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В Вологде под завалами рухнувшего склада обнаружили тело рабочего

В Вологде под завалами рухнувшего склада обнаружили тело рабочего - РИА Новости, 06.02.2023

В Вологде под завалами рухнувшего склада обнаружили тело рабочего

Под завалами кирпичного склада, обрушение которого произошло в понедельник в Вологде, обнаружено тело рабочего, сообщил мэр города Сергей Воропанов. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T19:12

2023-02-06T19:12

2023-02-06T19:15

происшествия

вологда

россия

сергей воропанов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Под завалами кирпичного склада, обрушение которого произошло в понедельник в Вологде, обнаружено тело рабочего, сообщил мэр города Сергей Воропанов. "В 18.09 тело сотрудника Вологдагортеплосети обнаружено под завалами на Можайского, 15", - сообщил Воропанов в телеграм-канале. Ранее сообщалось, что обломками здания завалило двух рабочих, одного из них удалось спасти. Возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ).

https://ria.ru/20230130/potolok-1848502991.html

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происшествия, вологда, россия, сергей воропанов