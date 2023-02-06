https://ria.ru/20230206/spetsoperatsiya-1850147963.html

Спецоперация, 6 февраля: в ООН опасаются широкомасштабной войны

Спецоперация, 6 февраля: в ООН опасаются широкомасштабной войны - РИА Новости, 06.02.2023

Спецоперация, 6 февраля: в ООН опасаются широкомасштабной войны

Перспективы достижения мира на Украине снижаются, вероятность дальнейшей эскалации растет, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, выразив опасение, что мир... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T21:21

2023-02-06T21:21

2023-02-06T21:21

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

киев

дмитрий песков

владимир путин

рафаэль гросси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/06/1850055075_0:0:3168:1782_1920x0_80_0_0_85155a4a77e10e02d816aaf17d3d7704.jpg

МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Перспективы достижения мира на Украине снижаются, вероятность дальнейшей эскалации растет, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, выразив опасение, что мир скатывается к "более широкомасштабной войне". Рассказывая в генассамблее о своих приоритетах на 2023 год, генсек ООН заявил, что планете нужен мир - "мир в соответствии с Уставом ООН и международным правом". По его словам, часы Судного дня ближе к полуночи, чем когда-либо, "пора проснуться и действовать", а ядерные державы должны отказаться от применения ядерного оружия первыми, а по сути, в итоге и от применения этого вида вооружений вообще. Ход операции Минобороны РФ в понедельник сообщило, что на купянском и красно-лиманском направлениях Киев потерял за сутки около 140 военнослужащих, на донецком направлении, где был взят населенный пункт Николаевка, – до 90 человек, на запорожском направлении – более 70 человек. Кроме того, в районе Константинополя в ДНР уничтожены украинские склад с артиллерийскими боеприпасами и хранилище топлива для военной техники, склад украинских боеприпасов уничтожен в районе Очакова Николаевской области, сообщили в министерстве. Положение украинских войск серьезно ухудшилось в Угледаре, они минируют многоэтажки на случай отступления, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Химоружие Кроме того, Пушилин заявил о фактах применения Киевом химического оружия на артемовском и угледарском направлениях, он уточнил, что его сбрасывают с беспилотников. Применение Киевом отравляющих веществ на артемовском направлении не привело к летальным случаям, но есть пострадавшие среди бойцов, сообщил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не располагает информацией о применении украинскими силами запрещенных химических веществ в качестве оружия, если президенту РФ Владимиру Путину и докладывали такие данные, то по линии военных, за деталями стоит обратиться в министерство обороны РФ. Гросси и контакты в РФ Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Москву на этой неделе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. У Путина не планируется разговор с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в ходе его визита в РФ, Гросси ждут коллеги, в том числе из "Росатома" и МИД, сообщил Песков. Пресс-секретарь президента также прокомментировал заявления бывшего премьера Израиля Нафтали Беннета, который ранее утверждал, что в начале спецоперации РФ на Украине Путин заверил его, что Владимира Зеленского устранять не будут. Песков сказал, что два политика действительно вели весьма эффективный диалог, тема Украины и спецоперации была в повестке дня, однако детали самой беседы он не раскрыл.

https://ria.ru/20230206/kosmos-1849883241.html

https://ria.ru/20230206/zapad-1849885566.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, россия, украина, киев, дмитрий песков, владимир путин, рафаэль гросси, оон, магатэ