https://ria.ru/20230206/soveschanie-1850135720.html

"Роскосмос" обсудит работу на МКС до 2028 года не ранее 16 февраля

"Роскосмос" обсудит работу на МКС до 2028 года не ранее 16 февраля - РИА Новости, 06.02.2023

"Роскосмос" обсудит работу на МКС до 2028 года не ранее 16 февраля

Совещание Научно-технического совета "Роскосмоса", на котором будут рассмотрены рекомендации РКК "Энергия" по продлению работы российского сегмента МКС до 2028... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T20:00

2023-02-06T20:00

2023-02-06T20:00

наука

космос - риа наука

владимир соловьев (космонавт)

роскосмос

ркк "энергия"

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Совещание Научно-технического совета "Роскосмоса", на котором будут рассмотрены рекомендации РКК "Энергия" по продлению работы российского сегмента МКС до 2028 года, пройдет 16 февраля или позже, сообщил генконструктор по пилотируемым комплексам и системам Владимир Соловьев. "У нас есть Научно-технический совет "Роскосмоса", председатель которого - Юрий Николаевич Коптев. Мы с ним договорились, что на этой неделе проведем несколько совещаний. Все материалы, которые мы наработали на Совете главных конструкторов, передадим в Научно-технический совет", - сказал Соловьев в видеоролике, распространенном пресс-службой "Роскосмоса". "Юрий Николаевич в районе 16 февраля или позже должен провести президиум Научно-технического совета, где рассмотрит наши рекомендации", - добавил он. По словам генконструктора, после этого РКК "Энергия", "Роскосмос" и Военно-промышленная комиссия придут "к единому пониманию о продлении срока эксплуатации российского сегмента МКС".

https://ria.ru/20230124/gruppirovki-1847061523.html

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космос - риа наука, владимир соловьев (космонавт), роскосмос, ркк "энергия", международная космическая станция (мкс)