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Российские военные уничтожили склад украинских боеприпасов в районе Очакова - РИА Новости, 06.02.2023
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Российские военные уничтожили склад украинских боеприпасов в районе Очакова
Российские военные уничтожили склад украинских боеприпасов в районе Очакова - РИА Новости, 06.02.2023
Российские военные уничтожили склад украинских боеприпасов в районе Очакова
Российские артиллеристы уничтожили за сутки на херсонском направлении боевую машину РСЗО "Град", три гаубицы, в Николаевской области поражен склад боеприпасов,... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T15:07
2023-02-06T15:27
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
николаевская область
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили за сутки на херсонском направлении боевую машину РСЗО "Град", три гаубицы, в Николаевской области поражен склад боеприпасов, сообщило Минобороны РФ."На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены: боевая машина РСЗО "Град", самоходная гаубица "Акация", самоходная гаубица "Гвоздика", а также гаубица Д-30. Кроме того, в районе города Очаков Николаевской области поражен склад боеприпасов ВСУ", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
украина
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безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), николаевская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Николаевская область
15:07 06.02.2023 (обновлено: 15:27 06.02.2023)
 
Российские военные уничтожили склад украинских боеприпасов в районе Очакова

Минобороны России сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в районе Очакова

© Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Мста-СМ2" в зоне проведения спецоперации
Самоходная артиллерийская установка Мста-СМ2 в зоне проведения спецоперации
© Министерство обороны РФ
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Самоходная артиллерийская установка "Мста-СМ2" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили за сутки на херсонском направлении боевую машину РСЗО "Град", три гаубицы, в Николаевской области поражен склад боеприпасов, сообщило Минобороны РФ.
"На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены: боевая машина РСЗО "Град", самоходная гаубица "Акация", самоходная гаубица "Гвоздика", а также гаубица Д-30. Кроме того, в районе города Очаков Николаевской области поражен склад боеприпасов ВСУ", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Николаевская область
 
 
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