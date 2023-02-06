https://ria.ru/20230206/sluzhba-1850107823.html
Минтруд обновил перечень профессий для альтернативной службы
Минтруд обновил перечень профессий для альтернативной службы - РИА Новости, 06.02.2023
Минтруд обновил перечень профессий для альтернативной службы
Сто пятьдесят профессий вошли в обновленный перечень для тех, кто выберет альтернативную службу, в него, в частности, вошли дояр, пекарь, дорожный рабочий,... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T17:37
2023-02-06T17:37
2023-02-06T17:37
общество
россия
вооруженные силы рф
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Сто пятьдесят профессий вошли в обновленный перечень для тех, кто выберет альтернативную службу, в него, в частности, вошли дояр, пекарь, дорожный рабочий, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда. "Минтруд России обновил список профессий для альтернативно служащих, а также перечень организаций, где они могут работать. Перечень включает 150 профессий и 785 предприятий... Список пополнился 25 профессиями рабочих специальностей. В их числе: дорожный рабочий, дояр, животновод, машинист автогрейдера, пекарь, рабочий полигона, рыбак прибрежного лова, слесари ряда работ, станочник широкого профиля, стропальщик, токарь, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, швея, электрогазосварщик и другие", - говорится в сообщении. Также в перечень добавлены 22 должности служащих, среди которых: инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженер по сварке, специалист по защите информации, химик, специалист по реабилитации инвалидов, врач – судебно-медицинский эксперт, зубной техник, медицинский психолог, хореограф, художник-конструктор (дизайнер) и другие. Из перечня также были исключены семь профессий рабочих: гардеробщик, курьер, обувщик по ремонту обуви, почтальон, рабочий по благоустройству населенных пунктов, слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей, стеклопротирщик. Не вошли в обновленный список и 15 должностей служащих: агрохимик, администратор, администратор вычислительной сети, артист, воспитатель профессионально-технического учебного заведения, врач-кардиоревматолог, врач-лаборант, инструктор по труду, концертмейстер, микробиолог, музыкальный руководитель, преподаватель-организатор (в колледжах, университетах и других вузах), техник, экономист по планированию, экспедитор по перевозке грузов.
https://ria.ru/20221104/putin-1829219233.html
https://ria.ru/20221005/povestka-1821776793.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, вооруженные силы рф, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Общество, Россия, Вооруженные силы РФ, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Сто пятьдесят профессий вошли в обновленный перечень для тех, кто выберет альтернативную службу, в него, в частности, вошли дояр, пекарь, дорожный рабочий, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.
"Минтруд России
обновил список профессий для альтернативно служащих, а также перечень организаций, где они могут работать. Перечень включает 150 профессий и 785 предприятий... Список пополнился 25 профессиями рабочих специальностей. В их числе: дорожный рабочий, дояр, животновод, машинист автогрейдера, пекарь, рабочий полигона, рыбак прибрежного лова, слесари ряда работ, станочник широкого профиля, стропальщик, токарь, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, швея, электрогазосварщик и другие", - говорится в сообщении.
Также в перечень добавлены 22 должности служащих, среди которых: инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженер по сварке, специалист по защите информации, химик, специалист по реабилитации инвалидов, врач – судебно-медицинский эксперт, зубной техник, медицинский психолог, хореограф, художник-конструктор (дизайнер) и другие.
Из перечня также были исключены семь профессий рабочих: гардеробщик, курьер, обувщик по ремонту обуви, почтальон, рабочий по благоустройству населенных пунктов, слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей, стеклопротирщик.
Не вошли в обновленный список и 15 должностей служащих: агрохимик, администратор, администратор вычислительной сети, артист, воспитатель профессионально-технического учебного заведения, врач-кардиоревматолог, врач-лаборант, инструктор по труду, концертмейстер, микробиолог, музыкальный руководитель, преподаватель-организатор (в колледжах, университетах и других вузах), техник, экономист по планированию, экспедитор по перевозке грузов.