Спецоперация, 6 февраля: в ООН опасаются широкомасштабной войны
Гутерреш: перспективы достижения мира на Украине снижаются, а вероятность эскалации растет
САУ 2С3 "Акация" Вооруженных сил РФ на марше. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Перспективы достижения мира на Украине снижаются, вероятность дальнейшей эскалации растет, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, выразив опасение, что мир скатывается к "более широкомасштабной войне".
Рассказывая в генассамблее о своих приоритетах на 2023 год, генсек ООН заявил, что планете нужен мир - "мир в соответствии с Уставом ООН и международным правом".
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По его словам, часы Судного дня ближе к полуночи, чем когда-либо, "пора проснуться и действовать", а ядерные державы должны отказаться от применения ядерного оружия первыми, а по сути, в итоге и от применения этого вида вооружений вообще.
Ход операции
Кроме того, в районе Константинополя в ДНР уничтожены украинские склад с артиллерийскими боеприпасами и хранилище топлива для военной техники, склад украинских боеприпасов уничтожен в районе Очакова Николаевской области, сообщили в министерстве.
Положение украинских войск серьезно ухудшилось в Угледаре, они минируют многоэтажки на случай отступления, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Химоружие
Кроме того, Пушилин заявил о фактах применения Киевом химического оружия на артемовском и угледарском направлениях, он уточнил, что его сбрасывают с беспилотников.
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Применение Киевом отравляющих веществ на артемовском направлении не привело к летальным случаям, но есть пострадавшие среди бойцов, сообщил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не располагает информацией о применении украинскими силами запрещенных химических веществ в качестве оружия, если президенту РФ Владимиру Путину и докладывали такие данные, то по линии военных, за деталями стоит обратиться в министерство обороны РФ.
Гросси и контакты в РФ
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Москву на этой неделе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
У Путина не планируется разговор с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в ходе его визита в РФ, Гросси ждут коллеги, в том числе из "Росатома" и МИД, сообщил Песков.
Пресс-секретарь президента также прокомментировал заявления бывшего премьера Израиля Нафтали Беннета, который ранее утверждал, что в начале спецоперации РФ на Украине Путин заверил его, что Владимира Зеленского устранять не будут. Песков сказал, что два политика действительно вели весьма эффективный диалог, тема Украины и спецоперации была в повестке дня, однако детали самой беседы он не раскрыл.