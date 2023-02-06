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В Вологде под завалами рухнувшего склада обнаружили тело рабочего - РИА Новости, 06.02.2023
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В Вологде под завалами рухнувшего склада обнаружили тело рабочего
В Вологде под завалами рухнувшего склада обнаружили тело рабочего - РИА Новости, 06.02.2023
В Вологде под завалами рухнувшего склада обнаружили тело рабочего
Под завалами кирпичного склада, обрушение которого произошло в понедельник в Вологде, обнаружено тело рабочего, сообщил мэр города Сергей Воропанов. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T19:12
2023-02-06T19:15
происшествия
вологда
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Под завалами кирпичного склада, обрушение которого произошло в понедельник в Вологде, обнаружено тело рабочего, сообщил мэр города Сергей Воропанов. "В 18.09 тело сотрудника Вологдагортеплосети обнаружено под завалами на Можайского, 15", - сообщил Воропанов в телеграм-канале. Ранее сообщалось, что обломками здания завалило двух рабочих, одного из них удалось спасти. Возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ).
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происшествия, вологда, россия, сергей воропанов
Происшествия, Вологда, Россия, Сергей Воропанов
19:12 06.02.2023 (обновлено: 19:15 06.02.2023)
 
В Вологде под завалами рухнувшего склада обнаружили тело рабочего

Мэр Вологды Воропанов: под завалами рухнувшего склада обнаружили тело рабочего

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Под завалами кирпичного склада, обрушение которого произошло в понедельник в Вологде, обнаружено тело рабочего, сообщил мэр города Сергей Воропанов.
"В 18.09 тело сотрудника Вологдагортеплосети обнаружено под завалами на Можайского, 15", - сообщил Воропанов в телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что обломками здания завалило двух рабочих, одного из них удалось спасти.
Возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ).
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ПроисшествияВологдаРоссияСергей Воропанов
 
 
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