https://ria.ru/20230206/soveschanie-1850135720.html
"Роскосмос" обсудит работу на МКС до 2028 года не ранее 16 февраля
"Роскосмос" обсудит работу на МКС до 2028 года не ранее 16 февраля - РИА Новости, 06.02.2023
"Роскосмос" обсудит работу на МКС до 2028 года не ранее 16 февраля
Совещание Научно-технического совета "Роскосмоса", на котором будут рассмотрены рекомендации РКК "Энергия" по продлению работы российского сегмента МКС до 2028... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T20:00
2023-02-06T20:00
2023-02-06T20:00
наука
космос - риа наука
владимир соловьев (космонавт)
роскосмос
ркк "энергия"
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Совещание Научно-технического совета "Роскосмоса", на котором будут рассмотрены рекомендации РКК "Энергия" по продлению работы российского сегмента МКС до 2028 года, пройдет 16 февраля или позже, сообщил генконструктор по пилотируемым комплексам и системам Владимир Соловьев. "У нас есть Научно-технический совет "Роскосмоса", председатель которого - Юрий Николаевич Коптев. Мы с ним договорились, что на этой неделе проведем несколько совещаний. Все материалы, которые мы наработали на Совете главных конструкторов, передадим в Научно-технический совет", - сказал Соловьев в видеоролике, распространенном пресс-службой "Роскосмоса". "Юрий Николаевич в районе 16 февраля или позже должен провести президиум Научно-технического совета, где рассмотрит наши рекомендации", - добавил он. По словам генконструктора, после этого РКК "Энергия", "Роскосмос" и Военно-промышленная комиссия придут "к единому пониманию о продлении срока эксплуатации российского сегмента МКС".
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космос - риа наука, владимир соловьев (космонавт), роскосмос, ркк "энергия", международная космическая станция (мкс)
Наука, Космос - РИА Наука, Владимир Соловьев (космонавт), Роскосмос, РКК "Энергия", Международная космическая станция (МКС)
"Роскосмос" обсудит работу на МКС до 2028 года не ранее 16 февраля
Совещание совета "Роскосмоса" по работе на МКС до 2028 года пройдет не ранее 16 февраля