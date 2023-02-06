https://ria.ru/20230206/skulachev-1850083961.html

Умер основоположник современной биоэнергетики академик Владимир Скулачев

Умер основоположник современной биоэнергетики академик Владимир Скулачев - РИА Новости, 06.02.2023

Умер основоположник современной биоэнергетики академик Владимир Скулачев

Выдающийся ученый, основоположник современной биоэнергетики, директор Научно-исследовательского института физико-химической биологии, декан факультета... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T16:30

2023-02-06T16:30

2023-02-06T16:39

россия

общество

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Выдающийся ученый, основоположник современной биоэнергетики, директор Научно-исследовательского института физико-химической биологии, декан факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ имени Ломоносова академик Владимир Скулачев скончался на 88-м году жизни, сообщила пресс-служба МГУ. "Владимир Петрович прожил долгую и насыщенную жизнь, наполненную научными победами и достижениями, продвижением российской науки в нашей стране и за ее пределами. Им описано явление межмембранного переноса электронов, обнаружен эффект терморегуляторного разобщения окисления и фосфорилирования, доказано превращение химической и световой энергии в электрическую форму посредством белков внутриклеточных мембран, выяснено биологическое значение неравновесного распределения ионов натрия и калия между клеткой и средой, открыт новый тип энергетики живых организмов – "натриевый цикл", - говорится в сообщении. По мнению специалистов, результаты работ Скулачева заслуживали Нобелевской премии. Последние годы Скулачев активно занимался изучением механизмов старения. Развивал новое направление в исследовании старения – концепцию феноптоза (запрограммированного старения). "Всемирно известный и уважаемый ученый, он был основателем факультета биоинженерии и биоинформатики и бессменным его лидером, он стоял у истоков создания Института физико-химической биологии имени Белозерского, продвигал его и заботился о его успешном функционировании, создал и успешно руководил крупнейшим инновационным биомедицинским проектом в России "Практическое применение ионов Скулачева", направленным на разработку митохондриально-адресованных технологий и препаратов для борьбы с биологическим старением и возраст-зависимыми патологиями", - отмечает пресс-служба МГУ. "Ушел из жизни сильный духом, волевой, благородный и жизнерадостный человек, искренне преданный служению науке и ставшему для него по-настоящему родным Московскому университету... Мы все знали его как искреннего, чуткого, жизнерадостного человека с открытой душой и добрым сердцем, всегда готового помочь и поддержать в трудную минуту. Мы всегда будем помнить тот свет, ту улыбку, доброту и мудрость, что он неизменно дарил всем нам", - отметил ректор МГУ Виктор Садовничий. По его словам, кончина Владимира Скулачева – "это поистине большая, невосполнимая утрата для родных, близких и коллег, ‒ для всех, кто знал и любил этого замечательного человека".

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество