https://ria.ru/20230206/sobaki-1850077601.html

В Приморье трое детей пострадали из-за нападения стаи собак

В Приморье трое детей пострадали из-за нападения стаи собак - РИА Новости, 06.02.2023

В Приморье трое детей пострадали из-за нападения стаи собак

Трое детей получили телесные повреждения из-за нападения бездомных собак в центре села Чугуевка в Приморье, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T16:18

2023-02-06T16:18

2023-02-06T16:59

происшествия

россия

собаки

животные

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 6 фев – РИА Новости. Трое детей получили телесные повреждения из-за нападения бездомных собак в центре села Чугуевка в Приморье, сообщает прокуратура региона.Ранее в соцсетях распространилось видео, снятое жителями села Чугуевка: запечатлено, как школьница проходит мимо выстроившихся вдоль дороги собак. За кадром слышен голос: "страшно идти, вот они (собаки - ред.) сидят". Девочку, за которой идёт взрослый, животные не трогают. После одна из собак направляется в сторону автора ролика, женщина прогоняет её словами: "кыш, пошла отсюда". Также в соцсетях утверждалось, что в понедельник собаки укусили двоих школьников, дети обратились в больницу."Установлено, что в период с 3 по 6 февраля в районе центральной площади селе Чугуевка бездомные собаки напали на прохожих, в результате чего трем несовершеннолетним причинены телесные повреждения в виде ссадин", - говорится в сообщении прокуратуры.Отмечается, что надзорное ведомство оценит исполнение "требований законодательства при реализации органом местного самоуправления и его должностными лицами полномочий по отлову, содержанию и регулированию численности безнадзорных животных". На контроле прокуратуры находятся ход и результаты доследственных проверок по факту нападения собак."На 7 февраля назначено внеочередное заседание комиссии по делам о чрезвычайных ситуациях на территории Чугуевского муниципального округа, на котором будет решен вопрос о разработке и принятии комплекса мер, направленных на недопущение новых фактов нападения животных на человека", - добавляют в надзорном ведомстве.По словам главы Чугуевского округа Приморья Романа Деменева, проблема с безнадзорными животными существует: только за декабрь в округе отловили 66 собак. Их стерилизовали, чипировали, а затем, "как и полагается по закону, выпустили обратно"."Очень жаль, что сегодня есть пострадавшие от укусов собак. И хотя подобных случаев давно не было, работа по этой проблеме не прекращается...Сейчас проводится работа по заключению договора (на отлов)", - сообщил РИА Новости Деменев.

https://ria.ru/20230206/priyut-1849964852.html

https://ria.ru/20230206/tyubing-1850018735.html

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приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, собаки, животные, приморский край