль ГроссиООНМАГАТЭ
 
 
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