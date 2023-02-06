https://ria.ru/20230206/skandal-1849922822.html
Визит министра обороны Польши в Киев обернулся скандалом
Визит министра обороны Польши в Киев обернулся скандалом - РИА Новости, 06.02.2023
Визит министра обороны Польши в Киев обернулся скандалом
Возложение венка к мемориалу с изображением флага УПА* польским министром обороны и вице-премьером Мариушем Блащаком вызвало негодование в Польше, пишет издание РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T05:49
2023-02-06T05:49
2023-02-06T11:36
в мире
польша
украина
мариуш блащак
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Возложение венка к мемориалу с изображением флага УПА* польским министром обороны и вице-премьером Мариушем Блащаком вызвало негодование в Польше, пишет издание Kresy.Блащак приехал в Киев в конце прошлой недели. Польское Минобороны опубликовало фото с мероприятий, в которых участвовал министр, в том числе и с церемонии возложения венка к мемориалу погибшим украинским военным. На одном из снимков Блащак запечатлен преклонившим колено перед фрагментом мемориала, при этом в кадре оказалось нарисованное на нем граффити с флагом УПА*. На другом фото символика националистов запечатлена крупным планом.Как отмечает Kresy, инцидент вызвал резкую реакцию среди поляков в соцсетях, кроме того, возмущение вызвало и отсутствие объяснений случившемуся со стороны властей. Позднее польское военное ведомство просто удалило все вызвавшие резонанс фотографии с государственных сайтов и профилей в соцсетях. Также был удален пост Минобороны в Twitter, посвященный церемонии с участием Блащака, впоследствии появилась отредактированная версия, где бандеровская символика была обрезана.Кроме того, в субботу Минобороны Польши заявило в Twitter, что Блащак "не возлагал цветы и не преклонял колено перед флагом УПА*", уточнив, что граффити располагалось на "примыкающей части стены", а также назвав "пророссийской риторикой" критику в адрес ведомства по этому поводу.Вопрос трактования Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* является одним из самых сложных вопросов в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики.* Экстремистские организации, запрещенные в России.
https://ria.ru/20230123/istrebiteli-1846672217.html
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в мире, польша, украина, мариуш блащак
В мире, Польша, Украина, Мариуш Блащак
05:49 06.02.2023 (обновлено: 11:36 06.02.2023)
Визит министра обороны Польши в Киев обернулся скандалом
Kresy: вице-премьер Польши Блащак подвергся критике за фото у мемориала с флагом УПА
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости.
Возложение венка к мемориалу с изображением флага УПА* польским министром обороны и вице-премьером Мариушем Блащаком вызвало негодование в Польше, пишет
издание Kresy.
Блащак приехал в Киев в конце прошлой недели. Польское Минобороны опубликовало фото с мероприятий, в которых участвовал министр, в том числе и с церемонии возложения венка к мемориалу погибшим украинским военным. На одном из снимков Блащак запечатлен преклонившим колено перед фрагментом мемориала, при этом в кадре оказалось нарисованное на нем граффити с флагом УПА*. На другом фото символика националистов запечатлена крупным планом.
Как отмечает Kresy, инцидент вызвал резкую реакцию среди поляков в соцсетях, кроме того, возмущение вызвало и отсутствие объяснений случившемуся со стороны властей. Позднее польское военное ведомство просто удалило все вызвавшие резонанс фотографии с государственных сайтов и профилей в соцсетях. Также был удален пост Минобороны в Twitter, посвященный церемонии с участием Блащака, впоследствии появилась отредактированная версия, где бандеровская символика была обрезана.
Кроме того, в субботу Минобороны Польши заявило в Twitter, что Блащак "не возлагал цветы и не преклонял колено перед флагом УПА*", уточнив, что граффити располагалось на "примыкающей части стены", а также назвав "пророссийской риторикой" критику в адрес ведомства по этому поводу.
Вопрос трактования Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* является одним из самых сложных вопросов в отношениях Польши и Украины
. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики.
* Экстремистские организации, запрещенные в России.