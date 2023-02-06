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"Роскосмос" обсудит работу на МКС до 2028 года не ранее 16 февраля - РИА Новости, 06.02.2023
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Наука
https://ria.ru/20230206/soveschanie-1850135720.html
"Роскосмос" обсудит работу на МКС до 2028 года не ранее 16 февраля
"Роскосмос" обсудит работу на МКС до 2028 года не ранее 16 февраля - РИА Новости, 06.02.2023
"Роскосмос" обсудит работу на МКС до 2028 года не ранее 16 февраля
Совещание Научно-технического совета "Роскосмоса", на котором будут рассмотрены рекомендации РКК "Энергия" по продлению работы российского сегмента МКС до 2028... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T20:00
2023-02-06T20:00
наука
космос - риа наука
владимир соловьев (космонавт)
роскосмос
ркк "энергия"
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Совещание Научно-технического совета "Роскосмоса", на котором будут рассмотрены рекомендации РКК "Энергия" по продлению работы российского сегмента МКС до 2028 года, пройдет 16 февраля или позже, сообщил генконструктор по пилотируемым комплексам и системам Владимир Соловьев. "У нас есть Научно-технический совет "Роскосмоса", председатель которого - Юрий Николаевич Коптев. Мы с ним договорились, что на этой неделе проведем несколько совещаний. Все материалы, которые мы наработали на Совете главных конструкторов, передадим в Научно-технический совет", - сказал Соловьев в видеоролике, распространенном пресс-службой "Роскосмоса". "Юрий Николаевич в районе 16 февраля или позже должен провести президиум Научно-технического совета, где рассмотрит наши рекомендации", - добавил он. По словам генконструктора, после этого РКК "Энергия", "Роскосмос" и Военно-промышленная комиссия придут "к единому пониманию о продлении срока эксплуатации российского сегмента МКС".
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космос - риа наука, владимир соловьев (космонавт), роскосмос, ркк "энергия", международная космическая станция (мкс)
Наука, Космос - РИА Наука, Владимир Соловьев (космонавт), Роскосмос, РКК "Энергия", Международная космическая станция (МКС)
20:00 06.02.2023
 
"Роскосмос" обсудит работу на МКС до 2028 года не ранее 16 февраля

Совещание совета "Роскосмоса" по работе на МКС до 2028 года пройдет не ранее 16 февраля

© Фото : Роскосмос/Олег АртемьевВид на Землю с борта Международной космической станции
Вид на Землю с борта Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© Фото : Роскосмос/Олег Артемьев
Вид на Землю с борта Международной космической станции. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Совещание Научно-технического совета "Роскосмоса", на котором будут рассмотрены рекомендации РКК "Энергия" по продлению работы российского сегмента МКС до 2028 года, пройдет 16 февраля или позже, сообщил генконструктор по пилотируемым комплексам и системам Владимир Соловьев.
"У нас есть Научно-технический совет "Роскосмоса", председатель которого - Юрий Николаевич Коптев. Мы с ним договорились, что на этой неделе проведем несколько совещаний. Все материалы, которые мы наработали на Совете главных конструкторов, передадим в Научно-технический совет", - сказал Соловьев в видеоролике, распространенном пресс-службой "Роскосмоса".
"Юрий Николаевич в районе 16 февраля или позже должен провести президиум Научно-технического совета, где рассмотрит наши рекомендации", - добавил он.
По словам генконструктора, после этого РКК "Энергия", "Роскосмос" и Военно-промышленная комиссия придут "к единому пониманию о продлении срока эксплуатации российского сегмента МКС".
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НаукаКосмос - РИА НаукаВладимир Соловьев (космонавт)РоскосмосРКК "Энергия"Международная космическая станция (МКС)
 
 
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