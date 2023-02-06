https://ria.ru/20230206/siriya-1850109220.html
Москвичи несут цветы к посольству Сирии в память о погибших в землетрясении
Москвичи несут цветы к посольству Сирии в память о погибших в землетрясении - РИА Новости, 06.02.2023
Москвичи несут цветы к посольству Сирии в память о погибших в землетрясении
Москвичи несут цветы к посольству Сирии в память о погибших в результате землетрясения, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T17:45
2023-02-06T17:45
2023-02-06T17:45
в мире
сирия
москва
турция
сильное землетрясение в турции и сирии
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Москвичи несут цветы к посольству Сирии в память о погибших в результате землетрясения, передает корреспондент РИА Новости. Утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. По последним данным, погибли 1498 человек, пострадали более 8,5 тысячи. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 400 человек, пострадали почти 1300. Около 13.25 произошло еще одно землетрясение - магнитудой 7,6, по оценкам турецких сейсмологов. Перед посольством Сирии в Москве вечером в понедельник собралась небольшая группа людей, они возложили красные розы на стол перед дипмиссией в память о погибших в результате землетрясения. Как передавал ранее корреспондент РИА Новости, к посольству Турции в Москве тоже несут цветы - рядом со входом в дипмиссию лежат красные розы и горят свечи.
https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1850101266.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, москва, турция, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Сирия, Москва, Турция, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
Москвичи несут цветы к посольству Сирии в память о погибших в землетрясении
Москвичи несут цветы к посольству Сирии в память о погибших из-за сильного землетрясения
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Москвичи несут цветы к посольству Сирии в память о погибших в результате землетрясения, передает корреспондент РИА Новости.
Утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. По последним данным, погибли 1498 человек, пострадали более 8,5 тысячи. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 400 человек, пострадали почти 1300. Около 13.25 произошло еще одно землетрясение - магнитудой 7,6, по оценкам турецких сейсмологов.
Перед посольством Сирии в Москве вечером в понедельник собралась небольшая группа людей, они возложили красные розы на стол перед дипмиссией в память о погибших в результате землетрясения.
Как передавал ранее корреспондент РИА Новости, к посольству Турции в Москве тоже несут цветы - рядом со входом в дипмиссию лежат красные розы и горят свечи.