https://ria.ru/20230206/spetsoperatsiya-1850050250.html

Российские военные уничтожили склад украинских боеприпасов в районе Очакова

Российские военные уничтожили склад украинских боеприпасов в районе Очакова - РИА Новости, 06.02.2023

Российские военные уничтожили склад украинских боеприпасов в районе Очакова

Российские артиллеристы уничтожили за сутки на херсонском направлении боевую машину РСЗО "Град", три гаубицы, в Николаевской области поражен склад боеприпасов,... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T15:07

2023-02-06T15:07

2023-02-06T15:27

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

николаевская область

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили за сутки на херсонском направлении боевую машину РСЗО "Град", три гаубицы, в Николаевской области поражен склад боеприпасов, сообщило Минобороны РФ."На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены: боевая машина РСЗО "Град", самоходная гаубица "Акация", самоходная гаубица "Гвоздика", а также гаубица Д-30. Кроме того, в районе города Очаков Николаевской области поражен склад боеприпасов ВСУ", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

украина

николаевская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), николаевская область