https://ria.ru/20230206/sluzhba-1850107823.html

Минтруд обновил перечень профессий для альтернативной службы

Минтруд обновил перечень профессий для альтернативной службы - РИА Новости, 06.02.2023

Минтруд обновил перечень профессий для альтернативной службы

Сто пятьдесят профессий вошли в обновленный перечень для тех, кто выберет альтернативную службу, в него, в частности, вошли дояр, пекарь, дорожный рабочий,... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T17:37

2023-02-06T17:37

2023-02-06T17:37

общество

россия

вооруженные силы рф

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Сто пятьдесят профессий вошли в обновленный перечень для тех, кто выберет альтернативную службу, в него, в частности, вошли дояр, пекарь, дорожный рабочий, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда. "Минтруд России обновил список профессий для альтернативно служащих, а также перечень организаций, где они могут работать. Перечень включает 150 профессий и 785 предприятий... Список пополнился 25 профессиями рабочих специальностей. В их числе: дорожный рабочий, дояр, животновод, машинист автогрейдера, пекарь, рабочий полигона, рыбак прибрежного лова, слесари ряда работ, станочник широкого профиля, стропальщик, токарь, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, швея, электрогазосварщик и другие", - говорится в сообщении. Также в перечень добавлены 22 должности служащих, среди которых: инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженер по сварке, специалист по защите информации, химик, специалист по реабилитации инвалидов, врач – судебно-медицинский эксперт, зубной техник, медицинский психолог, хореограф, художник-конструктор (дизайнер) и другие. Из перечня также были исключены семь профессий рабочих: гардеробщик, курьер, обувщик по ремонту обуви, почтальон, рабочий по благоустройству населенных пунктов, слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей, стеклопротирщик. Не вошли в обновленный список и 15 должностей служащих: агрохимик, администратор, администратор вычислительной сети, артист, воспитатель профессионально-технического учебного заведения, врач-кардиоревматолог, врач-лаборант, инструктор по труду, концертмейстер, микробиолог, музыкальный руководитель, преподаватель-организатор (в колледжах, университетах и других вузах), техник, экономист по планированию, экспедитор по перевозке грузов.

https://ria.ru/20221104/putin-1829219233.html

https://ria.ru/20221005/povestka-1821776793.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, вооруженные силы рф, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)